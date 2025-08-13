Что делать, если в вашем доме открыли хостел: полезные юридические советы
Фото - © Сергей Соболев / Фотобанк Лори
О том, как можно поступить, в доме открылся хостел и его постояльцы доставляют проблемы жильцам рассказываем в материале РИАМО.
Что такое хостел
Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори
Хостел – это мини-гостиница, как правило, предназначенная для проживания нескольких постояльцев в одной комнате. В идеале хостелы должны обслуживать малобюджетный туризм, но зачастую в таких помещениях месяцами живут работники окрестных строек и предприятий, что превращает мини-гостиницу в подобие общежития. Соседство с хостелом нравится далеко не всем: постояльцы могут мусорить, шуметь, разводить антисанитарию, устраивать вечеринки или драки.
Как распознать хостел в жилой квартире
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Если вы заметили подозрительную активность незнакомцев в соседней квартире (жильцы часто сменяются или их слишком много), есть вероятность, что в квартире открыт хостел для приезжих. Отдельным доказательством того, что в квартире живут приезжие, могут стать объявления на открытых интернет-площадках, а также листовки, расклеенные на дверях дома или остановках транспорта.
Согласно закону, вступившему в силу 1 октября 2019 года, оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов запрещено. А вот в нежилых помещениях хостелы открывать можно – при соблюдении ряда условий.
Правила размещения хостела в нежилом помещении
Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори
Согласно законодательству, хостел или гостиница могут располагаться на первом этаже жилого здания (или на втором-третьем, при условии, что ниже – нежилые помещения), но при этом помещение должно соответствовать ряду требований:
- Помещение должно быть переведено в категорию нежилых.
- У хостела должен быть отдельный вход с внешней стороны здания.
- Должна быть произведена звукоизоляция номеров.
- Хостел должен быть оборудован системами противопожарной безопасности и сигнализации.
- У мини-гостиницы должна быть независимая вентиляционная система.
- Должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.
Как понять, что хостел работает незаконно
Фото - © Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори
Если жильцы дома хотели бы поспособствовать закрытию хостела, они могут самостоятельно обнаружить нарушения существующих законодательных норм. Например, если у хостела нет отдельного входа и выхода и постояльцы попадают в свои комнаты через общий подъезд жилого дома – это уже повод обратиться в надзорные органы.
Если отдельный вход есть, можно проверить, законно ли размещение мини-гостиницы в данном помещении и переведено ли оно в нежилое (для этого следует заказать выписку из единого реестра (ЕГРН) об общих характеристиках объекта).
При этом следует учитывать, что перевод помещения в категорию нежилых возможен только при соблюдении следующих условий:
- Все собственники соседних с хостелом помещений дали письменное согласие на перевод данного объекта в нежилой фонд.
- Большинство владельцев жилых или нежилых помещений в доме также подтвердили согласие на такой перевод.
Также на невыполнение требований законодательства может указывать отсутствие отдельной вентиляционной системы (запахи из кухни постояльцев идут в квартиры жильцов многоэтажки), отсутствие пожарной сигнализации, антисанитарные условия (мыши, тараканы у дверей хостела и в соседних помещениях).
В некоторых случаях может быть выявлена незаконная перепланировка помещения – это тоже повод для обращения в надзорные органы. Но для того, чтобы узнать о перепланировке, жильцам дома придется проникнуть в хостел и осмотреть его, а также ознакомиться с поэтажным планом здания.
Что делать, если хостел работает незаконно
Фото - © Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори
В случае обнаружения любого нарушения имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор с требованием провести проверку. Это можно сделать, например, в электронном виде с авторизацией через Госуслуги. Второй вариант – составить коллективное обращение от жильцов дома и отправить его в ведомство обычной почтой. Также можно направить жалобу в жилищную инспекцию или – при нарушении правил пожарной безопасности – в МЧС.
Для подтверждения своих слов можно провести фото- или видеофиксацию происходящего у дверей хостела, либо установить видеокамеру, снимающую места общего пользования.
В случае выявления нарушений Роспотребнадзор может вынести предписание об их устранении, оштрафовать владельца мини-гостиницы (физическое или юридическое лицо), в некоторых случаях – если нарушения серьезные – хостел могут закрыть на время или навсегда. Также хостел могут закрыть, если он расположен на земельном участке, не предназначенном для ведения гостиничного бизнеса.
Нередко параллельно с проверкой Роспотребнадзора проходят рейды по выявлению мигрантов, нелегально находящихся на территории России (если таковые будут обнаружены, владельцам хостела грозит ответственность по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»).
Однако, если в результате всех проверок выяснится, что хостел функционирует в полном соответствии с требованиями законодательства, он продолжит свою работу.