Как получить льготный автокредит в 2025 году
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В материале РИАМО о том, кто может рассчитывать на льготу в виде машины и как ее получить.
Кто может рассчитывать на льготный автокредит от государства
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В России действует программа льготного автокредитования. Она дает возможность значительно снизить расходы на покупку авто. Сейчас льготный автокредит могут получить только водители с гражданством РФ. Нужно попадать в одну из следующих категорий:
- у вас есть инвалидность и справка, подтверждающая этот статус;
- у вас есть несовершеннолетний ребенок, вы зарегистрированы и проживаете на территории ДФО;
- вы работаете в государственном медицинском или образовательном учреждении;
- вы военнослужащий или член его семьи (включая призванных в рамках частичной мобилизации);
- вы пенсионер, проходивший военную службу;
- вы сдаете старый автомобиль по программе трейд-ин.
Какую машину можно приобрести по льготному автокредиту
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Скидка, конечно, будет распространяться далеко не на все автомобили. Стандартный размер скидки составляет 20% от стоимости автомобиля, а за покупку электромобиля компенсируют 35%.
Сейчас в программе участвуют следующие марки автомобилей:
- Lada,
- ВИС-АВТО,
- UAZ,
- ГАЗ,
- «Москвич»,
- «Амберавто»
- электромобили Evolute.
Кредит по льготной программе можно оформить на сумму, не превышающую 2 миллионов рублей.
Какие условия у банка для выдачи льготного автокредита с господдержкой в 2025 году
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Следующий шаг – выбор банка, где вы планируете взять кредит. Там, скорее всего, будут свои условия:
- положительная кредитная история;
- возраст до 65 лет;
- наличие регулярного источника доходов.
Какие документы необходимы для оформления льготного автокредита
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Прежде чем идти в автосалон или банк, которые участвуют в льготной программе, необходимо собрать нужные документы.
- паспорт;
- водительские права;
- ИНН;
- свидетельства о рождении детей;
- справка с работы, где вы должны уже работать не менее 3 месяцев;
- трудовая книжка;
- СНИЛС.
Это базовый комплект документов, однако банк или автосалон могут запросить что-то еще.
Каковы сроки одобрения по льготному автокредиту
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Вашу заявку рассмотрят в течение срока от двух недель до одного месяца. В случае одобрения заявки вам предстоит снова прийти в автосалон или банк и подписать договор. Затем останется дождаться, пока средства из банка перечислят продавцу машины, получить авто и документы на него, поставить его на учет в ГИБДД. Последний шаг – передача документов на новый автомобиль в банк, где вы взяли кредит.
На что необходимо обратить внимание при оформлении льготного автокредита
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- Убедитесь, что автомобиль соответствует всем требованиям программы.
- Тщательно изучите условия кредитного договора, включая размер первоначального взноса и ставки.
- Помните, что программа распространяется только на новые автомобили.