Как принять участие в акции «Лес будущего» в Подмосковье

Что такое «Сад памяти» и «Лес будущего»

Фото - © Лера Соловьёва/Страница "Сад памяти" в "ВКонтакте"

18 мая в Московской области пройдет традиционная акция «Лес будущего». Она состоится в рамках международной акции «Сад памяти», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным.

В ходе акции «Сад памяти» ежегодно во всех российских субъектах, а также за рубежом высаживают деревья в честь героев, павших на полях Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5,5 миллиона человек из более чем 50 стран мира. А в 2023 году акция преодолела важный рубеж — было высажено 100-миллионное дерево.

Помимо символического значения акции, высадка деревьев помогает сохранять и восстанавливать лесной фонд.

Посадить дерево можно как на уже существующих площадках, так и добавив свою точку — например, посадив дерево у себя на участке.

В Подмосковье с 2013 года проводится акция «Лес Победы», которая, так же как и акция этого года «Лес будущего», несколько лет проходит под эгидой акции «Сад памяти».