Открытые базы данных: как проверить человека, не нарушая закон

В материале РИАМО рассказываем, какие базы помогают найти достоверную информацию о человеке и как его проверить, не нарушая закон.

Что такое открытые базы данных и персональная информация Фото - © Freepik.com Базы данных на самом деле не какая-то секретная информация, доступная только спецслужбам. Такие базы есть в государственных и коммерческих учреждениях, у частных лиц. Любая наша записная книжка – это уже база данных. А сбор информации на самом деле нужен не для тотального контроля, а для нормального функционирования государства и защиты прав граждан. Конечно, нельзя просто так найти всю информацию о человеке, в том числе касающуюся личной жизни, и пользоваться ею. Закон о персональных данных защищает все, что касается частной жизни граждан, охраняет права, предусматривает ответственность за распространение персональных данных, регулирует их правильное хранение и обработку. Поэтому большая часть информации о человеке не доступна широкому кругу, пока он сам не решит что-либо сообщить о себе. С другой стороны, каждый человек имеет право на защиту и безопасность, поэтому есть открытые базы, по которым любого человека можно проверить, ничего при этом не нарушая. Яркий пример – база судебных приставов, где можно выяснить, есть ли у гражданина долги.

Как проверить человека на долги Фото - © Фотобанк Лори Если у человека есть долги, которые взыскивают через суд, то найти их можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Найти здесь информацию можно, если судебный приказ уже находится у приставов и они начали работу по взысканию. Проверить человека можно по: фамилии, имени и отчеству;

ИНН юридического лица или по его наименованию;

по номеру исполнительного производства (например, если нужно узнать статус дела). Информации о долгах может не быть, если дело находится на рассмотрении или еще нет судебного решения. В таком случае информацию можно найти на ГАС «Правосудие», где есть информация о ходе рассмотрения дел и их статусе. Искать информацию можно по: ИНН/ОГРН/наименование юридического лица;

ФИО судьи;

номеру судебного дела;

по ФИО ответчика.

Как проверить подлинность паспорта и регистрации Фото - © Медиасток.рф Подлинность паспорта можно проверить визуально, но при этом очень хорошую подделку распознать будет сложно. Можно воспользоваться сервисом проверки на «Госуслугах». Нужно войти в личный кабинет, выбрать или ввести в поле поиска «проверка действительности паспорта» и ввести реквизиты документа (серия и номер). После чего вы получите информацию о том, действителен ли паспорт, либо он утерян, просрочен и прочее. Проверить можно и регистрацию на сайте МВД России. Тут можно проверить действительность разрешений на работу, патентов и прочих документов. Иностранцев можно проверить и по реестру контролируемых лиц, где по фамилии и одному документу можно узнать, легально ли он находится в России, например. Для проверок нужны будут реквизиты документов, но с людьми, которые не могут показать свой паспорт, и вовсе не стоит связываться. На сайте Федеральной службы исполнения наказаний можно выяснить, находится ли человек в розыске. Здесь достаточно указать фамилию, имя и отчество, а далее смотреть по ориентировкам, если такие будут. А на сайте МВД можно найти актуальные данные о розысках пропавших детей и сведения о несчастных случаях.

Как проверить человека и организацию в налоговой Фото - © Фотобанк Лори На сайте Федеральной налоговой службы можно проверить ИНН. Для этого нужны будут ФИО и паспортные данные человека. Для проверки самозанятого можно воспользоваться сервисом. Понадобится ИНН, а помочь это может, когда вы решите заказать услугу у самозанятого. Сам по себе номер ИНН ни о чем не говорит, но как минимум можно понять, «дружит» ли человек с налогами и официальный ли у него доход. Узнать, чем занимается ИП, можно по номеру ИНН в сервисах «Прозрачный бизнес» и «Предоставление сведений из ЕГРИП/ЕГРЮЛ в электронном виде». Предприниматели могут проверять своих партнеров, а обычным гражданам это поможет, например, при проверке интернет-магазина.

Как проверить человека на занимаемую должность Фото - © Фотобанк Лори По ФИО и ИНН на сайте налоговой службы можно проверить, имеет ли право человек занимать свою должность. Тут можно узнать, есть ли решение суда на запрет занимать должность, а пригодится это при приеме на работу, например.

Как проверить водителя и автомобиль по базам ГИБДД Фото - © Фотобанк Лори По госномеру автомобиля на сервисе Госавтоинспекции + по документам водителя можно посмотреть, действительны ли его права, не лишался ли он права управления, вообще существуют ли права у него. По документам на автомобиль на сервисе можно проверить и его. Нужны VIN, номер кузова или шасси. Таким образом можно проверять не только кого-то на добросовестность, но и себя на наличие штрафов.

Как проверить имущество Фото - © Фотобанк Лори На сайте Федеральной нотариальной палаты можно проверить, находится ли имущество в залоге. Нужны будут ФИО залогодателя, а в случае с автомобилем понадобится его VIN. Понадобится это тем, кто покупает имущество.

Как проверить, есть ли наследственное дело Фото - © Фотобанк Лори В реестре наследственных дел можно проверить, есть ли такое дело. Сделать это можно, если точно известны ФИО умершего и даты рождения и смерти. В нотариальной палате можно проверить и доверенность, выданную нотариусом. Можно узнать, действительна ли она или отозвана. Это пригодится при совершении сделок.

Как проверить человека в базах террористов и иноагентов Фото - © Фотобанк Лори На сайте Росинформторга можно проверить, есть ли человек в списках террористов и экстремистов. Указать нужно будет ФИО и дату рождения. Контактов с такими людьми лучше избегать. На сайте Минюста можно найти реестр иностранных агентов. Нужны будут ФИО человека либо ИНН в случае с организацией. Сотрудничать с ними не запрещено, но эти сведения при общении нужно иметь в виду – есть ряд ограничений, например, на занимание определенных должностей, запрет допуска к гостайне и прочие.

Как проверить документы об образовании Фото - © Фотобанк Лори Любой документ об образовании можно проверить на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Для проверки помимо ФИО проверяемого нужны будут реквизиты документа (номер, дата выдачи).