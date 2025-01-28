Как получить пенсионные накопления умершего родственника

В материале РИАМО рассказываем, как правопреемники могут получить пенсионные накопления умершего человека и какие документы для этого нужны.

Что такое накопительная пенсия Фото - © shurkin_son/Freepik.com Пенсия в России состоит из трех частей – фиксированная, страховая и накопительная. Фиксированная пенсия по старости выплачивается государством абсолютно всем. Она минимальная, индексируется и увеличивается после 80 лет. Страховая часть – это та, которая зависит от работодателя и стажа пенсионера. Накопительная – это та, в которую уходит 6% от всех взносов, а также доходы от инвестиционной деятельности пенсионного фонда. С 2014 года в связи с реформой взносы направляются на страховую часть пенсии. Именно на формирование этой части могут быть направлены средства маткапитала, взносы по программе государственного софинансирования пенсий или можно копить самостоятельно и вносить посильные суммы. Наследовать можно как раз только накопительную часть пенсии. Причем средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам и если гражданин успел получить часть накоплений, и если эту часть пенсии ему еще не выплачивали.

Где находится накопительная часть пенсии Фото - © РИА Новости Пенсионные накопления формируются на личном счете гражданина. Открыть счет может Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Фонд несет ответственность за сохранность средств гражданина. При этом инвестированием средств занимаются управляющие компании. Если счет открыт в СФР, то инвестирует управляющая компания ВЭБ.РФ или частная управляющая компания. Если же страховщиком выступает НПФ, то инвестированием занимаются только частные управляющие компании. Узнать, где находятся средства накопительной пенсии, можно в личном кабинете на «Госуслугах». В строке поиска нужно ввести «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР» и нажать кнопку «получить услугу». В течение нескольких минут в личный кабинет придет документ, где будет вся информация.

У кого может быть накопительная пенсия Фото - © Медиасток.рф Накопительная пенсия регулируется законом, в котором определены условия ее назначения. Накопительную часть пенсии могут получить мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55 лет при наличии пенсионных накоплений. Накопительная пенсия может быть: у граждан 1967 года рождения и моложе, если их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию;

у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;

у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий;

у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

Когда можно унаследовать накопительную пенсию Фото - © Медиасток.рф Наследование накопительной части пенсии возможно, если есть хотя бы ее остаток. Если умерший гражданин успел получить накопления единой выплатой, то наследовать будет нечего. Пенсионные накопления можно получить, если: выплата по накопительной пенсии была назначена пенсионным фондом, но умерший не успел ее получить;

умерший получил часть накопительной пенсии в виде срочной пенсионной выплаты. При этом получение накопительной части пенсии не имеет отношения к вопросам получения страховых компенсаций в связи со смертью, положенных по закону компенсаций расходов на похороны и других единовременных выплат на погребение.

Кто может наследовать пенсионные накопления Фото - © Медиасток.рф Гражданин может сам заранее определить своих правопреемников и распределить между ними свои накопленные средства в случае смерти. Для определения правопреемников нужно подать заявление в СФР (или в НПФ, если накопления находятся там), где расписать всех наследников и их доли. Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники: в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);

во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки. В таком случае выплаты производятся в равных долях и в порядке очередности – то есть если нет наследников первой очереди, то выплаты получат наследники второй очереди. Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии бессрочно (то есть пожизненно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.