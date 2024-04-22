Как открыть бизнес по франшизе: инструкция для начинающих предпринимателей

Что такое франшиза, для чего она нужна и как открыть по ней бизнес, читайте в материале РИАМО.

Что такое франшиза и зачем она нужна Фото - © Freepik.com Франшиза – это право вести бизнес под брендом другой компании и использовать ее бизнес-модель, технологии, а иногда и ресурсы. Владельца франшизы называют франчайзером, а ее покупателя – франчайзи. Франшиза дает возможность быстрее запустить бизнес, сэкономить ресурсы и скорее выйти на окупаемость. Покупая франшизу, начинающий предприниматель компенсирует отсутствие опыта и снижает риск потери денег при запуске бизнеса. При этом важно разобраться в том, что входит во франшизу, в каждом конкретном случае. Если у человека нет опыта в бизнесе, важно, чтобы владелец франшизы передавал не только права на использование бренда, но и необходимые для запуска инструкции и помогал новичку на начальном этапе работы бизнеса. В российском законодательстве франчайзинг регулирует глава 54 Гражданского кодекса РФ «Коммерческая концессия», где франчайзер – это правообладатель, а франчайзи – пользователь.

Какие есть виды франшиз Фото - © Фотобанк Лори Франшизы бывают разными в зависимости от сферы деятельности, количества точек, которые может запустить один начинающий бизнесмен, и характера партнерства между франчайзером и франчайзи. По виду бизнеса франшизы делятся на товарные, производственные и сервисные. Первые дают право на продажу товара под именем бренда. Такая схема партнерства обычно строится на том, что франчайзер производит товар, а франчайзи продает его через магазины. По такой схеме в России работают, например, магазины Love Republic, Zarina. Иногда франчайзером выступает не производитель товара, а владелец торгового бизнеса, например, магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» владеет X5 Group. Производственные или промышленные франшизы дают право производить продукт под брендом франчайзера и по его технологии. Сервисные франшизы дают право оказывать услуги под брендом франчайзера (например, туристический бизнес). По количеству точек есть франшизы и мультифраншизы. Первые дают право открыть одну точку, а вторые – несколько. По характеру партнерства с франчайзером различают следующие виды франшиз: стандартные – франчайзи обязан строго следовать инструкциям продавца;

свободные – предприниматель использует только бренд франчайзера, а запускает и ведет бизнес сам, принимая все решения самостоятельно;

в аренду – покупатель франшизы не сам предприниматель, а управляющий: он ведет бизнес, получает прибыль, но прав собственности не имеет;

корпоративные – франчайзи владеет бизнесом и контролирует его, но не имеет права принимать решения без согласия франчайзера;

мастер-франшиза – франчайзи имеет право на перепродажу бизнес-модели и товарного знака и на открытие неограниченного количества точек.

Минусы и риски ведения бизнеса по франшизе Фото - © Фотобанк Лори Несмотря на очевидные преимущества, ведение бизнеса по франшизе имеет и свои минусы: обязательство делиться с франчайзером частью прибыли;

зависимость от сети – если у головной компании начнутся проблемы, это отразится и на филиалах;

отсутствие или ограниченность свободы действий.

Как оплачивается франшиза Фото - © Фотобанк Лори Как правило, стоимость франшизы складывается из двух частей: паушального взноса и роялти. Паушальный взнос – это фиксированная сумма, которую франчайзи платит на за вход во франшизу, а точнее, за саму бизнес-модель. Расходы на открытие бизнеса (аренда помещения, ремонт и т.д.) начинающий предприниматель оплачивает сам. Роялти – это регулярный платеж, который предприниматель платит владельцу франшизы за сопровождение бизнеса, право пользоваться интеллектуальной собственностью и получать поддержку от управляющей компании. Чаще всего роялти рассчитывается в процентах от прибыли или оборота за отчетный период. Реже встречается фиксированное роялти. Как правило, данный платеж вносится ежемесячно.

Где найти франшизу Фото - © Unsplash.com Найти объявления о продаже франшиз можно как на сайтах конкретных компаний, так и на электронных площадках: «Авито»;

Франшиза.ру;

Franchiser.ru;

Beboss.ru;

на сайте Российской ассоциации франчайзинга и других платформах.

Как правильно выбрать франшизу Фото - © Freepik.com Сначала будущему франчайзи следует определиться со сферой, в которой он хочет открыть свой бизнес. Идеально, если эта область связана с трудовым опытом франчайзи. Например, если человек работал репетитором, есть смысл задуматься об открытии своего образовательного центра. Далее нужно выяснить следующие моменты: сколько лет компания работает на рынке и как себя зарекомендовала (почитать отзывы в интернете);

развивает ли компания собственные торговые точки или филиалы (если франчайзер перестал открывать собственные подразделения и только продает франшизы, это может свидетельствовать о том, что бизнес идет плохо);

будет ли франшиза работать в конкретном регионе и какие доходы приносят аналогичные точки;

как быстро можно выйти на окупаемость;

каков размер чистой прибыли компании за определенный период;

кто конкуренты франчайзера;

каковы финансовые результаты у действующих франчайзи;

каков размер паушального взноса и роялти;

какую поддержку можно получить от франчайзера;

есть ли у компании проблемы с законом (долги, суды и т.д.). Также нужно внимательно прочитать образец договора по франшизе, обратив внимание на срок ее действия, подконтрольную территорию, обязанности сторон, способы передачи информации и расторжения сделки.

Как найти деньги для старта Фото - © Фотобанк Лори При составлении бизнес-плана станет понятно, сколько нужно денег для запуска бизнеса. Надежнее всего финансировать свое дело из собственных средств, однако накопить нужную сумму очень непросто, а иногда и невозможно. Поэтому большинство начинающих предпринимателей ищет другие источники финансирования. Инвесторы Инвестор – это тот человек, который заинтересуется бизнес-идеей, оценит ее доходность и согласится вложить в проект свои деньги. Перед поиском инвестора нужно составить бизнес-план и посчитать затраты, необходимые для запуска проекта. За свою помощь инвестор, как правило, требует долю в бизнесе. Грант или субсидия Существуют государственные и региональные программы поддержки бизнеса. Основным источником информации о них является Цифровая платформа МСП (https://мсп.рф/#services ). Это система персонального подбора услуг, которые можно оформить дистанционно. Экспериментальный проект стартовал 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2025 года. На платформе перечислены меры поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также граждан, которые собираются открыть свое дело. К этим мерам относятся: Социальный контракт;

Дорожная карта поддержки малого и среднего бизнеса от Банка России;

Национальный проект поддержки МСП, который включает четыре федеральных проекта: «Поддержка самозанятых», «Предакселерация», «Акселерация субъектов МСП», «Цифровая платформа МСП»;

различные гранты: для молодых предпринимателей, для социального, туристического, инновационного бизнеса, «Студенческий стартап», ИТ-гранты и многие другие;

поддержка агробизнеса: субсидии для животноводов, грант «Агропроцесс», грант «Агротуризм», «Агростартап», проект «Развитие овощеводства и картофелеводства».

финансовую поддержку российскому бизнесу оказывают также специальные фонды: Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд развития промышленности, Российская венчурная компания (РВК), РОСНАНО. Кредит Российские банки предлагают кредитные программы для бизнеса. Для того чтобы получить кредит, нужно: оформить страховой полис;

найти поручителя, который сможет погасить долг в случае непредвиденных обстоятельств;

предоставить залог в виде ценного имущества;

показать банку бизнес-план. Краудфандинг Краудфандинг (от англ. crowdfunding) – это способ коллективного финансирования проектов, при котором деньги на создание нового продукта поступают от его конечных потребителей. Существует много доступных площадок для сбора народных средств. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе, указать сумму, которую нужно собрать, и сроки. Преимуществом краудфандинговой платформы является то, что с помощью нее можно проверить, насколько бизнес-идея интересна аудитории.

Узнать, какие документы необходимы Фото - © Фотобанк Лори Для некоторых видов бизнеса нужно получить специальное разрешение и соответствующие документы для начала ведения деятельности: сертификаты, лицензии, декларации, патенты, медкнижки и другие. Например, они нужны, если бизнес будет связан с работой с детьми, услугами общественного питания, производством пищевой продукции. Узнать точный перечень необходимых именно документов можно в центрах «Мой бизнес».

Выбрать форму регистрации бизнеса Фото - © Freepik.com Любой бизнес нужно зарегистрировать. Для этого необходимо выбрать организационно-правовую форму. Если предприниматель планирует продавать собственные товары или услуги без наемных работников, то выгоднее всего оформить самозанятость. Если же бизнесмен планирует продавать чужие товары или трудоустраивать наемных работников, то лучше выбрать ИП. А тем, кто собирается открывать бизнес вместе с партнерами, подойдет режим ООО (общество с ограниченной ответственностью).

Определиться с формой налогообложения Фото - © Фотобанк Лори Если предприниматель работает самозанятым, то он платит налог 4% от дохода, если выступает как физическое лицо, или 6%, если зарегистрирован как юридическое лицо. Для уплаты налогов самозанятому не нужно сдавать отчетность – достаточно формировать чеки в приложении «Мой налог». Для ООО и ИП доступны следующие системы налогообложения: основная система налогообложения (ОСНО): по ней ИП платит НДС, НДФЛ и налог на имущество, а ООО – налог на прибыль и НДС;

упрощенная система налогообложения (УСН): на УСН «Доходы» ИП или ООО платит налог с дохода 6%, а на УСН «Доходы минус расходы» налог нужно платить по ставке 15%;

ЕСХН – специальный налоговый режим для предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством: налоговая ставка – 6%;

АУСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения (Москвы, Московской и Калужской областей и Республики Татарстан): налоговая ставка по ней – 8% для налога на доходы и 20% для налога в формате «доходы минус расходы». Патентная система налогообложения (ПСН) доступна только ИП. Это специальный налоговый льготный режим, при котором вместо уплаты налогов и сдачи налоговой декларации предприниматель оплачивает патент – фиксированную сумму (стоимость зависит от региона), которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности.

Зарегистрировать бизнес Фото - © Фотобанк Лори Если предприниматель выбрал самозанятость, то сделать это очень просто: нужно скачать приложение «Мой налог» и пройти быструю регистрацию. Для открытия ИП или ООО необходимо подать заявление на регистрацию в центре «Мой бизнес», в МФЦ, в налоговой, у нотариуса или в банках.