Какие долги умершего человека переходят по наследству и можно ли их не гасить
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Что происходит с долгами умершего человека, кто их выплачивает и можно ли от этого отказаться, читайте в материале РИАМО.
Какие долги умершего переходят по наследству, а какие – нет
Фото - © Фотобанк Лори
Согласно статье 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство умершего, отвечают по его долгам солидарно. Вступить в наследство можно в течение полугода.
По наследству переходят кредиты (в том числе ипотека), налоги, задолженность по коммунальным платежам.
К ненаследуемым долгам относятся алименты и штрафы по административным правонарушениям – они аннулируются автоматически.
Как узнать о долгах умершего человека
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Иногда бывает, что родственник узнает о долгах умершего только после вступления в наследство.
Чтобы не стать обладателем неприятного сюрприза, узнать о долгах можно заблаговременно в бюро кредитных историй (БКИ), налоговой или Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Кто платит долги, если наследник несовершеннолетний
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Если наследнику не исполнилось 18 лет, то в наследство вступают его законные представители (родители, попечители, опекуны). Именно они должны выплатить долг умершего.
Можно ли не гасить долги умершего человека
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Долги умершего родственника можно не выплачивать, если отказаться от наследства. По закону, на это дается полгода. Главное – не пользоваться наследственным имуществом: не жить в квартире покойного, не сдавать ее в аренду, не оплачивать ЖКУ, не делать ремонт, не ездить на машине покойного.
Если человек уже вступил в наследство, то отказаться от долгов умершего можно только через суд.
Опекуны несовершеннолетних наследников могут отказаться от наследства с долгами только с согласия органов опеки.
Можно ли не выплачивать долг, если уже вступил в наследство
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Если человек уже вступил в наследство, то отказаться от долгов умершего не получится. Если их не выплачивать, то банк может обратиться к коллекторам или в суд.
Однако если у наследника нет финансовой возможности рассчитаться по долгам покойного, то можно объявить себя банкротом.
Для того чтобы стать им, нужно подать в МФЦ заявление с указанием всех долговых обязательств, на списание которых вы претендуете.
Указанную информацию проверяют в течение трех дней, после чего данные с пометкой о начале процедуры банкротства вносятся в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента прекращаются или замораживаются действующие исполнительные производства по долгам.
Официальное объявление банкротства со списанием соответствующих долгов происходит если:
·в течение полугода с момента подачи заявления финансовое положение физического лица не улучшится;
·у него не появится имущество, которое можно продать в пользу кредитора;
·не появятся обстоятельства, препятствующие признанию банкротства без обращения в суд.
Если признать себя неплатежеспособным во внесудебном порядке невозможно, то стоит обратиться в суд.
Может ли расти долг после смерти заемщика
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Проценты по кредиту продолжат начисляться даже после смерти должника, но пени и штрафы за просрочку платежей применяться не будут.
После смерти заемщика стоит обратиться в банк и предоставить свидетельство о его смерти, чтобы приостановить действие штрафных санкций. Также можно попробовать договориться с банком о временной заморозке кредита до вступления в наследство.