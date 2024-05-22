Какие изменения внесены в льготные ипотечные программы и как это повлияет на рынок

Программы «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека» продолжат действовать. При этом условия льготных программ будут зафиксированы в «Электронном бюджете», а не в постановлениях Правительства РФ, как было ранее.

по семейной ипотеке и ипотеке с господдержкой увеличен общий лимит суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, на 200 млрд и 150 млрд рублей – до 4,84 трлн и 6,19 трлн рублей соответственно.

исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников для получения льготной ипотеки;

увеличен с 6 до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья в моногородах в случае, если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 квадратных метров;

программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространяется на участников СВО, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции;

«Новый вектор» в политике Минфина

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По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, внесенные в льготные ипотечные программы изменения ярко свидетельствуют о «новом векторе» в политике Минфина.

«На смену радикальному „затягиванию поясов“ приходит поддержка нуждающихся категорий населения. Такой подход служит важной предпосылкой к возможному формированию адресных ипотечных программ после отмены кредитов с господдержкой. В частности, могут появиться отдельные льготные программы для учителей, врачей и ветеранов СВО, которые распространятся на всю Россию, а не ограничатся Дальним Востоком, Арктикой, моногородами и сельской местностью», — полагает эксперт.

При этом он считает, что, скорее всего, увеличение общего лимита суммы кредитов, по которым банки получают возмещение недополученных доходов, будет заложено в государственном бюджете уже на следующий год, а пока заемщикам придется «довольствоваться малым».

Сырцов также подчеркнул, что покупателям квартир в старом жилищном фонде оказана «очень сдержанная» поддержка, что является правильным, так как следует стимулировать новое строительство, а не поощрять приобретение устаревшего жилья.

«Думаю, на фоне состоявшихся изменений спрос на жилье значительно вырастет в начале июня, но после сворачивания льготной ипотеки ожидаемо просядет. В свою очередь, цены на жилую недвижимость продолжат стагнировать до снижения ключевой ставки», — прогнозирует собеседник.