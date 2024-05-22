Какие изменения внесены в льготные ипотечные программы и как это повлияет на рынок
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Что нового в льготных ипотечных программах и как это отразится на рынке недвижимости, читайте в материале РИАМО.
Что нового в льготных ипотечных программах
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20 мая Минфин России заявил о внесении следующих изменений в льготные ипотечные программы:
- программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространяется на участников СВО, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции;
- увеличен с 6 до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья в моногородах в случае, если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 квадратных метров;
- исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников для получения льготной ипотеки;
- по семейной ипотеке и ипотеке с господдержкой увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, на 200 млрд и 150 млрд рублей – до 4,84 трлн и 6,19 трлн рублей соответственно.
Программы «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека» продолжат действовать. При этом условия льготных программ будут зафиксированы в «Электронном бюджете», а не в постановлениях Правительства РФ, как было ранее.
«Новый вектор» в политике Минфина
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По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, внесенные в льготные ипотечные программы изменения ярко свидетельствуют о «новом векторе» в политике Минфина.
«На смену радикальному „затягиванию поясов“ приходит поддержка нуждающихся категорий населения. Такой подход служит важной предпосылкой к возможному формированию адресных ипотечных программ после отмены кредитов с господдержкой. В частности, могут появиться отдельные льготные программы для учителей, врачей и ветеранов СВО, которые распространятся на всю Россию, а не ограничатся Дальним Востоком, Арктикой, моногородами и сельской местностью», — полагает эксперт.
При этом он считает, что, скорее всего, увеличение общего лимита суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, будет заложено в государственном бюджете уже на следующий год, а пока заемщикам придется «довольствоваться малым».
Сырцов также подчеркнул, что покупателям квартир в старом жилищном фонде оказана «очень сдержанная» поддержка, что является правильным, так как следует стимулировать новое строительство, а не поощрять приобретение устаревшего жилья.
«Думаю, на фоне состоявшихся изменений спрос на жилье значительно вырастет в начале июня, но после сворачивания льготной ипотеки ожидаемо просядет. В свою очередь, цены на жилую недвижимость продолжат стагнировать до снижения ключевой ставки», — прогнозирует собеседник.
Спрос и цены на вторичное жилье в моногородах вырастут
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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что увеличение максимального размера кредита с 6 до 9 миллионов рублей, выдаваемого на приобретение вторичной недвижимости в моногородах, позволит населению рассматривать покупку более комфортного жилья с большим количеством квадратных метров, а значит спрос и цены на него вырастут.
Вместе с тем эксперт ожидает, что темпы подорожания жилья в России во второй половине 2024 года должны начать замедляться на фоне сокращения спроса из-за ожидаемого прекращения действия ипотеки с господдержкой под 8%, высокой ключевой ставки, повышения минимального взноса на ипотеку с 15% до 30% и ужесточения условий выдачи займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.
«Фактически в России сейчас заградительная ключевая ставка рефинансирования, и брать ипотеку под 16% годовых мало кто станет. Из-за этого покупка жилья в стране пока приемлема только по льготным ипотечным программам», — отметил Чернов.
Увеличение же общего лимита суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, на 200 млрд рублей по семейной ипотеке и на 150 млрд рублей по ипотеке с господдержкой позволит предоставлять субсидирование льготной ипотеки большему количеству россиян, что косвенно указывает на поддержание высокого спроса на льготные ипотечные займы несмотря на ужесточение условий выдачи, прокомментировал аналитик.
«Пока спрос на недвижимость в России будет высоким, цены тоже будут расти опережающими темпами. Их замедление и „охлаждение“ на рынке недвижимости возможны лишь после окончания действия государственных программ „Семейная ипотека“ и „Льготная ипотека“», — уверен собеседник.
Что же касается остальных изменений, то они, по мнению Чернова, точечные и направлены главным образом на устранение недостатков действующих программ.
Изменения в льготных программах создадут напряженность на рынке
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Юрист, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» в Сочи Юлия Усачева считает, что корректировка льготных ипотечных программ может вызвать неоднозначные реакции среди потенциальных покупателей: одни могут решить отложить покупку жилья до стабилизации ситуации на рынке, тогда как другие могут попытаться воспользоваться текущими условиями до их изменения. Это создаст дополнительную напряженность на рынке и приведет к краткосрочным колебаниям цен и спроса, полагает специалист.
По мнению Усачевой, в ближайшее время стоит ожидать значительное снижение интереса к покупкам жилья в разных регионах страны.
«Особенно это будет заметно летом, когда традиционно наблюдается спад покупательской активности. Снижение спроса станет ощутимым как для новостроек, так и для вторичного жилья, что, в свою очередь, может привести к замедлению темпов строительства и увеличению числа непроданных объектов», — прогнозирует эксперт.
Может вырасти престиж профессий медика и учителя
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Коммерческий директор в инвестиционном холдинге AVA Group Тамара Коломийцева отметила, что исключение требования о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников расширит аудиторию, которая сможет воспользоваться льготной ипотекой среди представителей данных профессий.
«Как мы знаем, в школах сейчас очень большой процент молодых учителей, у которых еще нет пятилетнего стажа. Так что внесенное изменение может стать для выпускников педагогических и медицинских вузов дополнительным стимулом идти работать по профессии», — допускает аналитик.
При этом она подчеркнула, что даже на фоне ужесточения ипотечного регулирования и сворачивания льготных программ говорить о возможном снижении стоимости квадратного метра нет оснований.
«Застройщик в моменте может снизить цену на 1-2-3%, но не более. Финансовые модели достаточно четко регламентируются условиями проектного финансирования банков», — уверена Коломийцева.