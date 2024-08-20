Фокус на задачах и конкретизация: 9 рабочих способов борьбы с ленью

Поставьте четкую небольшую цель Фото - © Freepik.com Наш мозг любит лениться, когда перед ним не стоят четкие задачи. Например, если вы решите похудеть к лету, то с большой долей вероятности цели не достигните, ведь нет четких рамок: как временных, так и в плане действий. Лучше будет восприниматься задача «записаться в спортзал до конца этой недели», «купить форму для зала сегодня вечером», «найти программы тренировок в интернете» и т. д. Или другой пример: вы хотите сделать ремонт в доме и постоянно откладываете. Опять же, разделите такую глобальную цель на более маленькие: решите, с какой комнаты начнете ремонт, сходите за всеми необходимыми деталями (обои, краска, инструменты), начните отрывать старые обои или как минимум отодвиньте от стен мебель. Если вы сделаете что-то одно, то дело уже будет жаль забрасывать и вы доведете начатое до конца.

Не критикуйте себя за то, что что-то не знаете Фото - © Freepik.com Зачастую в нас живет строгий критик, который готов выписать нам штрафы за любую погрешность в сделанной работе. Мы зацикливаемся на своих недостатках, поэтому довольно быстро теряем энтузиазм. Если что-то не получилось сразу или мы получили замечание, руки сразу опускаются и хочется отложить дело на дальнюю полку. Такой подход к себе в корне неверный. Вместо фокусировки внимания на ошибках, которые бывают у всех, и это нормально, лучше сосредоточьтесь на сильных сторонах. Вспомните жизненные испытания, через которые вы уже прошли, подумайте, какие качества вам помогли в этом. Если самостоятельно трудно определить свои качества (из-за скромности, например), попросите своих близких помочь выделить их: за что они вас особенно ценят? В чем вы сильны? И опирайтесь впредь именно на эти качества.

Не сравнивайте себя ни с кем Фото - © Freepik.com Львиную долю энтузиазма может подкосить сравнение с другим человеком. Если вы, например, собрались нарисовать картину, то в процессе работы над ней наверняка будете просматривать чужие работы, чтобы поймать вдохновение. При виде чужих техник исполнения может наступить апатия — «так красиво мне не нарисовать, нечего и браться тогда». Или вы решили обучиться программированию. Когда вы смотрите чужие ролики e или читаете чужие посты о том, что делают современные программисты, то опять же может сложиться обманчивое впечатление, что они слишком умные, и вам до них как до Луны. Но ведь все с чего-то начинали! Если сравнивать себя с кем-то, то обязательно вылезет внутренний критик, а желание что-то делать улетучится.

Награждайте себя за работу Фото - © Unsplash.com Когда мы мотивируем себя неким «призом», то сделать работу становится гораздо проще. Например, пообещайте себе после уборки квартиры поход в кино или какую-нибудь вкусняшку. А после похода в спортзал отправьтесь на шопинг, ведь теперь вы можете влезть в новые джинсы меньшего размера. Кроме того, отлично помогает бороться с ленью какое-нибудь параллельное дело. Например, во время готовки ужина включите на планшете сериал или любимую передачу, подкаст, музыку. Так мозг будет доволен потреблением приятной информации, а руки тем временем будут заняты готовкой и время пробежит незаметно. Этот же совет дают психологи и при уборке квартиры. Если же вам нужно что-то написать (например, по учебе), то параллельно можно включить приятную музыку без слов, допустим, звуки природы или классику. А рядом с собой положить фрукты, чтобы периодически подкрепляться.

Боритесь со страхами Фото - © Freepik.com Часто нас пугают те дела, которые надо сделать. Например, студент перед экзаменом до последнего залипает в социальных сетях вместо того, чтобы читать билеты и готовиться. Все потому, что объем информации кажется непосильным. Возникает страх не успеть, страх ошибки и провала. В таком случае хорошо бы поделить работу на мелкие задачи: распределить билеты на равное количество, попробовать сгруппировать их — например, от сложного к легкому. Сначала разобраться с одной группой билетов, потом с другой, потом пробежаться по ним еще раз, чтобы закрепить.

Ставьте себе свои дедлайны Конечно, необходимую работу мы в любом случае сделаем, но в самый последний момент. Но можно научиться не затягивать с этим. Для этого надо «напугать» мозг, создав для него стрессовую ситуацию искусственно. Например, если официальный дедлайн в воскресенье, то поставьте свой собственный дедлайн на среду, а на остаток недели распланируйте приятные дела, причем такие, которые очень обидно будет пропустить. В таком случае мозг будет переживать, что пропустит что-то интересное, и быстрее справится с необходимой задачей.

Не ждите подходящего момента Фото - © Freepik.com Начать худеть с понедельника или делать ремонт со вторника — плохая тактика. Наверняка в эти дни у вас появятся дела гораздо интереснее, и похудение и ремонт снова останутся на скамейке запасных до лучших времен. Психологи в данном случае советуют не дожидаться идеального случая, когда сойдутся все звезды, а начинать прямо с сегодняшнего дня.

Установите рабочие промежутки времени Фото - © Freepik.com Когда перед вами какая-то тяжелая задача, стоит разделить ее на несколько маленьких задач, а те, в свою очередь, поделить на небольшие промежутки времени, в ходе которых вы будете работать, а между ними — отдыхать. Например, вам надо выполнить отчет по работе. В таком случае вы минут 20 сидите над отчетом, затем 10 минут отдыхаете, встаете из-за стола и ходите по квартире, смотрите в окно, наливаете чай. Затем следуют снова 20 минут работы. Затем снова отдых. Так задача будет выполняться быстрее, чем если бы вы просто сели за рабочий стол и безвылазно несколько часов пыхтели над документами — так мозг быстрее устанет и будет саботировать работу, что снова приведет к лени.