Как получить льготный автокредит в 2025 году

Шпаргалки
senivpetro

Фото - © senivpetro/Freepik.com

В материале РИАМО о том, кто может рассчитывать на льготу в виде машины и как ее получить.

Кто может рассчитывать на льготный автокредит от государства

senivpetro

Фото - © senivpetro/Freepik.com

В России действует программа льготного автокредитования. Она дает возможность значительно снизить расходы на покупку авто. Сейчас льготный автокредит могут получить только водители с гражданством РФ. Нужно попадать в одну из следующих категорий:

  • у вас есть инвалидность и справка, подтверждающая этот статус;
  • у вас есть несовершеннолетний ребенок, вы зарегистрированы и проживаете на территории ДФО;
  • вы работаете в государственном медицинском или образовательном учреждении;
  • вы военнослужащий или член его семьи (включая призванных в рамках частичной мобилизации);
  • вы пенсионер, проходивший военную службу;
  • вы сдаете старый автомобиль по программе трейд-ин.

Какую машину можно приобрести по льготному автокредиту

prostooleh

Фото - © prostooleh/Freepik.com

Скидка, конечно, будет распространяться далеко не на все автомобили. Стандартный размер скидки составляет 20% от стоимости автомобиля, а за покупку электромобиля компенсируют 35%.

Сейчас в программе участвуют следующие марки автомобилей:

  • Lada,
  • ВИС-АВТО,
  • UAZ,
  • ГАЗ,
  • «Москвич»,
  • «Амберавто»
  • электромобили Evolute.

Кредит по льготной программе можно оформить на сумму, не превышающую 2 миллионов рублей.

Какие условия у банка для выдачи льготного автокредита с господдержкой в 2025 году

senivpetro

Фото - © senivpetro/Freepik.com

Следующий шаг – выбор банка, где вы планируете взять кредит. Там, скорее всего, будут свои условия:

  • положительная кредитная история;
  • возраст до 65 лет;
  • наличие регулярного источника доходов.

Какие документы необходимы для оформления льготного автокредита

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Прежде чем идти в автосалон или банк, которые участвуют в льготной программе, необходимо собрать нужные документы.

  • паспорт;
  • водительские права;
  • ИНН;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справка с работы, где вы должны уже работать не менее 3 месяцев;
  • трудовая книжка;
  • СНИЛС.

Это базовый комплект документов, однако банк или автосалон могут запросить что-то еще.

Каковы сроки одобрения по льготному автокредиту

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Вашу заявку рассмотрят в течение срока от двух недель до одного месяца. В случае одобрения заявки вам предстоит снова прийти в автосалон или банк и подписать договор. Затем останется дождаться, пока средства из банка перечислят продавцу машины, получить авто и документы на него, поставить его на учет в ГИБДД. Последний шаг – передача документов на новый автомобиль в банк, где вы взяли кредит.

На что необходимо обратить внимание при оформлении льготного автокредита

senivpetro

Фото - © senivpetro/Freepik.com

  • Убедитесь, что автомобиль соответствует всем требованиям программы.
  • Тщательно изучите условия кредитного договора, включая размер первоначального взноса и ставки.
  • Помните, что программа распространяется только на новые автомобили.