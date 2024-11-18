Что такое асцендент и как его рассчитать

Как часто можно услышать от критически настроенных к астрологии людей, что их знак зодиака совсем им не соответствует. Например, человек по знаку Овен, но почему-то совсем не пробивной лидер, каким его описывают в разных статьях по астрологии. Все потому, что на нас влияет множество факторов, и первый из них — асцендент. В материале РИАМО — о том, что это такое и как его рассчитать самостоятельно.

Также асцендент описывает первое впечатление о человеке у окружающих людей и то, каким они его хотели бы видеть. Например, если у человека асцендент попадает в Овна, то от этого человека будут ожидать инициативы, настойчивости, смелости и т. д. Асцендент — это еще и внешность человека в какой-то степени. В астрологии даже считается, что если одеваться согласно своему асценденту, то можно добиться куда больших успехов в жизни. Интересно, что восходящий знак описывает обстоятельства рождения человека, то есть то, что происходило в этот момент с родителями или вами самими. Нередко у асцендентных Скорпионов или Овнов есть шрамы на теле или роды проходили стремительно/с осложнениями.

Асцендент, или Восходящий знак, — это условная точка, которая появляется на восточном горизонте в момент рождения человека. Восходящий знак в астрологии означает прежде всего социальную маску. То есть, когда вы заходите в помещение с незнакомыми людьми, тип вашего поведения в первое время присутствия там охарактеризует именно асцендент, а не ваш знак зодиака по солнцу. То же касается и «стандартного» режима поведения в начале какой-либо деятельности.

Далее программа покажет вам вашу натальную карту. Она представляет собой окружность, поделенную на сектора — дома гороскопа. Слева вы увидите надпись: As и красную черту. Это и есть ваш асцендент. Тот знак, который пересекает эта красная черта, и есть ваш восходящий знак зодиака.

Введите свои точные данные: число, месяц, год, час и минуты вашего рождения. Ниже укажите город рождения. Если вы родились в небольшом городе и его нет в списке, то введите ближайший крупный город;

Чтобы рассчитать свой асцендент, прежде всего нужно узнать свое точное время рождения вплоть до минуты. В идеале, конечно, знать время, указанное на бирке, которая выдается при рождении. Если такой роскошью вы не обладаете, то можно опираться на слова родителей. Но учтите, что если вы узнаете приблизительное время, то и асцендент вы будете знать лишь примерно. Впрочем, погрешность в 10-15 минут еще может быть терпима, а вот ошибка в целый час точно создаст затруднения в определении восходящего знака.

Что означает каждый знак зодиака на асценденте

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Асцендент в Овне

Такой асцендент кажется очень динамичным, энергичным, самостоятельным, он никогда ни перед кем не раскланивается, заходит смело, иногда достаточно шумно. «Вижу цель — не вижу препятствий» — это про восходящего Овна. Он не стремится расположить к себе или заболтать человека. Выглядит так, как будто знает, зачем и куда пришел. Здоровается уверенно — устанавливает долгий зрительный контакт и крепко жмет руку. Он не будет стесняться. Он может сам взять вас за руку, если ему нужно ее пожать, он не будет ждать, что вы проявите инициативу.

Асцендент в Тельце

Избегает риска, умеет предчувствовать опасность. Отличается миролюбием и прагматизмом. Телец здоровается основательно, часто мило и широко улыбаясь или делая комплимент человеку (главное — понравиться и расположить к себе!). Аудиторию они оглядывают плавно, не фиксируя взгляд на конкретных людях, как будто все собравшиеся люди — это одно целое (чтобы взгляд достался всем, чтобы никого не обделить). Бывает, что им что-то понравилось на входе и они считают должным это отметить жестом или комплиментом.

Асцендент в Близнецах

Близнец, попадая в незнакомый коллектив, будет вести себя активно и знакомиться. Иногда кажется, что свой человек пришел, он ведет себя непосредственно, как будто в кругу добрых друзей. Ему больше нравится общаться, т. е. интеллектуально взаимодействовать, нежели соприкасаться, долго держа руку либо человека в объятьях. Они могут сделать комплимент, но это будет что-то вроде: «Какой ты умный!», «Хорошая идея», «Какие тут люди!», т. е. подчеркивается ум, сообразительность, эрудиция, интеллект, знания и люди, с которыми можно общаться. Обычно походку Близнецов описывают как хаотичную, с множеством ненужных и неуклюжих движений, слишком подвижную, человек стукается об мебель, задевает предметы, шумит и гремит.

Асцендент в Раке

Стиль поведения Рака — восприимчивого и внимательного слушателя. В минуты опасности умеет интуитивно находить верное решение. Быстрая смена настроения. Долгое притягивающее обтекаемое рукопожатие, поглаживание, они медленно отпускают. Вербальное приветствие они растягивают: «Прииииивет!» Они могут не говорит комплименты, но их расширенные от удивления глаза и улыбка будут выдавать их радость от вашего присутствия. Когда заходят в новое пространство, они могут долго присматриваться, не становятся сразу душой компании, могут зажиматься и даже немного стесняться, могут прикрыться волосами. Будут искать удобную позу, так как для Рака главное — удобно устроиться.

Асцендент во Льве

Это неформальный лидер, который способен управлять коллективом и вдохновлять его на великие дела. Постоянное стремление занять центральное место, окружив себя свитой поклонников и последователей. Старается преобразовать любую активность в развлечение. На первых этапах общения проецируют эмоциональный огонек, королевское достоинство, свет гармонии, спокойную силу, особую ауру тепла, уважения, доверия. Лев входит в аудиторию и сразу выходит на передний план, он заметен и, естественно, лидирует. У него можно заметить несколько хищный взгляд, оценивающий свои «владения».

Асцендент в Деве

Отличается тем, что уделяет пристальное внимание мелочам и деталям, избегает конкуренции и соревнований. На первых этапах общения производят впечатление надежных, исполнительных людей, на которых можно положиться. Девы — сдержанные, спокойные, где-то даже зажатые и скромные. Пока есть дистанция — шуточек и легкости не ждите. Дева входит в аудиторию и сразу устремляется к нужному собеседнику. Вежливость играет для Девы важную роль, и она будет стараться все делать по правилам. Когда Девы говорят комплимент, то он часто звучит как констатация факта или оценка: «Неплохо», «Хорошо сделали» и прочее.

Асцендент в Весах

Весы доброжелательные, открытые, но несколько отстраненные. Они производят впечатление эстета и миротворца. Имеет стиль поведения успешного деятеля каких-нибудь искусств или посредника и компаньона, не стремящегося быть руководителем и брать на себя лишнюю ответственность. Весы входят в аудиторию и пытаются поздороваться со всеми — множество зрительных контактов с кокетливым заглядыванием в глаза или обворожительной теплой улыбкой, а также могут указывать пальцем или ладонью на людей, будто говоря: «И тебе привет! И тебе! И тебе!». Подходя к нужному человеку, они легко и быстро пожмут руку, скажут короткое приветствие и предпочтут побыстрее перейти к самому общению. Довольно изящная походка, изящная жестикуляция. Весам очень важно, как они выглядят, поэтому за походкой они будут следить (особенно женщины).

Асцендент в Скорпионе

Имеет стиль поведения паука, поджидающего свою жертву, или сильного манипулятора, способного скрытно воздействовать на волю других людей. Отличается тем, что способен идти к цели самыми замысловатыми путями, стараясь скрывать свои чувства и переживания. У Скорпиона плавная и неспешная походка с точно направленным курсом. Походка у женщин очень тихая, способна незаметно просочиться где угодно, у мужчин более твердая, даже шаркающая. В помещение заходят тихо, мягко, аккуратно, незаметно, «по-партизански». Садятся в угол кресла, стула и облокачиваются на один подлокотник, будто ложатся на бочок.

Асцендент в Стрельце

Это духовный проповедник и экспертный всезнайка, даже если сам себя таким не считает. У восходящих Стрельцов довольно стабильная высокая самооценка, от них ощущается их внутренняя уверенность в себе. Стрельцы на входе в помещение затмевают всех, становясь в центре и приветствуя широкими взмахами и лучезарной улыбкой. Также они постараются поздороваться с как можно большим количеством людей, пожав руку. Стрельцы встречают других улыбкой, официальное приветствие у них короткое, они сразу переходят к «как дела?», «где ты купил эти туфли?» — вопросу или комментарию, который заставит другого улыбнуться. Им свойственна открытая поза. Они постоянно вертятся на месте, пересаживаются, смещаются то туда, то сюда.

Асцендент в Козероге

Имеет стиль поведения монаха-отшельника или государственного чиновника. Держится всегда на определенной дистанции от собеседника. На первых этапах общения чувствуется холодок, сплав скованности и задумчивости. Козероги довольно спокойно приветствуют собеседника. Их первая реакция — это несколько отстраниться, отгородиться, чтобы проверить, все ли под контролем. Это видно в рукопожатии (оно крепкое, будто захват, но быстрое), в объятии (несколько отклоняются от человека), в коротком зрительном контакте. Козероги приветствуют других официально и лучше, если «здравствуйте!» скажет кто-то другой первым, так понятнее, что с человеком нужно / стоит здороваться.

Асцендент в Водолее

Имеет стиль поведения чудака-исследователя или непримиримого борца против любых устоев. На первых этапах общения производят впечатление дружелюбных, открытых людей, но в отличие от прочих воздушных асцендентов, Водолеи сохраняют дистанцию, гарантируя зону своей свободы. Приветствовать Водолеи могут больше одного раза, повторяя или меняя приветственное слово. Они нацелены на общение и нужного собеседника видят издалека, поэтому могут шагать к нему с протянутой рукой, а пожмут ее быстро. Для приветствия Водолеи часто выдумывают какую-нибудь необычную фишку, чтобы удивить человека. В общении с ними чувствуется некая дистанция, но она не как у Козерогов (оценивающая и формальная), а, напротив, эта дистанция про «свободу» и отсутствие привязок.

Асцендент в Рыбах

Имеет стиль поведения сестры милосердия или мечтающего поэта. Отличается большой интуитивностью в своих действиях. Производит впечатление человека, который спит наяву либо грезит во сне, стараясь большей частью находиться в уединении. У Рыб довольно скромное приветствие, они ведомы и, как вода, подстраиваются. В присутствии других они замолкают на первое время, рассматривая собеседника, внимательно его слушают, они будто сливаются с окружающим их пространством, изучают его и устанавливают степень доверия. Комплименты они принимают скромно, предпочитают пошутить в ответ, слова благодарности растягивают: «спасииииибо». В новой компании будут вести себя тихо / стеснительно, в помещение «вплывают» незаметно, предпочитают слиться с обстановкой, первые на контакт не пойдут.