сегодня в 13:23

Что подарить второй половинке на 14 февраля согласно знаку зодиака

Каждый знак зодиака обладает своими уникальными чертами характера, предпочтениями и желаниями. Именно поэтому важно учитывать особенности конкретного знака, выбирая подарок своему любимому человеку. В материале РИАМО — о том, каким подаркам обрадуются представители зодиакальной дюжины.

Скейтборд или ролики для Овна Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Овны — энергичные, смелые и решительные натуры. Они любят приключения, спорт и активный отдых. Для них идеально подойдут подарки, которые позволят проявить свою активность и дух приключений. Экскурсия на квадроциклах: путешествие на природу станет отличным подарком для активного отдыха.

Спортивный инвентарь: будь то скейтборд, велосипед или пара роликов, Овны оценят такую инициативу.

Сертификат на прыжок с парашютом: экстремальное приключение оставит незабываемые впечатления.

Набор элитных сыров для Тельца Фото - © Jan Jack Russo Media / Фотобанк Лори Телец отличается спокойствием, любовью к комфорту и эстетическим наслаждениям. Этот знак ценит уют, вкусную еду и красивые вещи. Набор элитных сыров и вино: изысканный ужин подарит массу удовольствия.

Декоративные свечи и ароматические масла: создадут атмосферу романтики и комфорта.

Антикварная статуэтка или картина: проявите внимание к стилю и вкусу своего любимого Тельца.

Смарт-часы для Близнецов Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Эти любопытные и общительные натуры обожают путешествия, общение и новые знания. Идеальным выбором станут оригинальные сюрпризы, вдохновляющие на открытия и обмен впечатлениями. Тур выходного дня: поездка в новый город наполнится массой новых впечатлений.

Книга известного автора: интеллектуальные занятия близки сердцу Близнецов.

Смарт-часы или фитнес-трекер: устройства, которые помогают следить за здоровьем и активностью.

Домашний плед и тапочки для Рака Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Для Раков важны безопасность, домашний уют и эмоциональная поддержка. Эти знаки нуждаются в тепле, заботе и внимании. Ваш подарок должен подчеркнуть вашу нежность и привязанность. Домашняя фотосессия: память о прекрасных моментах останется навсегда.

Комфортные домашние тапочки или плед: подчеркнут ваш уютный дом.

Сертификат на массаж: расслабление и восстановление сил обеспечены.

Именной браслет для Льва Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Лев любит чувствовать себя особенным, значимым и важным. Эти представители зодиакального круга стремятся выделяться среди остальных. Сделайте Льву подарок, подчеркивающий его неповторимость и индивидуальность. Портрет на холсте: личный шедевр украсит интерьер и напомнит вашему Льву о вашей любви.

Именной браслет или кольцо: ювелирное украшение с именем создаст ощущение эксклюзивности.

Поездка на шоу или концерт: роскошное мероприятие поднимет настроение Льва.

Курсы по кулинарии для Девы Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Девы отличаются рациональностью, организованностью и вниманием к деталям. Им понравится подарок, подчеркивающий порядок и гармонию. Классическое украшение: элегантные серьги, кольцо или браслет лучше выбирать из серебра или белого золота. Дева оценит.

Курсы кулинарии или фотографии: развитие талантов удовлетворит желание Дев самосовершенствоваться.

Красивый блокнот ручной работы: стильный аксессуар дополнит образ Девы.

Пляжный отдых для Весов Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Весы очаровательны, миролюбивы и обладают прекрасным вкусом. Это чувствительный знак, стремящийся к гармонии и красоте. Ваша задача — подарить нечто элегантное и утонченное. Букет цветов с индивидуальной открыткой: цветы сделают свидание особенно приятным.

Картины известных художников: искусство способно тронуть сердце представителей этого знака.

Пляжный отпуск: романтический тур зарядит положительными эмоциями и восстановит душевное равновесие.

Билет в театр для Скорпиона Фото - © Дмитрий Яковлев / Фотобанк Лори Скорпионы известны своей страстью, глубиной эмоций и таинственностью. Этот знак высоко ценит глубину ощущений. Посещение театра: качественное представление усилит эмоции и создаст особую атмосферу.

Украшение с драгоценными камнями: магическое сияние камня очарует душу Скорпиона.

Книга с философским подтекстом: глубокий смысл привлечет Скорпионов своей загадочностью.

Электронная книга для Стрельца Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Стрельцы открыты миру, оптимистичны и любят изучать новое. Представителям этого знака понравятся подарки, стимулирующие их страсть к новым местам и приключениям. Путешествие мечты: посещение экзотического места обеспечит яркие воспоминания.

Горнолыжный курорт: активные виды спорта доставляют Стрельцам огромное удовольствие.

Электронная книга или аудиосистема: колонка с «Алисой» точно способна развлечь Стрельца.

Модный костюм для Козерога Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори Практичные и целеустремленные Козероги уважают функциональность и надежность. Ваши усилия будут вознаграждены, если подарите им полезные и качественные вещи. Электроприборы премиум-класса: высококачественный блендер или кофемашина придутся Козерогу по вкусу.

Дорогие часы швейцарского производства: престижный символ статуса.

Модный костюм: деловой наряд укрепит уверенность в себе и повысит самооценку.

Мастер-класс для Водолея Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Водолеи свободолюбивые, творческие и необычные личности. Их увлекает все нестандартное. Подберите необычный подарок, чтобы удивить Водолея. Мастер-класс по созданию мыла или свечей: новый опыт позволит выразить творческое начало.

Редкое растение в горшочке: оригинальный элемент декора интерьера.

Футболка с индивидуальным принтом: оригинальность превыше всего!