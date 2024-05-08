Какие долги умершего человека переходят по наследству и можно ли их не гасить

Что происходит с долгами умершего человека, кто их выплачивает и можно ли от этого отказаться, читайте в материале РИАМО.

Какие долги умершего переходят по наследству, а какие – нет Фото - © Фотобанк Лори Согласно статье 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство умершего, отвечают по его долгам солидарно. Вступить в наследство можно в течение полугода. По наследству переходят кредиты (в том числе ипотека), налоги, задолженность по коммунальным платежам. К ненаследуемым долгам относятся алименты и штрафы по административным правонарушениям – они аннулируются автоматически.

Как узнать о долгах умершего человека Фото - © Фотобанк Лори Иногда бывает, что родственник узнает о долгах умершего только после вступления в наследство. Чтобы не стать обладателем неприятного сюрприза, узнать о долгах можно заблаговременно в бюро кредитных историй (БКИ), налоговой или Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Кто платит долги, если наследник несовершеннолетний Фото - © Медиасток.рф Если наследнику не исполнилось 18 лет, то в наследство вступают его законные представители (родители, попечители, опекуны). Именно они должны выплатить долг умершего.

Можно ли не гасить долги умершего человека Фото - © Медиасток.рф Долги умершего родственника можно не выплачивать, если отказаться от наследства. По закону, на это дается полгода. Главное – не пользоваться наследственным имуществом: не жить в квартире покойного, не сдавать ее в аренду, не оплачивать ЖКУ, не делать ремонт, не ездить на машине покойного. Если человек уже вступил в наследство, то отказаться от долгов умершего можно только через суд. Опекуны несовершеннолетних наследников могут отказаться от наследства с долгами только с согласия органов опеки.

Можно ли не выплачивать долг, если уже вступил в наследство Фото - © Фотобанк Лори Если человек уже вступил в наследство, то отказаться от долгов умершего не получится. Если их не выплачивать, то банк может обратиться к коллекторам или в суд. Однако если у наследника нет финансовой возможности рассчитаться по долгам покойного, то можно объявить себя банкротом. Для того чтобы стать им, нужно подать в МФЦ заявление с указанием всех долговых обязательств, на списание которых вы претендуете. Указанную информацию проверяют в течение трех дней, после чего данные с пометкой о начале процедуры банкротства вносятся в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента прекращаются или замораживаются действующие исполнительные производства по долгам. Официальное объявление банкротства со списанием соответствующих долгов происходит если: ·в течение полугода с момента подачи заявления финансовое положение физического лица не улучшится; ·у него не появится имущество, которое можно продать в пользу кредитора; ·не появятся обстоятельства, препятствующие признанию банкротства без обращения в суд. Если признать себя неплатежеспособным во внесудебном порядке невозможно, то стоит обратиться в суд.