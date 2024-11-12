Пневмония: симптомы, лечение и профилактика болезни
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В материале РИАМО рассказываем о том, как вовремя распознать пневмонию и отличить ее от простуды или ОРВИ.
Что такое пневмония
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Пневмония или воспаление легких – острое респираторное заболевание, при котором поражается легочная ткань. Легкие состоят из маленьких пузырьков-альвеол, которые наполняются воздухом при дыхании и выполняют главную роль в поступлении кислорода в организм. При пневмонии альвеолы не могут в полной мере выполнять свою функцию, так как в них скапливается жидкость или гнойные выделения. В результате организм испытывает недостаток кислорода, от которого страдают все органы.
Причины пневмонии у детей и взрослых
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Воспаление легких может быть вызвано большим количеством возбудителей, в числе которых бактерии, вирусы, грибы и простейшие микроорганизмы. Чаще всего пневмонию вызывают пневмококк, микоплазма, гемофильная палочка, хламидофила, энтеробактерии, золотистый стафилококк, респираторные вирусы и бактерия легионелла пневмофила (она вызывает так называемую «болезнь легионеров»).
Нередко пневмония развивается на фоне гриппа или простуды: в альвеолах легких скапливается жидкость, которая становится питательной средой для болезнетворных бактерий.
Чаще всего воспаление легких возникает на фоне снижения иммунной защиты организма. В группе риска – дети до пяти лет и пожилые люди старше 65-ти. Также болезни подвержены те, кто хронически страдает астмой, обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом и различными заболеваниями сердца. Нередко пневмония выявляется у курильщиков, а также у людей, злоупотребляющих алкоголем.
Пневмония может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, однако большую роль играет состояние иммунитета. В присутствии одних и тех же микроорганизмов одни люди заболевают пневмонией, а другие – нет. Нередко «спусковым крючком» для заражения становится переохлаждение организма.
Симптомы пневмонии
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Начальную стадию пневмонии характеризует резкий подъем температуры до 38 градусов и выше, сильная утомляемость, головная боль, сонливость, мышечная слабость. Через несколько дней возникает сухой кашель, еще через 2-3 дня – влажный кашель с мокротой «ржавого», желтого, зеленого или бурого цвета. Примерно в это же время появляется одышка, затруднение дыхания в одном или обоих легких, боль в груди, боку или спине при вдохе или кашле. У детей пневмония в сочетании с высокой температурой могут появляться судороги.
Иногда воспаление легких протекает бессимптомно, сопровождаясь лишь небольшой температурой. При этом отмечаются свистящие или хриплые звуки при дыхании. Вследствие интоксикации организма появляются слабость и упадок сил, при этом кожа становится бледной, пропадает аппетит и отмечается снижение массы тела.
Как не перепутать пневмонию с ОРВИ или простудой
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Довольно часто пневмония развивается на фоне самолечения простуды, бронхита или ангины. Люди принимают жаропонижающие, рассасывают пастилки от кашля и обезболивающие таблетки, но состояние не улучшается, и тогда в ход идут более сильные жаропонижающие или даже антибиотики. Тем временем инфекция верхних дыхательных путей достигает легких и приводит к их воспалению. Нередко пневмонию выявляют только через 2-3 недели после начала заболевания, когда легкие уже сильно поражены.
Чтобы не запустить болезнь, стоит прислушиваться к организму и отмечать изменения, которые происходят во время болезни. Очень резкое повышение температуры в сочетании со слабостью и затрудненным дыханием – повод заподозрить у себя пневмонию. О наличии воспаления в легких может свидетельствовать мокрота темно-желтого или буроватого оттенка, колющая боль при дыхании или кашле. Также пневмонию может «выдать» высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими препаратами в течение 2-3 дней.
В любом случае, нужно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и назначить правильное лечение.
В чем отличие обычной пневмонии от коронавирусной
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Самые распространенные виды пневмонии вызываются бактериями, и против такого воспаления эффективны антибиотики. В случае с COVID-19 болезнь вызывает вирус, против которого антибиотики бессильны.
COVID-19 характеризуется молниеносным течением, воспаление легких может развиться в течение нескольких часов. При коронавирусе характерен не влажный, а сухой кашель без выделения мокроты. Также COVID нередко провоцирует угнетение обоняния и вкуса (при обычной пневмонии такого не происходит).
Для диагностики коронавирусной пневмонии применяется КТ, тогда как обычную пневмонию можно распознать при помощи флюорографии или рентгена.
Как лечить пневмонию
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Лечить пневмонию домашними средствами нельзя. Воспаление легких могут вызывать самые разные возбудители, и какое-то проверенное на знакомых «бабушкино снадобье» может только ухудшить ситуацию. Терапию при пневмонии может назначать только врач.
Для постановки диагноза делают общий анализ крови, анализ мочи, чтобы выявить степень поражения почек и печени вследствие интоксикации. Для выявления очагов пневмонии делают рентген легких, флюорографию или компьютерную томографию. Также необходим анализ мокроты на микрофлору, который позволит выявить возбудителя воспаления и определить его чувствительность к антибиотикам. Только после этого врач назначает соответствующее лечение.
В зависимости от того, какими микроорганизмами было вызвано воспаление, пневмонию лечат антибиотиками, противовирусными или противогрибковыми препаратами. Нередко применяют муколитические средства, облегчающие откашливание мокроты. В случае, если легкие поражены достаточно сильно, врач может предложить кислородотерапию, чтобы не допустить кислородного голодания. При особо тяжелом течении заболевания, осложненном сепсисом, могут быть назначены глюкокортикостероиды или иммуноглобулины.
Как защититься от пневмонии
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Основной мерой профилактики пневмонии считается иммунизация против пневмококка, гемофильной палочки, гриппа, коронавируса, кори и коклюша. Поскольку болезнь нередко развивается на фоне неправильного лечения простудных заболеваний, нужно своевременно обращаться к врачу и выполнять его предписания, чтобы не допустить развития воспаления легких.
Также необходимо поддерживать иммунитет: проводить закаливающие процедуры, ввести в режим дня физическую активность, совершать прогулки на свежем воздухе, регулярно проветривать жилые и рабочие помещения и соблюдать правила здорового образа жизни.