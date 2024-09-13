Экзотический цветок и смарт-блокнот: что подарить педагогу на День учителя

Что подарить классному руководителю Фото - © Фотобанк Лори При выборе подарка классному руководителю, как правило, к учащимся подключаются и их родители. Обычно родительский комитет заранее пытается узнать, что учителю хотелось бы получить, чтобы подарок вызвал максимум положительных эмоций. Какие-то классные руководители просят что-то для дома, другие – для работы. Но без чего точно не обходится ни один подарок на День учителя – так это без букета цветов, который можно заменить на живой цветок в горшке.

Что подарить учителю алгебры и геометрии Фото - © Unsplash.com Преподаватель алгебры и геометрии, скорее всего, и в жизни отличается логическим взглядом на мир и рациональностью. Поэтому в качестве подарка можно преподнести настенные часы, где вместо чисел изображены алгебраические примеры, и букет цветов. Или красивый лаконичный шарф к пальто (правда, придется подобрать цвет вещи, чтобы учителю она подходила ко внешности), а также смарт-блокнот со стирающимися и нервущимися страницами и функцией подзарядки.

Что подарить учителям физики и химии Фото - © Unsplash.com Учитель физики наверняка оценит антистресс-конструкцию «Шары Ньютона», которую можно поставить на стол в классе или же оставить дома и медитировать, проверяя тетрадки с домашним заданием. Неплохим подарком могут оказаться и магнитные песочные часы. Учителю химии понравится ювелирное украшение в виде химического элемента или забавная кружка. Можно подарить набор капкейков с нанесенными элементами таблицы Менделеева, красивый ежедневник или лазерную указку.

Что подарить учителю географии Фото - © Unsplash.com Учитель географии будет в восторге от какого-нибудь сувенира, привезенного из-за границы. Подойдет в качестве подарка и декоративный маленький светильник в виде левитирующего глобуса. Можно подарить художественную литературу про путешественников или подарочные издания географических книг.

Что подарить учителю иностранного языка Фото - © Unsplash.com В качестве подарка учителю иностранного языка подойдет чай в подарочной упаковке, произведенный в стране, язык которой преподает учитель; какая-нибудь языковая игра для прокачки разговорных и лексических навыков, которую потом можно использовать на уроках; книга на изучаемом языке.

Что подарить учителю истории и обществознания Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Наверняка учитель истории и обществознания оценит гипсовый бюст какого-нибудь исторического деятеля. Подойдет также тематическая настольная игра, исторические книги в подарочном издании, сувениры на историческую тематику.

Что подарить учителю биологии Фото - © Фотобанк Лори Учителю биологии может понравиться муравьиная ферма, которую можно будет оставить в классе – ученикам будет очень интересно наблюдать за ними на переменах; экзотическое растение в горшке; экологически чистый горшок с семенами растений; необычная цветочная композиция; роза, которая долго остается свежей.

Что подарить учителю русского языка и литературы Фото - © Unsplash.com Прекрасным подарком станет словарь в дорогом оформлении с кожаным переплетом. Подойдут настенные часы с профилями писателей вместо цифр или подарочный сертификат в книжный магазин на определенную сумму.