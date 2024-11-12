Пневмония: симптомы, лечение и профилактика болезни

В материале РИАМО рассказываем о том, как вовремя распознать пневмонию и отличить ее от простуды или ОРВИ.

Что такое пневмония Фото - © Freepik.com Пневмония или воспаление легких – острое респираторное заболевание, при котором поражается легочная ткань. Легкие состоят из маленьких пузырьков-альвеол, которые наполняются воздухом при дыхании и выполняют главную роль в поступлении кислорода в организм. При пневмонии альвеолы не могут в полной мере выполнять свою функцию, так как в них скапливается жидкость или гнойные выделения. В результате организм испытывает недостаток кислорода, от которого страдают все органы.

Причины пневмонии у детей и взрослых Фото - © Медиасток.рф Воспаление легких может быть вызвано большим количеством возбудителей, в числе которых бактерии, вирусы, грибы и простейшие микроорганизмы. Чаще всего пневмонию вызывают пневмококк, микоплазма, гемофильная палочка, хламидофила, энтеробактерии, золотистый стафилококк, респираторные вирусы и бактерия легионелла пневмофила (она вызывает так называемую «болезнь легионеров»). Нередко пневмония развивается на фоне гриппа или простуды: в альвеолах легких скапливается жидкость, которая становится питательной средой для болезнетворных бактерий. Чаще всего воспаление легких возникает на фоне снижения иммунной защиты организма. В группе риска – дети до пяти лет и пожилые люди старше 65-ти. Также болезни подвержены те, кто хронически страдает астмой, обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом и различными заболеваниями сердца. Нередко пневмония выявляется у курильщиков, а также у людей, злоупотребляющих алкоголем. Пневмония может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, однако большую роль играет состояние иммунитета. В присутствии одних и тех же микроорганизмов одни люди заболевают пневмонией, а другие – нет. Нередко «спусковым крючком» для заражения становится переохлаждение организма.

Симптомы пневмонии Фото - © Медиасток.рф Начальную стадию пневмонии характеризует резкий подъем температуры до 38 градусов и выше, сильная утомляемость, головная боль, сонливость, мышечная слабость. Через несколько дней возникает сухой кашель, еще через 2-3 дня – влажный кашель с мокротой «ржавого», желтого, зеленого или бурого цвета. Примерно в это же время появляется одышка, затруднение дыхания в одном или обоих легких, боль в груди, боку или спине при вдохе или кашле. У детей пневмония в сочетании с высокой температурой могут появляться судороги. Иногда воспаление легких протекает бессимптомно, сопровождаясь лишь небольшой температурой. При этом отмечаются свистящие или хриплые звуки при дыхании. Вследствие интоксикации организма появляются слабость и упадок сил, при этом кожа становится бледной, пропадает аппетит и отмечается снижение массы тела.

Как не перепутать пневмонию с ОРВИ или простудой Фото - © Медиасток.рф Довольно часто пневмония развивается на фоне самолечения простуды, бронхита или ангины. Люди принимают жаропонижающие, рассасывают пастилки от кашля и обезболивающие таблетки, но состояние не улучшается, и тогда в ход идут более сильные жаропонижающие или даже антибиотики. Тем временем инфекция верхних дыхательных путей достигает легких и приводит к их воспалению. Нередко пневмонию выявляют только через 2-3 недели после начала заболевания, когда легкие уже сильно поражены. Чтобы не запустить болезнь, стоит прислушиваться к организму и отмечать изменения, которые происходят во время болезни. Очень резкое повышение температуры в сочетании со слабостью и затрудненным дыханием – повод заподозрить у себя пневмонию. О наличии воспаления в легких может свидетельствовать мокрота темно-желтого или буроватого оттенка, колющая боль при дыхании или кашле. Также пневмонию может «выдать» высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими препаратами в течение 2-3 дней. В любом случае, нужно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и назначить правильное лечение.

В чем отличие обычной пневмонии от коронавирусной Фото - © Freepik.com Самые распространенные виды пневмонии вызываются бактериями, и против такого воспаления эффективны антибиотики. В случае с COVID-19 болезнь вызывает вирус, против которого антибиотики бессильны. COVID-19 характеризуется молниеносным течением, воспаление легких может развиться в течение нескольких часов. При коронавирусе характерен не влажный, а сухой кашель без выделения мокроты. Также COVID нередко провоцирует угнетение обоняния и вкуса (при обычной пневмонии такого не происходит).

Для диагностики коронавирусной пневмонии применяется КТ, тогда как обычную пневмонию можно распознать при помощи флюорографии или рентгена.

Как лечить пневмонию Фото - © Freepik.com Лечить пневмонию домашними средствами нельзя. Воспаление легких могут вызывать самые разные возбудители, и какое-то проверенное на знакомых «бабушкино снадобье» может только ухудшить ситуацию. Терапию при пневмонии может назначать только врач. Для постановки диагноза делают общий анализ крови, анализ мочи, чтобы выявить степень поражения почек и печени вследствие интоксикации. Для выявления очагов пневмонии делают рентген легких, флюорографию или компьютерную томографию. Также необходим анализ мокроты на микрофлору, который позволит выявить возбудителя воспаления и определить его чувствительность к антибиотикам. Только после этого врач назначает соответствующее лечение. В зависимости от того, какими микроорганизмами было вызвано воспаление, пневмонию лечат антибиотиками, противовирусными или противогрибковыми препаратами. Нередко применяют муколитические средства, облегчающие откашливание мокроты. В случае, если легкие поражены достаточно сильно, врач может предложить кислородотерапию, чтобы не допустить кислородного голодания. При особо тяжелом течении заболевания, осложненном сепсисом, могут быть назначены глюкокортикостероиды или иммуноглобулины.