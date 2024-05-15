Как принять участие в акции «Лес будущего» в Подмосковье
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Как посадить дерево в честь героя войны и где это можно сделать, читайте в материале РИАМО.
Что такое «Сад памяти» и «Лес будущего»
Фото - © Лера Соловьёва/Страница "Сад памяти" в "ВКонтакте"
18 мая в Московской области пройдет традиционная акция «Лес будущего». Она состоится в рамках международной акции «Сад памяти», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным.
В ходе акции «Сад памяти» ежегодно во всех российских субъектах, а также за рубежом высаживают деревья в честь героев, павших на полях Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5,5 миллиона человек из более чем 50 стран мира. А в 2023 году акция преодолела важный рубеж — было высажено 100-миллионное дерево.
Помимо символического значения акции, высадка деревьев помогает сохранять и восстанавливать лесной фонд.
Посадить дерево можно как на уже существующих площадках, так и добавив свою точку — например, посадив дерево у себя на участке.
В Подмосковье с 2013 года проводится акция «Лес Победы», которая, так же как и акция этого года «Лес будущего», несколько лет проходит под эгидой акции «Сад памяти».
Что посадят на акции «Лес будущего»
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
В ходе акции «Лес будущего» участники высадят саженцы дуба, ели и сосны. Сеянцы выдадут на месте акции, с собой привозить ничего не нужно. На центральной площадке посадят ели.
Где и когда пройдет акция «Лес Будущего»
Фото - © Оксана Медведева / Фотобанк Лори
Акция «Лес будущего» пройдет 18 мая на 16 площадках в Московской области. Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Помимо центральной площадки, можно поучаствовать в акции на любой другой. Найти их можно на сайте «Геопортал Подмосковья».
Центральная площадка акции расположена рядом с коттеджным поселком «Лыжник» Дмитровского городского округа. Рядом с местом проведения акции будет организована парковка для личного транспорта, а от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.
На общественном транспорте можно добраться электричкой. С Савеловского вокзала нужно доехать до станции Лобня и выйти на сторону улицы Ленина. Далее нужно сесть на бесплатный автобус, который довезет до площадки.
Сбор участников в 9:00, акция стартует в 10:00.
Как подготовиться к участию в акции «Лес будущего»
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Для участия в акции нужно в первую очередь определиться с площадкой, на которой вы хотите высадить дерево. Кроме того, необходимо обратить внимание на погоду 18 мая. Синоптики обещают комфортные 16 градусов и небольшую облачность. Одеваться нужно по погоде.
При выборе площадки можно учитывать и города, расположенные рядом. Туда можно заехать после акции и таким образом узнать больше о Подмосковье. Маршрут лучше составлять заранее.
Что взять с собой на акцию «Лес Будущего»
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
С собой организаторы рекомендуют брать хорошее настроение, коллег, друзей и родных. Все необходимое выдадут на месте, поэтому не нужно везти с собой лопаты, ведра, перчатки, мечи Колесова и посадочный материал. Можно взять воду и легкий перекус.