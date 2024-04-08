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Пособие по безработице в 2024 году: кому положено, каков размер и как получить

Шпаргалки

Фото - © Медиасток.рф

Кто может, а кто не может получать пособие по безработице, каков его минимальный и максимальный размер и как оформить выплату, читайте в материале РИАМО.

Кому положено пособие по безработице

Фото - © Медиасток.рф

Пособие по безработице — это выплата от государства тем, кто официально не трудоустроен и ищет работу через центр занятости населения (ЦЗН). Если для человека нет подходящих вакансий, ему присваивают статус безработного и назначают пособие.

Претендовать на пособие по безработице может тот, кто:

  • старше 16 лет;
  • не работает и не имеет заработка (в том числе не является самозанятым);
  • не занимается бизнесом;
  • не проходит военную службу;
  • не находится в отпуске по уходу за ребенком;
  • не учится очно в вузе или колледже;
  • не является осужденным или заключенным.

Каков размер пособия по безработице в 2024 году

Фото - © Медиасток.рф

В первые три месяца после получения статуса безработного человек получает 75% своего среднего заработка за последние три месяца на прежнем месте работы (но не менее 1500 рублей и не более 12 792 рублей). В следующие три месяца сумма пособия не превысит 5 тысяч рублей. Выплата прекращается по истечении полугода с момента постановки на учет в ЦЗН вне зависимости от того, смог ли безработный трудоустроиться или нет.

Такая схема выплат касается безработных, которые проработали за последний год не менее 26 недель и не были уволены с предыдущей работы за нарушение трудовой дисциплины.

Минимальная сумма — 1500 рублей в месяц — выплачивается тем, кто:

  • ищет работу впервые;
  • работал менее 26 недель за последний год до постановки на учет в ЦЗН;
  • не работал больше года;
  • был уволен за нарушение трудовой дисциплины;
  • ликвидировал ИП или закрыл самозанятость;
  • вышел из фермерского хозяйства;
  • работал менее 26 недель и был призван в армию;
  • был отчислен с обучения, на которое его направили из ЦЗН;
  • не предоставил в центр занятости справку о среднем заработке за последние три месяца на прежнем месте работы.

Предпенсионерам, которые остались без работы за пять или менее лет до пенсии, выплачивается пособие в размере:

  • 75% от среднего заработка на прежней работе (но не более 12 792 рублей) – первые три месяца после постановки на учет в качестве безработного;
  • 60% – следующие четыре месяца;
  • 45% – в оставшиеся месяцы.

У предпенсионеров срок выплат может составлять до 12 или 24 месяцев — в зависимости от даты увольнения и стажа работы.

При этом, если предпенсионера уволили за нарушение трудовой дисциплины или он проработал за последний год меньше 26 недель, пособие для него будет минимальным.

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий получают пособие, умноженное на районный коэффициент. Например, районный коэффициент в Чукотском автономном округе — 2. Значит, пособие по безработице будет не менее 3 тысяч рублей и не более 25 584 рублей.

Как оформить пособие по безработице

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Для оформления пособия по безработице нужно встать на учет в ЦЗН. Сделать это можно тремя способами:

При личном обращении в ЦЗН необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт;
  • заявление (его предложат заполнить на месте);
  • трудовую книжку или трудовые договоры;
  • СНИЛС;
  • справку по форме 2-НДФЛ об уровне дохода за последние три месяца с предыдущего места работы (без этого документа будет назначен минимальный размер пособия);
  • документы об образовании и квалификации;
  • документы, которые подтверждают особый статус заявителя (если таковой имеется);
  • реквизиты банковского счета.

После подачи заявления ЦЗН в течение 11 дней подберет вакансии и предложит их рассмотреть. Если беседы с работодателями окажутся неудачными и человек не найдет работу, его признают безработным и назначат пособие.

В каких случаях выплату пособия по безработице могут прекратить или приостановить

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Выплата пособия по безработице будет прекращена, если:

  • человек найдет работу;
  • переедет;
  • перестанет посещать ЦЗН;
  • станет пенсионером;
  • будет осужден и приговорен к тюремному сроку или исправительным работам.

Приостановить выплату пособия могут в следующих случаях:

  • на время декретного отпуска;
  • на время службы в армии;
  • если безработный отказался от двух вакансий, предложенных ЦЗН, без собеседования с работодателем;
  • если безработный не пришел на собеседование, назначенное ЦЗН, в течение трех дней без уважительной причины;
  • если безработный отказался от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение;
  • если безработный не посещает занятия без уважительной причины, признан неуспевающим или самовольно прекратил обучение по направлению органов службы занятости;
  • в случае нарушения правил перерегистрации;
  • в случае явки в ЦЗН в пьяном виде.