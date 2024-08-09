Как безопасно восстановить доступ к взломанному аккаунту на «Госуслугах»

Мошенники присылают на электронную почту письма с просьбой актуализировать логин и пароль для подтверждения учетной записи ан «Госуслугах» и предлагают перейти по ссылке, которая непременно ведет на фишинговый сайт, по дизайну и оформлению очень похожий на официальный портал: те же верстка, логотип, шрифт, структура письма. Ничего не подозревающая жертва вводит свои конфиденциальные данные и отправляет мошеннику, который незамедлительно похищает аккаунт и меняет пароль.

Злоумышленники отправляют на телефон текстовые СМС с просьбой перейти по ссылке для подтверждения учетной записи на «Госуслугах», обновления данных, предотвращения блокировки аккаунта или оплаты несуществующих штрафов. Переходя по ссылке, пользователь попадает на мошеннический сайт и, следуя изложенной на нем инструкции, «сливает» свои конфиденциальные данные.

еще одни осуществляют смс-атаку на телефон. В этом случае на телефон массово начинают поступать сообщения от банков и иных финансовых организации о якобы одобренных кредитах. После чего поступает звонок, также под видом какой-либо государственной службы, где сообщат, что они зафиксировали в отношении вас мошеннические действия и попросят вас следовать их инструкциям.

третьи предлагают помощь с оформлением пенсионных и социальных выплат после предоставления конфиденциальных данных или внесения небольшой платы (часто таким способом разводят пенсионеров).

другие звонят от имени сотрудников операторов сотовой связи и настойчиво предлагают сообщить паспортные и другие данные для продления действия сим-карты или договора на абонентский номер, ссылаясь на то, что прежние данные устарели и требуют подтверждения, иначе номер будет заблокирован (каждый договор на сим-карту является бессрочным – это надо помнить);

Психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий продолжает оставаться одним из излюбленных методов мошенников. Чтобы завладеть аккаунтом пользователя на «Госуслугах», аферисты совершают звонки под благовидными предлогами:

«Госуслуги» – это универсальный электронный ресурс, который значительно упростил оказание государственных, финансовых, социальных и иных услуг населению. Однако возможность оформить через портал кредит или микрозайм привлекает мошенников, стремящихся воспользоваться низким уровнем финансовой грамотности пользователей для легкой наживы.

Как восстановить украденный доступ к учетной записи «Госуслуг»

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Восстановить пароль на «Госуслугах» можно тремя способами:

онлайн на портале, если есть доступ к номеру телефона или электронной почте;

онлайн через банк: сделать это можно на сайте и в мобильном приложении следующих банков: Сбера, ВТБ, Почта Банка, МТС Банка и РНКБ через опцию «Регистрация на «Госуслугах»»;

лично в отделении МФЦ или банка.

Если доступ к аккаунту «Госуслуг» получили мошенники, то, скорее всего, они быстро поменяют телефон, электронную почту и контрольный вопрос. В этом случае пытаться восстановить учетную запись онлайн бессмысленно – необходимо как можно быстрее обратиться в отделение банка или МФЦ. Найти ближайший офис, где предоставляют услуги по восстановлению доступа, можно на карте «Госуслуг». С собой в банк или МФЦ нужно взять паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

В отделении сотрудник пришлет необходимый для авторизации пароль в СМС или на e-mail. На сайте «Госуслуг» нужно будет ввести СНИЛС в поле «Логин» и пароль из СМС. Далее необходимо поменять временный пароль на постоянный.

Если же восстановить доступ к аккаунту в МФЦ не получилось, то его нужно удалить, а затем создать новый.

Также важно обратиться в полицию с заявлением о взломе личного кабинета на госпортале, поскольку мошенники могут успеть оформить кредиты или микрозаймы до восстановления доступа к учетной записи. Если вы подали заявление в полицию, то у вас будет доказательство, что кредит брали не вы, в случае, если банк потребует с вас деньги.

По словам начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Московской области, подполковника полиции Александра Зарипова, при смене сим-карты необходимо откреплять номер от «Госуслуг» и мобильного приложения.

«Киберпреступники приобретают старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях, и другие личные данные» Александр Зарипов

«Киберпреступники приобретают старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях, и другие личные данные», - отметил Александр Зарипов.

По его словам, избежать многомиллионного кредита, взятого на ваше имя другим человеком, можно следующим образом.

«Первым делом открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов. Сделать это самостоятельно можно, если сим-карта, которой вы не планируете больше пользоваться, все еще установлена в вашем телефоне. Связано это с тем, что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия», - добавил Зарипов.

Он сообщил, что сменить номер телефона достаточно просто, на портале «Госуслуги» нужно перейти в раздел «Настройки и безопасность» и нажать «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона.

«Если же сим-карты на руках у вас уже нет – потеряли или выбросили за ненадобностью, – сменить номер на портале «Гоусуслуг» самостоятельно не получится. Вам необходимо обратиться в МФЦ. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!», - заключил Зарипов.