Плановая индексация: сколько стоит проезд по платным дорогам в России с 2 марта 2026 года
Фото - © Алексей Колчин/РИА Новости
В материале РИАМО читайте о новых тарифах на «платках», где и сколько придется заплатить и как можно сэкономить.
Почему подняли тарифы на платных дорогах в России с 2 марта
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
По заявлению госкомпании «Автодор», тарифы на проезд по платным дорогам увеличены в соответствии с ежегодной индексацией. Тарифы начали действовать с 2 марта и в среднем увеличились на 12,7%.
«Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы на магистралях остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством», — отмечается в релизе компании.
Так, на трассе М-4 лимит составляет 6,95 рублей за километр, но фактически тариф там от 4 до 5 рублей, а на М-11 при пределе в 11,1 рублей цена за километр остается в районе 6 рублей. На М-12 проезд стоит 7,3 рубля за километр при лимите в 11,12 рублей, на ЦКАД — меньше 9 рублей при лимите в 20,3 рубля.
В компании отметили, что все доходы, полученные от сбора платы за проезд, направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на сети трасс, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций. В доверительном управлении «Автодора» находится 5,9 тыс. км трасс, 3,6 тыс. км находятся в платной эксплуатации.
«Это позволяет предоставлять автомобилистам качественную инфраструктурную услугу, а также опережающими темпами создавать новые скоростные дороги», — заключается в материале.
На каких платных дорогах подняли тарифы с 2 марта 2026 года
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
- Больше всего тарифы выросли на трассе М-3 «Украина». Там участок от города Малоярославец до деревни Тимохино стал стоить 190 рублей вместо 110;
- На участке ЦКАД «М-1 – Звенигород» тарифы выросли с 71 рубля до 103;
- На обходе Тольятти между селами Троицкое и Зеленовка тарифы выросли с 270 до 320 рублей;
- На М-12 «Восток» на участке Москва — Электроугли — с 153 до 176 рублей;
- Москва — Меленки — с 2258 до 2424 рублей, по всей трассе — с 5399 до 5909 рублей;
- Поездка из Москвы до Краснодара обойдется в 5040 рублей;
- От Солнечногорска до Санкт-Петербурга — в 3900 рублей;
- От Москвы до первого съезда на Казань по М-12 «Восток» — в 5250 рублей.
Подробнее о стоимости и категориях автомобилей можно узнать на сайте «Автодора».
На каких платных дорогах тарифы снизились
Фото - © Медиасток.рф
При общем повышении тарифов на двух участках цены снизились:
- На М-11 «Нева» от деревни Пешки до деревни Обухово тариф выходного дня сократился с 80 до 70 рублей за поездку;
- От Пешек до Каблуково тариф снизился с 730 до 710 рублей.
На каких дорогах тарифы не изменились
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Не коснулась индексация несколько социально значимых участков:
- обход Нижнекамска и Набережных Челнов;
- обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкортостане на М-12 «Восток»;
- участок 65–86-ого км трассы М-3 «Украина» в Московской области.
Как оплатить проезд по платным дорогам в России
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Оплатить проезд по платной дороге можно:
- на сайте «Автодора» по номеру машины,
- с помощью приложения «Автодора»,
- через сервис USSD, набрав символы *390#,
- через портал «Госуслуг»,
- через приложение своего банка,
- с помощью сервиса «Яндекс. Заправки».
Как сэкономить на оплате проезда по платным дорогам
Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости
Дороже всего обойдутся поездки, если оплачивать их каждый раз наличными или банковской картой.
Максимальная скидка возможна при использовании транспондера T-pass и при приобретении абонементов. При регулярных поездках с использованием транспондера с подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4284 рубля вместо 5040 рублей по М-4 «Дон», 3 315 рублей вместо 3900 рублей по М-11 «Нева» и 4462,5 рублей вместо 5250 рублей по М-12 «Восток».
Приобрести транспондер можно в офисах «Автодора» и на сайте.