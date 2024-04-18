Правильная анкета и проактивность: как найти свою любовь в интернете

Какие есть плюсы знакомства в интернете

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Тренд на онлайн-знакомства, по словам Анны Гришачевой, генерального директора сервиса для знакомств teamo, очень логичен. Еще 5-7 лет назад люди стеснялись того, что знакомятся в сети, а сегодня это уже норма. Современный человек привык жить с цифровыми сервисами в кармане: заказ такси, продуктов, запись к врачу и оплата всего чего угодно, работа и общение — все происходит через интернет.

Так что плюсы очевидны: во-первых, знакомство через мобильное приложение или сайт — это удобно. Достаточно смартфона и хорошего интернета.

Во-вторых, богатство выбора: ни в одном клубе или парке вы не встретите такое большое количество людей, объединенных одной целью — знакомством.

В-третьих, в сети уходит стеснение, не каждый готов заговорить в реальности с незнакомым человеком. Общение в сети явно безопаснее, чем просто на улице или в транспорте.

В-четвертых, разработчики таких онлайн-площадок делают все, чтобы знакомство увенчалось успехом. Например, подбор может происходить по психологической совместимости. Это значит, что алгоритмы онлайн-сервиса будут предлагать наиболее подходящих именно вам кандидатов.