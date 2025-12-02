С 1 до 12: как будут отдыхать россияне в январе 2026 года и когда стоит брать отпуск

Такой длительный отдых получается благодаря переносам выходных дней. Официально праздничные дни установлены с 1 по 8 января. Далее с субботы, 3 января, и воскресенья, 4 января, выходные перенесены на пятницу, 9 января, и на среду, 31 декабря 2025 года. Таким образом получились длинные выходные. Переносы возможны по нормам Трудового кодекса РФ .

За последние несколько лет нас всех впервые ждут по-настоящему длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026-го. Всего россияне будут отдыхать 12 дней подряд.

Как россияне будут работать в январе 2026 года

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

После продолжительных каникул рабочих дней в январе останется совсем немного – 15. При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 120 часов, при 36-часовой – 108 часов, при 24-часовой – 72 часа.

В новогодние каникулы, как и в другие праздничные дни, есть правила привлечения работников к работе. Так, сотрудники экстренных служб, коммунальных, торговли, общепита, предприятий непрерывного производства, те, кто работает по сменному графику, продолжат работать по своему обычному графику.

По решению работодателя и с согласия сотрудника, если иное не закреплено в коллективном договоре, можно привлечь к работе в праздники: артистов, журналистов, фотографов, других сотрудников. В экстренных ситуациях работодатель может вызывать сотрудника на работу без его согласия. К таким случаям относятся аварии, катастрофы, несчастные случи, угрозы материального ущерба и прочее.

Для привлечения сотрудников к работе в праздничные дни работодатель должен подготовить приказ, в котором должно быть обоснование необходимости работы, перечислены задачи, которые необходимо выполнить, условия и продолжительность работы. Кроме того, работник должен быть уведомлен о праве отказаться от работы в праздничные дни.

Нельзя ни при каких обстоятельствах привлекать к работе в праздники одиноких родителей или опекунов детей до 14 лет, матерей детей до трех лет, родителей детей с инвалидностью, сотрудников, ухаживающих за больными родственниками по заключению врачей, родителей детей до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом, работников с тремя и более детьми, если младшему еще нет 14 лет. От этих сотрудников обязательно должно быть письменное согласие. Но даже с таким согласием не смогут работать в выходные беременные, несовершеннолетние работники.

Важно помнить, что работа в праздничные дни оплачивается дополнительно, либо за нее работодатель дает отгулы.