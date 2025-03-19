Как выбрать плитку для кухни: практичность и стиль

Важное отличие кухни от других помещений — особый микроклимат, для которого характерны резкие перепады влажности и температуры. Поэтому для ее обустройства требуются отделочные материалы, которые не боятся частых изменений окружающих условий.

Одним из лучших решений считается плитка для пола и стен. О правилах ее выбора РИАМО рассказал эксперт сети магазинов товаров для ремонта, строительства и обустройства дома и дачи «Лема́на ПРО» («Леруа Мерлен») Юрий Елфимов.