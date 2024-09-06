Как и кто может получить доплату к пенсии в 20 тысяч рублей в Подмосковье
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В материале РИАМО рассказываем о том, что такое доплата к пенсии и кому она положена.
Кому положена доплата к пенсии 20 000 рублей
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Решение о повышении выплаты пенсионерам в Московской области было одобрено депутатами Мособлдумы 5 сентября.
Для того, чтобы получать выплаты, пенсионер должен:
- не работать,
- быть старше 65 лет,
- проживать в Подмосковье более 10 лет,
- проживать в одиночестве либо в семье с неработающими пенсионерами. Членами семьи считаются родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры.
Сколько получат пенсионеры Подмосковья
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По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. Доплата будет производиться каждый месяц.
Как оформить доплату к пенсии на 20 тысяч рублей
Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори
Пенсионерам, которые живут одни, выплаты назначат автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
Тем, кто живет в семье, нужно подать заявление на сайте региональных «Госуслуг». Его могут подать и те пенсионеры, кому проактивно выплаты не поступили.
При подаче документов в электронном формате не нужно будет предъявлять оригиналы для сверки.
После подачи заявления решение принимается не позднее семи дней. О результатах заявитель узнает в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».
Почему могут отказать к доплате
Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори
Оснований для отказа в выплатах может быть несколько. Так, выплаты не положены тем, кто не проживает в Московской области или проживает меньше 10 лет. Также могут отказать, если заявление заполнено неверно или в документах есть ошибки. Естественно, выплаты не получат пенсионеры, не попадающие под категории, указанные в п.1.