С 1 до 12: как будут отдыхать россияне в январе 2026 года и когда стоит брать отпуск
В материале РИАМО читайте о том, какие дни будут выходными в январе 2026 года и скажутся ли длинные выходные на зарплате.
Сколько будет выходных дней в январе 2026 года
За последние несколько лет нас всех впервые ждут по-настоящему длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026-го. Всего россияне будут отдыхать 12 дней подряд.
Такой длительный отдых получается благодаря переносам выходных дней. Официально праздничные дни установлены с 1 по 8 января. Далее с субботы, 3 января, и воскресенья, 4 января, выходные перенесены на пятницу, 9 января, и на среду, 31 декабря 2025 года. Таким образом получились длинные выходные. Переносы возможны по нормам Трудового кодекса РФ.
Вместе с выходными днями в январе будет 16 дней для отдыха.
Как россияне будут работать в январе 2026 года
После продолжительных каникул рабочих дней в январе останется совсем немного – 15. При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 120 часов, при 36-часовой – 108 часов, при 24-часовой – 72 часа.
В новогодние каникулы, как и в другие праздничные дни, есть правила привлечения работников к работе. Так, сотрудники экстренных служб, коммунальных, торговли, общепита, предприятий непрерывного производства, те, кто работает по сменному графику, продолжат работать по своему обычному графику.
По решению работодателя и с согласия сотрудника, если иное не закреплено в коллективном договоре, можно привлечь к работе в праздники: артистов, журналистов, фотографов, других сотрудников. В экстренных ситуациях работодатель может вызывать сотрудника на работу без его согласия. К таким случаям относятся аварии, катастрофы, несчастные случи, угрозы материального ущерба и прочее.
Для привлечения сотрудников к работе в праздничные дни работодатель должен подготовить приказ, в котором должно быть обоснование необходимости работы, перечислены задачи, которые необходимо выполнить, условия и продолжительность работы. Кроме того, работник должен быть уведомлен о праве отказаться от работы в праздничные дни.
Нельзя ни при каких обстоятельствах привлекать к работе в праздники одиноких родителей или опекунов детей до 14 лет, матерей детей до трех лет, родителей детей с инвалидностью, сотрудников, ухаживающих за больными родственниками по заключению врачей, родителей детей до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом, работников с тремя и более детьми, если младшему еще нет 14 лет. От этих сотрудников обязательно должно быть письменное согласие. Но даже с таким согласием не смогут работать в выходные беременные, несовершеннолетние работники.
Важно помнить, что работа в праздничные дни оплачивается дополнительно, либо за нее работодатель дает отгулы.
Как брать отпуск и будут ли ниже зарплаты в январе
Традиционно для отпуска январь будет не очень хорошим месяцем, если вы хотите сохранить уровень дохода. Если же, напротив, хочется продлить выходные, то можно взять отпуск в декабре или после каникул в январе. В первом случае финансово будет больше выгоды.
На зарплату же новогодние каникулы не повлияют. 112 статья Трудового кодекса РФ гарантирует работнику с фиксированным окладом установленную месячную зарплату в полном объеме, вне зависимости от того, сколько рабочих дней пришлось на конкретный месяц. Если зарплата зависит от выполненного объема работ или от фактически отработанного времени, то зарплата может быть ниже. Но эти условия должны быть закреплены в трудовом договоре.