Пособие по безработице в 2024 году: кому положено, каков размер и как получить
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Кто может, а кто не может получать пособие по безработице, каков его минимальный и максимальный размер и как оформить выплату, читайте в материале РИАМО.
Кому положено пособие по безработице
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Пособие по безработице — это выплата от государства тем, кто официально не трудоустроен и ищет работу через центр занятости населения (ЦЗН). Если для человека нет подходящих вакансий, ему присваивают статус безработного и назначают пособие.
Претендовать на пособие по безработице может тот, кто:
- старше 16 лет;
- не работает и не имеет заработка (в том числе не является самозанятым);
- не занимается бизнесом;
- не проходит военную службу;
- не находится в отпуске по уходу за ребенком;
- не учится очно в вузе или колледже;
- не является осужденным или заключенным.
Каков размер пособия по безработице в 2024 году
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В первые три месяца после получения статуса безработного человек получает 75% своего среднего заработка за последние три месяца на прежнем месте работы (но не менее 1500 рублей и не более 12 792 рублей). В следующие три месяца сумма пособия не превысит 5 тысяч рублей. Выплата прекращается по истечении полугода с момента постановки на учет в ЦЗН вне зависимости от того, смог ли безработный трудоустроиться или нет.
Такая схема выплат касается безработных, которые проработали за последний год не менее 26 недель и не были уволены с предыдущей работы за нарушение трудовой дисциплины.
Минимальная сумма — 1500 рублей в месяц — выплачивается тем, кто:
- ищет работу впервые;
- работал менее 26 недель за последний год до постановки на учет в ЦЗН;
- не работал больше года;
- был уволен за нарушение трудовой дисциплины;
- ликвидировал ИП или закрыл самозанятость;
- вышел из фермерского хозяйства;
- работал менее 26 недель и был призван в армию;
- был отчислен с обучения, на которое его направили из ЦЗН;
- не предоставил в центр занятости справку о среднем заработке за последние три месяца на прежнем месте работы.
Предпенсионерам, которые остались без работы за пять или менее лет до пенсии, выплачивается пособие в размере:
- 75% от среднего заработка на прежней работе (но не более 12 792 рублей) – первые три месяца после постановки на учет в качестве безработного;
- 60% – следующие четыре месяца;
- 45% – в оставшиеся месяцы.
У предпенсионеров срок выплат может составлять до 12 или 24 месяцев — в зависимости от даты увольнения и стажа работы.
При этом, если предпенсионера уволили за нарушение трудовой дисциплины или он проработал за последний год меньше 26 недель, пособие для него будет минимальным.
Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий получают пособие, умноженное на районный коэффициент. Например, районный коэффициент в Чукотском автономном округе — 2. Значит, пособие по безработице будет не менее 3 тысяч рублей и не более 25 584 рублей.
Как оформить пособие по безработице
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Для оформления пособия по безработице нужно встать на учет в ЦЗН. Сделать это можно тремя способами:
- обратиться лично в ближайший ЦЗН;
- дистанционно через портал «Работа в России»;
- через «Госуслуги».
При личном обращении в ЦЗН необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- заявление (его предложат заполнить на месте);
- трудовую книжку или трудовые договоры;
- СНИЛС;
- справку по форме 2-НДФЛ об уровне дохода за последние три месяца с предыдущего места работы (без этого документа будет назначен минимальный размер пособия);
- документы об образовании и квалификации;
- документы, которые подтверждают особый статус заявителя (если таковой имеется);
- реквизиты банковского счета.
После подачи заявления ЦЗН в течение 11 дней подберет вакансии и предложит их рассмотреть. Если беседы с работодателями окажутся неудачными и человек не найдет работу, его признают безработным и назначат пособие.
В каких случаях выплату пособия по безработице могут прекратить или приостановить
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Выплата пособия по безработице будет прекращена, если:
- человек найдет работу;
- переедет;
- перестанет посещать ЦЗН;
- станет пенсионером;
- будет осужден и приговорен к тюремному сроку или исправительным работам.
Приостановить выплату пособия могут в следующих случаях:
- на время декретного отпуска;
- на время службы в армии;
- если безработный отказался от двух вакансий, предложенных ЦЗН, без собеседования с работодателем;
- если безработный не пришел на собеседование, назначенное ЦЗН, в течение трех дней без уважительной причины;
- если безработный отказался от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение;
- если безработный не посещает занятия без уважительной причины, признан неуспевающим или самовольно прекратил обучение по направлению органов службы занятости;
- в случае нарушения правил перерегистрации;
- в случае явки в ЦЗН в пьяном виде.