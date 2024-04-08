Пособие по безработице в 2024 году: кому положено, каков размер и как получить

Претендовать на пособие по безработице может тот, кто:

Пособие по безработице — это выплата от государства тем, кто официально не трудоустроен и ищет работу через центр занятости населения (ЦЗН). Если для человека нет подходящих вакансий, ему присваивают статус безработного и назначают пособие.

Каков размер пособия по безработице в 2024 году

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В первые три месяца после получения статуса безработного человек получает 75% своего среднего заработка за последние три месяца на прежнем месте работы (но не менее 1500 рублей и не более 12 792 рублей). В следующие три месяца сумма пособия не превысит 5 тысяч рублей. Выплата прекращается по истечении полугода с момента постановки на учет в ЦЗН вне зависимости от того, смог ли безработный трудоустроиться или нет.

Такая схема выплат касается безработных, которые проработали за последний год не менее 26 недель и не были уволены с предыдущей работы за нарушение трудовой дисциплины.

Минимальная сумма — 1500 рублей в месяц — выплачивается тем, кто:

ищет работу впервые;

работал менее 26 недель за последний год до постановки на учет в ЦЗН;

не работал больше года;

был уволен за нарушение трудовой дисциплины;

ликвидировал ИП или закрыл самозанятость;

вышел из фермерского хозяйства;

работал менее 26 недель и был призван в армию;

был отчислен с обучения, на которое его направили из ЦЗН;

не предоставил в центр занятости справку о среднем заработке за последние три месяца на прежнем месте работы.

Предпенсионерам, которые остались без работы за пять или менее лет до пенсии, выплачивается пособие в размере:

75% от среднего заработка на прежней работе (но не более 12 792 рублей) – первые три месяца после постановки на учет в качестве безработного;

60% – следующие четыре месяца;

45% – в оставшиеся месяцы.

У предпенсионеров срок выплат может составлять до 12 или 24 месяцев — в зависимости от даты увольнения и стажа работы.

При этом, если предпенсионера уволили за нарушение трудовой дисциплины или он проработал за последний год меньше 26 недель, пособие для него будет минимальным.

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий получают пособие, умноженное на районный коэффициент. Например, районный коэффициент в Чукотском автономном округе — 2. Значит, пособие по безработице будет не менее 3 тысяч рублей и не более 25 584 рублей.