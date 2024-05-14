Программа долгосрочных сбережений: из каких средств формируется, какие выплаты предполагает

Из каких средств формируется программа долгосрочных сбережений (ПДС), что значит софинансирование государства и какие существуют выплаты по ПДС, рассказывает заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич.

Из каких источников формируются средства ПДС Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори Средства ПДС формируются за счет: добровольных взносов человека – любых сумм с любой периодичностью внесения;

имеющихся средств пенсионных накоплений;

софинансирования государства;

инвестиционного дохода.

Что такое средства пенсионных накоплений Фото - © Медиасток.рф Пенсионные накопления или государственную пенсию можно использовать на формирование ПДС. Пенсионные накопления состоят из двух частей: страховой и накопительной. Страховую пенсию имеет право получать любой застрахованный в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданин. В течение трудовой деятельности за него работодатель перечислял 16% налогов от Фонда оплаты труда (ФОТ) Накопительная часть пенсии есть только у части россиян. Она формировалась в период с 2002 по 2014 годы, когда работодатели отчисляли 6% от зарплаты сотрудника не прямо в Пенсионный фонд (ПФР), а на индивидуальный пенсионный счет конкретного работника. Управляют средствами пенсионных накоплений Социальный фонд России либо негосударственные пенсионные фонды. Количество средств своих пенсионных накоплений можно узнать на портале Госуслуг, заказав соответствующую выписку. «Она достаточно тяжелая и содержит слишком много цифр, мы сейчас работаем, чтобы сделать данную справку проще», – подчеркнул Шахлевич. Перевести средства пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений можно, подав соответствующее заявление, подчеркнул он.

Что такое государственное софинансирование в ПДС, каков его размер и кто может на него претендовать Фото - © Медиасток.рф Любой гражданин, сделавший взнос в ПДС в размере от 2 000 рублей в год, автоматически получает право на софинансирование от государства в течение первых трех лет, но не более 36 000 рублей в год. Размер софинансирования зависит от личных взносов граждан и от размеров среднемесячного дохода гражданина. Так, при среднемесячном доходе до 80 000 рублей государство докладывает 1 рубль к каждому рублю, вложенному гражданином. При доходах от 80 до 150 000 рублей государство докладывает 1 рубль на каждые 2 рубля, вложенные гражданином. При доходе от 150 000 рублей в месяц государство докладывает 1 рубль на каждые 4 рубля, внесенные гражданином. Для примера, гражданин с доходом в 100 000 рублей и сделавший взносы в течение года 72 000 рублей получит софинансирование в размере 36 000 рублей. Если гражданин будет в течение этого же года докладывать бОльшую сумму, то софинансирование все равно будет ограничено 36 000 рублей в год. «Хотел бы подчеркнуть, что финансирование происходит автоматически, все данные о доходах граждан находятся в Федеральной налоговой службе, а сами перечисления происходят автоматически, не надо подавать никаких дополнительных документов», – сказал Шахлевич.