Новогодние трудодни: 7 вариантов временной подработки в предпраздничные дни и каникулы

О том, как можно подработать в новогодние праздники, выполняя не слишком сложные задачи, рассказываем в материале РИАМО.

Нарядить елку Фото - © Freepik.com Довольно часто у людей нет возможности посвятить вечер (или несколько вечеров) украшению новогодней елки. Например, у мамы маленьких детей может просто не оказаться достаточного количества свободного времени, чтобы намотать на елку сто или двести метров гирлянды-росы. Помощников в украшении зеленой красавицы приглашают также в случаях, когда дерево большое и хозяева просто боятся высоты либо физически не могут развесить игрушки и гирлянды на макушке елки. Кстати, для снятия елочных украшений после праздников нередко тоже нанимают помощников. Стоимость услуги — от 5 тысяч рублей.

Посидеть с домашними животными Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Если семья планирует провести Новый год, скажем, в загородном отеле или в гостях, на два-три дня им придется оставить дома домашних питомцев — кошек, хомячков, декоративных кроликов или другую живность. Многие семьи ищут «зоонянь», готовых принять в своей квартире животных на два-три (или больше) праздничных дня. В течение всего периода передержки нужно будет кормить и поить питомцев, играть с ними, убирать лотки, а также высылать фото и видео, подтверждающие, что с животным все в порядке. Стоимость услуги — от 400 рублей в день за одного питомца.

Стать «трезвым водителем» Фото - © Freepik.com Услуга «трезвый водитель» как никогда популярна в период новогодних корпоративов: водитель должен забрать клиента из ресторана, бара или загородного клуба и на его собственной машине довезти до дома. В предпраздничные дни цены на такси нередко вырастают, при этом свободных машин хватает не всем, так что «трезвые водители» становятся особенно востребованными. Стоимость услуги — от 1500 рублей.

Выгуливать собак Фото - © Медиасток.рф После напряженных последних рабочих дней и предпраздничной суеты многие мечтают провести хотя бы несколько дней дома, спокойно отдыхая у телевизора или общаясь с друзьями и родными. Поэтому в новогодние каникулы становится особенно популярной услуга выгула собак — в случаях, когда хозяева хотят «тюленить» в пижаме и не желают два или три раза в день переодеваться в зимний наряд и выходить на прогулку. Стоимость услуги — от 400 рублей за выгул.

Украсить загородный дом Фото - © Freepik.com Все больше людей предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы на даче, поближе к природе. И, конечно, им хочется, чтобы их загородное жилище в эти дни выглядело ярко и нарядно — но не у всех есть возможность выбраться за город в предпраздничные будни и выходные. Если вы умеете украшать гирляндами фасады домов и садовые деревья, в последние дни декабря у вас есть шанс неплохо заработать. Стоимость услуги — от 500 рублей за метр гирлянды.

Упаковать подарки Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Некоторые магазины в предпраздничные дни нанимают дополнительных сотрудников, которые будут заняты только упаковкой покупок в красивую новогоднюю обертку, наклеиванием бантиков и завязыванием ленточек. Соискателю нужно иметь необходимые навыки, аккуратность и сноровку, уметь комбинировать различные цвета, фактуры и материалы. Стоимость услуги — от 2500 рублей за смену.