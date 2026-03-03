Плановая индексация: сколько стоит проезд по платным дорогам в России с 2 марта 2026 года

Почему подняли тарифы на платных дорогах в России с 2 марта

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

По заявлению госкомпании «Автодор», тарифы на проезд по платным дорогам увеличены в соответствии с ежегодной индексацией. Тарифы начали действовать с 2 марта и в среднем увеличились на 12,7%.

«Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы на магистралях остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством», — отмечается в релизе компании.

Так, на трассе М-4 лимит составляет 6,95 рублей за километр, но фактически тариф там от 4 до 5 рублей, а на М-11 при пределе в 11,1 рублей цена за километр остается в районе 6 рублей. На М-12 проезд стоит 7,3 рубля за километр при лимите в 11,12 рублей, на ЦКАД — меньше 9 рублей при лимите в 20,3 рубля.

В компании отметили, что все доходы, полученные от сбора платы за проезд, направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на сети трасс, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций. В доверительном управлении «Автодора» находится 5,9 тыс. км трасс, 3,6 тыс. км находятся в платной эксплуатации.

«Это позволяет предоставлять автомобилистам качественную инфраструктурную услугу, а также опережающими темпами создавать новые скоростные дороги», — заключается в материале.