Испанские слизни в Московском регионе: чем опасны и как с ними бороться

В материале РИАМО рассказываем о том, что за огромные слизни атаковали подмосковные огороды – и какие существуют способы извести этих вредителей.

Что из себя представляют испанские слизни Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори Испанский слизень – это крупный наземный брюхоногий моллюск вида Arion vulgaris. Внешне он похож на улитку, но не имеет раковины. Как правило, испанские слизни имеют темно-оранжевый или коричневый цвет тела, но встречаются также серые или почти черные особи. Длина слизня может достигать 10 или даже 15 см. Попадая на земельный участок, испанские слизни довольно быстро заселяют территорию и иногда достигают популяции 40-50 штук на квадратный метр. Питаются в основном растениями – живыми, скошенными и даже гниющими, но также могут поедать грибы, мох и останки мелких животных.

Как понять, что на огороде завелись испанские слизни Фото - © Unsplash.com Как правило, эти моллюски оставляют на месте своих перемещений прозрачные, похожие на очень тонкий полиэтилен дорожки из слизи. На поеденных слизнями растениях и плодах остаются характерные ямки, ходы и дырочки с неровными краями. Часто слизень выгрызает корнеплод или кочан изнутри, оставляя только самые плотные волокна и почти невидимую пленку слизи.

Опасны ли испанские слизни для человека Фото - © Unsplash.com Сами по себе испанские слизни не ядовиты и не могут укусить, но после контакта с ними на пальцах может остаться кишечная палочка. Кроме того, эти моллюски – переносчики паразитов. На них размножаются нематоды (круглые черви), а также бычий цепень (ленточный червь). Попадая в организм человека, бычий цепень поражает пищеварительный тракт, вызывает рвоту, дискомфорт в желудке и кишечнике, головные боли, диарею, интоксикацию и головокружение. Нематода может обосноваться не только в желудочно-кишечном тракте человека, но также в мышцах, печени, почках и органах дыхания, при этом некоторые виды нематод могут стать причиной менингита. Поэтому, если вы случайно дотронулись до испанского слизня, нужно сразу же тщательно вымыть руки с мылом, а затем стереть остатки слизи влажными салфетками. Не стоит прикасаться немытыми руками не только к себе и близким, но и к домашним животным – в их пищеварительную систему также могут проникнуть паразиты, размножившиеся на вредителях.

Чем опасны испанские слизни для растений Фото - © Unsplash.com Испанский слизень считается одним из самых вредоносных моллюсков в Европе. Он очень прожорлив, поэтому может на корню уничтожить урожай. В его рацион входят семена, проростки, листья, плоды и корни растений, в опасности практически все огородные и садовые культуры – от капусты, клубники, картофеля и томатов до декоративных растений и цветов. За сутки слизень может съесть количество пищи, превышающее его собственный вес в несколько десятков раз.

Как защитить огород от слизней Фото - © Unsplash.com Одним из самых эффективных способов – если слизни еще не доползли до ваших грядок – является посыпание периметра огорода и проходов между делянками слоем золы. По крошащейся золе слизни не могут передвигаться, и эта приграничная полоса может помешать им доползти до растений. Также можно использовать в качестве преграды слой кукурузной муки или горчичного порошка, также хорошо помогает смесь табачной пыли и гашеной извести. Кроме того, слизни не слишком любят лук и чеснок – эти растения можно высадить вдоль забора, чтобы создать дополнительный периметр защиты. Желательно, чтобы на участке не было густых зарослей сорняков, завалов из спиленных веток, срезанных стеблей, остатков укрывного материала и строительного мусора – в этих влажных укрытиях слизни очень любят пережидать жару.