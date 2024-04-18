Правильная анкета и проактивность: как найти свою любовь в интернете
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В материале РИАМО рассказываем о том, как найти свою вторую половинку в интернете.
Какие есть плюсы знакомства в интернете
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Тренд на онлайн-знакомства, по словам Анны Гришачевой, генерального директора сервиса для знакомств teamo, очень логичен. Еще 5-7 лет назад люди стеснялись того, что знакомятся в сети, а сегодня это уже норма. Современный человек привык жить с цифровыми сервисами в кармане: заказ такси, продуктов, запись к врачу и оплата всего чего угодно, работа и общение — все происходит через интернет.
Так что плюсы очевидны: во-первых, знакомство через мобильное приложение или сайт — это удобно. Достаточно смартфона и хорошего интернета.
Во-вторых, богатство выбора: ни в одном клубе или парке вы не встретите такое большое количество людей, объединенных одной целью — знакомством.
В-третьих, в сети уходит стеснение, не каждый готов заговорить в реальности с незнакомым человеком. Общение в сети явно безопаснее, чем просто на улице или в транспорте.
В-четвертых, разработчики таких онлайн-площадок делают все, чтобы знакомство увенчалось успехом. Например, подбор может происходить по психологической совместимости. Это значит, что алгоритмы онлайн-сервиса будут предлагать наиболее подходящих именно вам кандидатов.
Какие есть минусы у знакомств в интернете
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К условным минусам Гришачева относит то, что интернет, конечно, пока еще не способен передавать чувства на расстоянии. При знакомстве в реальности мы понимаем уже в первые секунды, «наш» этот человек или нет. Химию мы еще не научились на расстоянии транслировать.
И, конечно, в интернете, как и в жизни, есть нечестные люди.
«Но я бы сказала иначе — в жизни есть мошенники, а поскольку современная жизнь переместилась в интернет, то и здесь есть шанс их встретить. Однако сервисы знакомств с такими типами успешно борются», — говорит эксперт.
Как понять, что человек по ту сторону экрана заслуживает свидания
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Эксперт предлагает следовать такому плану:
- Для начала надо определиться, чего вы ждете от знакомства. И, исходя из этого, уже выбрать приложение. Сервисы знакомств отличаются в первую очередь не функционалом, а именно аудиторией и целями. Некоторые, например, используют для поиска серьезных отношений, для построения семьи. То есть все, кто регистрируется, понимает, что здесь неэффективно искать чего-то другого.
- Стоит внимательно отнестись к заполнению профиля на стадии регистрации и честно ответить на вопросы стартовые. Это нужно для того, чтобы сервис подобрал для вас партнера, который наиболее вероятно вам подойдет.
- Естественно, первый выбор мы осуществляем глазами и смотрим на фото. Поэтому эксперт советует обращать внимания на живые, естественные фото, а не искать идеальное селфи. В своем профиле тоже нужно использовать фото, которые раскрывают вас как личность – покажите свои увлечения, как проводите время и подобное.
- Не стремитесь слишком быстро соглашаться на встречу. Чтобы не было разочарования, узнайте партнера лучше. Если диалог между вами течет непринужденно, у вас много тем для беседы, имеет смысл задать критичные для вас вопросы. Все же очень важно, чтобы вы совпадали по каким-то основополагающим вопросам. Не лишним будет, кстати, перед свиданием созвониться по видео, это поможет избежать разочарования на встрече.
Как понять, что собеседник на сайте знакомств — мошенник
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Дейтинг-сервисы сегодня — это крупные IT-компании, объясняет Анна Гришачева. Программисты с помощью технологий искусственного интеллекта и служба поддержки тщательно следят за верификацией анкет пользователей на достоверность. Контент чаще всего модерируется как автоматически, так и вручную. Кроме того, нейросети умеют фиксировать неестественное поведение пользователей, характерное для мошенников, и блокируют такой контент.
«Однако стоит и самим проявлять бдительность. Если вы встретили неестественное фото или шаблонное общение, такое знакомство лучше завершить. Если собеседник ведет себя некорректно по отношению к вам, не стесняйтесь, прервите общение, заблокируйте пользователя и обязательно сообщите о случившемся в службу поддержки сервиса. Так вы поможете другим пользователям», — предупреждает эксперт.
Не сообщайте новому собеседнику ваш точный адрес и место работы. Так вы обезопасите себя от мошенников или сталкеров. Не соглашайтесь слишком быстро к общению в сторонних мессенджерах. Аферисты знают, что служба безопасности тщательно следит за массовыми рассылками в сервисе, и стараются как можно быстрее получить ваш номер телефона.
Естественно, не сообщайте малознакомым данные своих банковских карт.
Как правильно оформить свою анкету на сайте знакомств
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По словам Гришачевой, анкета — это визитная карточка. Подумайте, что бы вы хотели донести до потенциального партнера? Подберите качественные, живые фотографии. На этапе регистрации, как правило, вам предстоит пройти несложный тест, который поможет подобрать оптимальную пару. Укажите ваши увлечения, сферу деятельности, ваше отношение к важным для вас вопросам.
Что делать, если не везет со знакомствами в интернете
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Эксперт утверждает: не стоит отчаиваться. Интернет прочно вошел в нашу жизнь, в сети работают точно такие же правила, как и в жизни. Смотрите на мир с улыбкой, и она ответит вам взаимностью. Верьте в любовь, она точно где-то рядом, возможно, в паре кликов. Будьте проактивны: не стесняйтесь завязывать диалог первым, ставьте лайки, почаще общайтесь и такая инициативная позиция точно принесет свои плоды.