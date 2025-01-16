Как получить льготный автокредит в 2025 году

вы военнослужащий или член его семьи (включая призванных в рамках частичной мобилизации);

вы работаете в государственном медицинском или образовательном учреждении;

у вас есть несовершеннолетний ребенок, вы зарегистрированы и проживаете на территории ДФО;

у вас есть инвалидность и справка, подтверждающая этот статус;

В России действует программа льготного автокредитования. Она дает возможность значительно снизить расходы на покупку авто. Сейчас льготный автокредит могут получить только водители с гражданством РФ. Нужно попадать в одну из следующих категорий:

Какую машину можно приобрести по льготному автокредиту

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Скидка, конечно, будет распространяться далеко не на все автомобили. Стандартный размер скидки составляет 20% от стоимости автомобиля, а за покупку электромобиля компенсируют 35%.

Сейчас в программе участвуют следующие марки автомобилей:

Lada,

ВИС-АВТО,

UAZ,

ГАЗ,

«Москвич»,

«Амберавто»

электромобили Evolute.

Кредит по льготной программе можно оформить на сумму, не превышающую 2 миллионов рублей.