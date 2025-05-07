Как выбрать водонагреватель на время летних отключений и что учесть при покупке

В материале РИАМО рассказываем, какие водонагреватели бывают, как их выбирать и что учитывать при установке.

Какие есть виды водонагревателей: проточные, накопительные и комбинированные Фото - © Владимир Григорьев / Фотобанк Лори Водонагреватели могут работать от электричества и от газа. Газовые (их еще называют колонками) быстро нагреваются, экономичнее по сравнению с электрическими, но при этом подходят они только для квартир и домов с газом, их нужно обслуживать, постоянно проверять, чтобы не допустить утечки. Монтаж такого нагревателя обойдется дороже. Электрические нагреватели проще устанавливать, они безопаснее, но при монтаже важно учитывать мощность прибора. С таким водонагревателем счета за электричество будут выше, но и использовать их можно только на период отключения горячей воды. По принципу работы водонагреватели бывают проточными, накопительными, косвенного нагрева и комбинированные. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и при покупке нужно учитывать свои потребности – нужно нагревать воду для семьи из двух человек только в ванной, например, или в большом доме для многодетной семьи.

Плюсы и минусы каждого вида водонагревателей Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Проточные Проточные водонагреватели сразу подают воду комфортной температуры, так как она просто проходит через него. Современные модели очень компактные, их можно легко снять с крана и убрать до следующего отключения воды. Есть в продаже и модели, которые можно использовать не только дома, но и на даче или в походе. Походный душ имеет насос, легко подключается к источнику холодной воды и сразу готов к работе. Таким образом, пользоваться проточным нагревателем можно безлимитно. Кроме того, вода при пользовании проточным нагревателем не застаивается. Есть и минусы. Так, при большом напоре вода не будет успевать нагреваться до комфортной температуры. То есть мыться придется либо прохладной водой, либо с меньшим напором. При установке нужно учитывать, что рядом с краном должна быть розетка, изолированная от воды. Накопительные Накопительные водонагреватели еще называют бойлерами. Вода в них накапливается до определенного объема, потом нагревается до нужной температуры. Прибор всегда поддерживает воду на нужной температуре. Бойлер позволяет экономить электроэнергию, так как сам накопительный бак устроен так, что сохраняет тепло довольно долго, а вода нагревается по мере необходимости. Минусом таких нагревателей является то, что приходится ждать, пока вода нагреется. За ним нужно следить, устанавливать фильтры, проверять, чтобы не было протечек, и он занимает место, поэтому это нужно учитывать в маленьких квартирах. Нагреватель косвенного нагрева Этот водонагреватель отличается экономичностью и практичностью за счет отсутствия нагревательного элемента. В качестве источника тепла используется домашняя система отопления или солнечный свет. Это нагреватели в виде большой цилиндрической конструкции из нержавейки. Хороший теплоизоляционный слой позволяет долго сохранять воду теплой, а теплообменником выступает стальная или латунная трубка, согнутая в виде спирали, — змеевик. Такой нагреватель подходит для частного дома, так как он занимает много места. Но зато он позволяет экономить за счет того, что энергию можно получать из других источников: солнца, газа или электричества. Стоит такая система нагрева довольно дорого, так как обычно при использовании газового отопления такие бойлеры приобретают вместе с газовым котлом. Нагревается вода еще дольше, чем в накопительных нагревателях. Есть ограничения в установке – громоздкую конструкцию нужно устанавливать непосредственно вблизи источника тепла, поэтому схему нужно продумывать особенно тщательно. Комбинированные нагреватели В таких водонагревателях объединены прямой и косвенный нагревы. Для горячей воды применяются элемент, сопряженный с котлом, и самостоятельный, внутри прибора. Эти нагреватели обеспечивают минимальный расход, горячая вода будет во всех кранах в доме, и даже летом, когда нет отопления, расход электроэнергии будет меньше по сравнению с накопительными бойлерами. Использовать его можно и в домах, и в квартирах. Эти нагреватели стоят недешево и все же довольно большие. Это нужно учитывать при установке.

На что обратить внимание при выборе водонагревателя Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Перед покупкой водонагревателя нужно понять, для чего он вам нужен. Если нужно нагревать воду только в период отключения воды в небольшой квартире, то можно рассмотреть проточные нагреватели. Если нужна горячая вода чаще, например, если в многоквартирном доме постоянно ее отключают, то подойдут накопительные. Для частного дома однозначно лучше выбирать емкие нагреватели косвенного нагрева или комбинированные. Важно обратить внимание на мощность прибора. Электрические накопительные водонагреватели для бытового использования обладают мощностью от 1 до 6 кВт, промышленные — до 18 кВт. Мощность проточных водонагревателей составляет от 3 до 15 кВт. Газовые накопительные водонагреватели имеют мощность от 3 до 15 кВт. Мощность газовых колонок — от 7 до 31 кВт. Для квартиры имеет смысл выбирать колонки мощностью 22–24 кВт, для частного дома — от 28 до 31 кВт, для дачи — от 3 до 12 кВт. Продумайте, где будет стоять нагреватель и сколько ему нужно места, есть ли источник электроэнергии рядом. Посмотрите на систему управления – электронная или механическая, тут нужно смотреть на то, что удобнее. При покупке обязательно нужно проверять комплектность, а установку лучше доверить профессионалам, особенно если речь идет о больших конструкциях для всей квартиры или дома.