Олимпиада «Великая Победа»: как и кто может принять участие в школьной олимпиаде

В материале РИАМО рассказываем о том, как, где и когда пройдет всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» и как принять в ней участие.

Что такое школьная олимпиада «Великая Победа» Фото - © РИА Новости Олимпиада «Великая Победа» – это интеллектуальное соревнование, в рамках которого школьники могут продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Пройти все туры олимпиады (тестирование, специальные и творческие задания) могут ребята не только из России, но и со всего мира. Международная школьная олимпиада проводится в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Героические события военных лет должны навеки остаться в памяти человечества. История грандиозных сражений, героизма и самоотверженных подвигов будет вечно жива до тех пор, пока мы будем эту историю знать и помнить», – говорится на сайте мероприятия. Первый этап начнется 25 февраля, а 6 мая в финале сразятся самые эрудированные участники.

Кто может принять участие во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа» Фото - © РИА Новости Принять участие в олимпиаде «Великая Победа» смогут ребята от 10 до 18 лет. Она проводится на русском и английском языках, что расширяет ее международное участие и делает проект доступным для школьников из разных стран.

Как принять участие в олимпиаде «Великая Победа» в 2025 году Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно пройти простую процедуру регистрации на сайте. 25 февраля откроется доступ к тренировочному и первому туру. Подробнее о правилах и условиях участия вы можете узнать, ознакомившись с положением по ссылке.

Как и когда будет проходить олимпиада «Великая Победа» Фото - © Фотобанк Лори Задания олимпиады разделены по уровням сложности и включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Проводится состязание в три тура, перед которыми можно пройти тренировочный этап. Доступ к нему откроется 25 февраля, вопросы будут открытого (позволяют участникам выразить свое мнение собственными словами) и закрытого типа (предполагают ограниченное число ответов, например «да» или «нет»). Не будет ограничений по времени и количеству попыток. Тренировочный этап можно пропустить, если вы уверены в своих силах, и сразу приступить к испытаниям первого тура, который пройдет с 25 февраля по 21 марта. Этот этап будет в форме классического онлайн-тестирования на сайте. Задания будут включать вопросы, посвященные героям, подвигам, ключевым сражениям и важным датам в истории Великой Отечественной войны. Ответить участникам предстоит на вопросы открытого и закрытого типа. Второй тур начнется 24 марта и продлится до 11 апреля. Этот тур будет проходить в расширенном формате и тоже онлайн. Помимо вопросов открытого и закрытого типа тут участникам предстоит выполнить специальное задание – они разделены на тестовый и творческий блоки. В тестовом блоке участники ответят на вопросы о героях, подвигах, ключевых сражениях и важных датах Великой Отечественной войны. Задания также требуют сопоставления фактов. В творческом нужно будет создать видеовизитку, которая продемонстрирует творческий подход и выразит связь участника с темой олимпиады. Третий тур состоится 6 мая, и в нем предусмотрено выполнение творческого задания. Само задание будет обнародовано в день финала. Состязание пройдет в Москве в офлайн-формате.

Дополнительные задания международной олимпиады Фото - © Фотобанк Лори Все участники олимпиады, независимо от результатов тестирования, могут поучаствовать в творческом конкурсе. В нем есть две номинации: «Рисунок Победы» и «Юный полководец». В первой номинации участникам предлагают создать рисунок с героем или героями своей семьи. Во второй на суд жюри нужно будет представить творческую работу о полководце Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в творческом конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте, перейти во вкладку «Творческие конкурсы», выбрать конкурс и загрузить туда свою работу.