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Какие долги умершего человека переходят по наследству и можно ли их не гасить

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

Что происходит с долгами умершего человека, кто их выплачивает и можно ли от этого отказаться, читайте в материале РИАМО.

Какие долги умершего переходят по наследству, а какие – нет

Фото - © Фотобанк Лори

Согласно статье 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство умершего, отвечают по его долгам солидарно. Вступить в наследство можно в течение полугода.

По наследству переходят кредиты (в том числе ипотека), налоги, задолженность по коммунальным платежам.

К ненаследуемым долгам относятся алименты и штрафы по административным правонарушениям – они аннулируются автоматически.

Как узнать о долгах умершего человека

Фото - © Фотобанк Лори

Иногда бывает, что родственник узнает о долгах умершего только после вступления в наследство.

Чтобы не стать обладателем неприятного сюрприза, узнать о долгах можно заблаговременно в бюро кредитных историй (БКИ), налоговой или Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Кто платит долги, если наследник несовершеннолетний

Фото - © Медиасток.рф

Если наследнику не исполнилось 18 лет, то в наследство вступают его законные представители (родители, попечители, опекуны). Именно они должны выплатить долг умершего.

Можно ли не гасить долги умершего человека

Фото - © Медиасток.рф

Долги умершего родственника можно не выплачивать, если отказаться от наследства. По закону, на это дается полгода. Главное – не пользоваться наследственным имуществом: не жить в квартире покойного, не сдавать ее в аренду, не оплачивать ЖКУ, не делать ремонт, не ездить на машине покойного.

Если человек уже вступил в наследство, то отказаться от долгов умершего можно только через суд.

Опекуны несовершеннолетних наследников могут отказаться от наследства с долгами только с согласия органов опеки.

Можно ли не выплачивать долг, если уже вступил в наследство

Фото - © Фотобанк Лори

Если человек уже вступил в наследство, то отказаться от долгов умершего не получится. Если их не выплачивать, то банк может обратиться к коллекторам или в суд.

Однако если у наследника нет финансовой возможности рассчитаться по долгам покойного, то можно объявить себя банкротом.

Для того чтобы стать им, нужно подать в МФЦ заявление с указанием всех долговых обязательств, на списание которых вы претендуете.

Указанную информацию проверяют в течение трех дней, после чего данные с пометкой о начале процедуры банкротства вносятся в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента прекращаются или замораживаются действующие исполнительные производства по долгам.

Официальное объявление банкротства со списанием соответствующих долгов происходит если:

·в течение полугода с момента подачи заявления финансовое положение физического лица не улучшится;

·у него не появится имущество, которое можно продать в пользу кредитора;

·не появятся обстоятельства, препятствующие признанию банкротства без обращения в суд.

Если признать себя неплатежеспособным во внесудебном порядке невозможно, то стоит обратиться в суд.

Может ли расти долг после смерти заемщика

Фото - © Медиасток.рф

Проценты по кредиту продолжат начисляться даже после смерти должника, но пени и штрафы за просрочку платежей применяться не будут.

После смерти заемщика стоит обратиться в банк и предоставить свидетельство о его смерти, чтобы приостановить действие штрафных санкций. Также можно попробовать договориться с банком о временной заморозке кредита до вступления в наследство.