Как выбрать плитку для кухни: практичность и стиль
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Важное отличие кухни от других помещений — особый микроклимат, для которого характерны резкие перепады влажности и температуры. Поэтому для ее обустройства требуются отделочные материалы, которые не боятся частых изменений окружающих условий.
Одним из лучших решений считается плитка для пола и стен. О правилах ее выбора РИАМО рассказал эксперт сети магазинов товаров для ремонта, строительства и обустройства дома и дачи «Лема́на ПРО» («Леруа Мерлен») Юрий Елфимов.
Преимущества плитки
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Выбор в пользу этого материала полностью оправдан его многочисленными преимуществами:
- благодаря высокой механической прочности плитка не боится царапин и быстрого истирания;
- ее поверхность легко очищается от жира и пыли;
- структура плитки не впитывает посторонние запахи;
- ассортимент ее видов позволяет легко подобрать решение под любой интерьер кухни.
Также плитка устойчива к сырости и препятствует размножению бактерий, что обеспечивает гигиеничность поверхности материала.
Благодаря многочисленным достоинствам разные виды плитки используют при отделке стен, пола и фартука. Можно выбрать материал для укладки небольших фрагментов, а можно создать гармоничный и уютный интерьер, подобрав плитку разного размера со схожим дизайном для всех перечисленных поверхностей.
Выбор плитки для конкретных поверхностей
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Материал для отделки пола на кухне несет особую нагрузку, которая значительно отличается от нагрузки на стены или кухонный фартук. Поэтому плитку выбирают с учетом назначения и места укладки.
Поверхность пола
Приоритетное значение для напольной плитки имеют следующие характеристики:
- Повышенная прочность — покрытие должно выдерживать значительную весовую нагрузку и ударное воздействие случайно упавших предметов (кастрюли, сковороды и т.д.). Таким требованиям соответствует плитка III и IV класса прочности.
- Нулевая гигроскопичность, благодаря которой материал не будет впитывать жир и влагу.
- Химическая стойкость, способность выдерживать контакт с моющими средствами без утраты первоначального цвета. Такие покрытия маркируют литерами «А» или «АА».
- Антискользящие свойства — при попадании на пол жира или воды он не должен скользить. Оптимальный выбор здесь — матовая плитка классов А и В с маркировкой R10 и R11 по европейским стандартам.
- Степень твердости плитки — показатель, который определяет сопротивляемость материала к появлению следов износа: царапин, порезов, потертостей. Для отделки пола мы рекомендуем выбрать керамогранит с твердостью от 5 единиц и выше.
Стены и кухонный фартук
Здесь прочность отходит на второй план, уступая место более важным параметрам: устойчивости к неблагоприятным внешним факторам. Качественная плитка для этих кухонных поверхностей должна обладать следующими достоинствами:
- Низкая пористость, благодаря которой материал не впитывает запахи, воду, пыль и жировые загрязнения.
- Устойчивость к воздействию средств бытовой химии, которые применяют для очистки поверхности от пятен. Этому требованию соответствует покрытие с обозначением «АА».
- Толщина от 4 мм.
Стиль плитки на кухне
Фото - © Предоставлено пресс-службой "Лемана ПРО"
Плитка должна вписываться в окружающий интерьер, дополнять его и подчеркивать его преимущества. Елфимов дает следующие рекомендации в этой связи:
- для современного минималистичного дизайна с простыми формами и цветами отлично подойдет плитка нейтральных оттенков — черного, белого или серого, сдержанность которых разбавит блеск глянцевой поверхности;
- для кухни в классическом стиле будет отлично смотреться отделка в теплых тонах с фактурой натуральных материалов — камня или дерева;
- для кухни в рустикальном стиле можно смело заказать плитку с оригинальными узорами или яркими цветочными мотивами, которые создают в помещении особый уют и гармонируют с мебелью и отделкой стен, удачно дополняя их цветовую гамму;
- для кухни в стиле лофт подойдет плитка формы «кирпичик», «кабанчик» или «метро» с укладкой вразбежку;
- кухню хай-тек дополнит глянцевая отделка в холодных тонах.