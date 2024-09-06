Как и кто может получить доплату к пенсии в 20 тысяч рублей в Подмосковье

проживать в одиночестве либо в семье с неработающими пенсионерами. Членами семьи считаются родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры.

проживать в Подмосковье более 10 лет,

быть старше 65 лет,

Для того, чтобы получать выплаты, пенсионер должен:

Решение о повышении выплаты пенсионерам в Московской области было одобрено депутатами Мособлдумы 5 сентября.

По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. Доплата будет производиться каждый месяц.

Как оформить доплату к пенсии на 20 тысяч рублей

Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Пенсионерам, которые живут одни, выплаты назначат автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Тем, кто живет в семье, нужно подать заявление на сайте региональных «Госуслуг». Его могут подать и те пенсионеры, кому проактивно выплаты не поступили.

При подаче документов в электронном формате не нужно будет предъявлять оригиналы для сверки.

После подачи заявления решение принимается не позднее семи дней. О результатах заявитель узнает в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».