Новогодние трудодни: 7 вариантов временной подработки в предпраздничные дни и каникулы
Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев
О том, как можно подработать в новогодние праздники, выполняя не слишком сложные задачи, рассказываем в материале РИАМО.
Нарядить елку
Фото - © Freepik.com
Довольно часто у людей нет возможности посвятить вечер (или несколько вечеров) украшению новогодней елки. Например, у мамы маленьких детей может просто не оказаться достаточного количества свободного времени, чтобы намотать на елку сто или двести метров гирлянды-росы. Помощников в украшении зеленой красавицы приглашают также в случаях, когда дерево большое и хозяева просто боятся высоты либо физически не могут развесить игрушки и гирлянды на макушке елки. Кстати, для снятия елочных украшений после праздников нередко тоже нанимают помощников.
Стоимость услуги — от 5 тысяч рублей.
Посидеть с домашними животными
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Если семья планирует провести Новый год, скажем, в загородном отеле или в гостях, на два-три дня им придется оставить дома домашних питомцев — кошек, хомячков, декоративных кроликов или другую живность. Многие семьи ищут «зоонянь», готовых принять в своей квартире животных на два-три (или больше) праздничных дня. В течение всего периода передержки нужно будет кормить и поить питомцев, играть с ними, убирать лотки, а также высылать фото и видео, подтверждающие, что с животным все в порядке.
Стоимость услуги — от 400 рублей в день за одного питомца.
Стать «трезвым водителем»
Фото - © Freepik.com
Услуга «трезвый водитель» как никогда популярна в период новогодних корпоративов: водитель должен забрать клиента из ресторана, бара или загородного клуба и на его собственной машине довезти до дома. В предпраздничные дни цены на такси нередко вырастают, при этом свободных машин хватает не всем, так что «трезвые водители» становятся особенно востребованными.
Стоимость услуги — от 1500 рублей.
Выгуливать собак
Фото - © Медиасток.рф
После напряженных последних рабочих дней и предпраздничной суеты многие мечтают провести хотя бы несколько дней дома, спокойно отдыхая у телевизора или общаясь с друзьями и родными. Поэтому в новогодние каникулы становится особенно популярной услуга выгула собак — в случаях, когда хозяева хотят «тюленить» в пижаме и не желают два или три раза в день переодеваться в зимний наряд и выходить на прогулку.
Стоимость услуги — от 400 рублей за выгул.
Украсить загородный дом
Фото - © Freepik.com
Все больше людей предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы на даче, поближе к природе. И, конечно, им хочется, чтобы их загородное жилище в эти дни выглядело ярко и нарядно — но не у всех есть возможность выбраться за город в предпраздничные будни и выходные. Если вы умеете украшать гирляндами фасады домов и садовые деревья, в последние дни декабря у вас есть шанс неплохо заработать.
Стоимость услуги — от 500 рублей за метр гирлянды.
Упаковать подарки
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Некоторые магазины в предпраздничные дни нанимают дополнительных сотрудников, которые будут заняты только упаковкой покупок в красивую новогоднюю обертку, наклеиванием бантиков и завязыванием ленточек. Соискателю нужно иметь необходимые навыки, аккуратность и сноровку, уметь комбинировать различные цвета, фактуры и материалы.
Стоимость услуги — от 2500 рублей за смену.
Разовые курьерские услуги
Фото - © Медиасток.рф
В преддверии Нового года курьерские службы завалены сотнями заказов, и чем ближе к празднику, тем меньше остается свободных курьеров. Поэтому в последние рабочие дни года нередко появляются разовые заказы от крупных или мелких компаний: требуется развезти праздничные корпоративные презенты фирмам-партнерам. В курьерском наборе может быть, скажем, пять или десять нарядных пакетов весом по полкило, так что справиться с работой может даже человек без личного автомобиля.
Стоимость услуги — от 5 тысяч рублей.