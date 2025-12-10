Новые дорожные знаки в 2026 году: что изменится согласно новому ГОСТу

Нововведения, появившиеся в новом ГОСТе, направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения и оптимизацию использования дорожного пространства. В частности, с 1 января будут уменьшены парковочные места вдоль края проезжей части, некоторые дорожные знаки будут изменены. Появятся также новые объединенные знаки, благодаря чему на ДОП сократится уровень «визуального шума». Кроме того, все уже существующие знаки будут приведены к единому шрифту, что позволит водителям легче и быстрее ориентироваться.

В конце декабря 2024 года был опубликован приказ Росстандарта N 2001-ст об утверждении нового ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Этот стандарт был введен взамен ГОСТ Р 52290-2004 и вступит в действие уже 1 января 2026 года.

Какие новые знаки появятся на дорогах в 2026 году

Фото - © Росстандарт

Знак 6.2.1. Рекомендуемая скорость перед «лежачими полицейскими»

Знак 6.2.1 указывает на рекомендуемую скорость при проезде по искусственной неровности. Он позволит водителям заранее выбрать скоростной режим при приближении к «лежачим полицейским» и вовремя замедлиться при переезде через препятствие. Знак при этом является рекомендательным: за неснижение скорости до рекомендуемого минимума штрафовать не будут, водитель «расплатится» в худшем случае ремонтом подвески.

Знак 6.4. Парковка

Знак, обозначающий парковку, планируется объединить со знаком, поясняющим способ постановки автомобиля – например, параллельно или перпендикулярно проезжей части. Объединенный знак поможет водителям лучше ориентироваться при поиске парковочного места для своего авто, к тому же размещение двух обозначений на одном знаке призвано уменьшить «визуальный шум».

Знак 6.16.1. Вертикальная стоп-линия

Этот знак будут устанавливать на тех участках дороги, где невозможно разместить традиционный знак СТОП горизонтального формата (например, если расстояние до края проезжей части слишком мало или горизонтальный знак мешает движению пешеходов). Кроме того, вертикальный знак поможет улучшить видимость светофоров на регулируемых перекрестках и перед пешеходными переходами.

Знак 8.5.8. Время действия знаков

Новый знак призван указывать время действия соседних дорожных знаков не только в определенные дни и часы, как было раньше, но и в разные месяцы года. Знак будет выглядеть как белая табличка с указанным периодом года, например «АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ».

Знак 8.15.1. Глухие пешеходы

Синий знак «ГЛУХИЕ» призван предупредить водителя о том, что в зоне действия знака могут находиться глухие или слабослышащие люди, которые могут не услышать сигнал автомобиля. Такие знаки планируется устанавливать вблизи специализированных учреждений – интернатов, школ для детей с ограничениями здоровья, а также рядом с лечебными учреждениями и реабилитационными центрами.

Знак 8.16.2. Влажное/обледенелое покрытие

Этот знак объединит два уже существующих знака – «Скользкая дорога» и «Мокрое покрытие». Знак будет выглядеть как белый прямоугольник с изображением ливневой тучи и снежинки. Его назначение – в ненастную, морозную или снежную погоду обратить особое внимание водителя на правило, которое обозначено для данного участка дороги (например, снижение скорости).