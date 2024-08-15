Как проголосовать на выборах в Мосгордуму с 6 по 8 сентября 2024 года

В материале РИАМО рассказываем, кого и как будут выбирать в Москве с 6 по 8 сентября.

Кто может голосовать в Москве на выборах 6-8 сентября Фото - © РИА Новости Проголосовать в Москве могут граждане России, которым на 8 сентября 2024 года исполнилось 18 лет и которые зарегистрированы в столице. Голосовать можно одним из двух способов – онлайн и на участке. Оба варианта доступны все три дня – с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. У тех, кто зарегистрирован в ТиНАО и в районе Куркино, будет два бюллетеня – для выборов депутатов Мосгордумы и голосования за муниципальных депутатов.

Что нужно для голосования в Москве Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори Чтобы проголосовать на участке, нужно с собой взять только паспорт, который подтвердит вашу личность. Для голосования онлайн необходима полная учетная запись на mos.ru для голосования онлайн. Проверить ее наличие можно в личном кабинете по ссылке. Голосовать можно с компьютера или смартфона.

Кого будут выбирать в Москве с 6 по 8 сентября Фото - © РИА Новости Жителям Москвы в этом году предстоит выбрать депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Узнать о кандидатах и посмотреть свой избирательный округ можно на сайте. Депутаты в Мосгордуму избираются на пять лет. Они участвуют в разработке законов, влияют на благоустройство столицы, здравоохранение, образование и другие сферы городской жизни. Муниципальных депутатов выбирают на срок до пяти лет. В их задачи входят встречи с жителями и обсуждение вопросов, связанных с жизнью в районе. Они доносят пожелания жителей до руководства учреждений и могут выдвигать законодательные инициативы.

Как проголосовать онлайн на выборах в Мосгордуму Фото - © Adobe Stock Прежде чем голосовать онлайн, нужно убедиться в том, что на mos.ru у вас есть полная учетная запись. Если ее нет, то нужно заранее ее создать. Если она есть, то никаких предварительных регистраций не нужно. Для доступа к бюллетеню нужно авторизоваться на сайте. Перед загрузкой электронного бюллетеня придет СМС с кодом либо поступит звонок. Брать трубку не нужно, достаточно внести последние четыре цифры номера в специальное поле. Далее откроется бюллетень, и вы сможете выбрать одного из кандидатов. Если произошел сбой и экран завис, то не нужно нажимать кнопку «назад» или закрывать. Иначе голос не будет учтен, а проголосовать снова не получится. Поэтому нужно обновить страницу, и когда бюллетень перезагрузится, голосование можно завершить. Безопасность и анонимность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обеспечивает специальный прокси-сервер (анонимайзер).

Как проголосовать на избирательном участке Фото - © РИА Новости На участке можно проголосовать по бумажному бюллетеню или с помощью электронного терминала. В первом случае важно выбирать участок по месту постоянной регистрации. Найти его можно на сайте. Для того, чтобы проголосовать с бумажным бюллетенем, нужно заранее подать заявление в личном кабинете на mos.ru. Сделать это нужно до 2 сентября. Или можно подать заявление в территориальную избирательную комиссию – также до 2 сентября. С собой нужно взять паспорт, а график работы комиссий можно посмотреть на сайте. На любом избирательном участке можно проголосовать с помощью электронного терминала. Для этого на участок нужно прийти с паспортом, подойти к терминалу и приложить к нему документ для сканирования. После чего система найдет вас в списке избирателей и анонимный бюллетень появится на экране. Вам нужно поставить галочку за своего кандидата и нажать кнопку «проголосовать».

Как проголосовать на дому Фото - © РИА Новости Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена процедура голосования на дому. Для этого также нужно подать заявку заранее, ее примут в том числе и от родственников на участке по месту регистрации голосующего.