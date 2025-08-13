Что делать, если в вашем доме открыли хостел: полезные юридические советы

О том, как можно поступить, в доме открылся хостел и его постояльцы доставляют проблемы жильцам рассказываем в материале РИАМО.

Что такое хостел Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори Хостел – это мини-гостиница, как правило, предназначенная для проживания нескольких постояльцев в одной комнате. В идеале хостелы должны обслуживать малобюджетный туризм, но зачастую в таких помещениях месяцами живут работники окрестных строек и предприятий, что превращает мини-гостиницу в подобие общежития. Соседство с хостелом нравится далеко не всем: постояльцы могут мусорить, шуметь, разводить антисанитарию, устраивать вечеринки или драки.

Как распознать хостел в жилой квартире Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Если вы заметили подозрительную активность незнакомцев в соседней квартире (жильцы часто сменяются или их слишком много), есть вероятность, что в квартире открыт хостел для приезжих. Отдельным доказательством того, что в квартире живут приезжие, могут стать объявления на открытых интернет-площадках, а также листовки, расклеенные на дверях дома или остановках транспорта. Согласно закону, вступившему в силу 1 октября 2019 года, оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов запрещено. А вот в нежилых помещениях хостелы открывать можно – при соблюдении ряда условий.

Правила размещения хостела в нежилом помещении Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори Согласно законодательству, хостел или гостиница могут располагаться на первом этаже жилого здания (или на втором-третьем, при условии, что ниже – нежилые помещения), но при этом помещение должно соответствовать ряду требований: Помещение должно быть переведено в категорию нежилых.

У хостела должен быть отдельный вход с внешней стороны здания.

Должна быть произведена звукоизоляция номеров.

Хостел должен быть оборудован системами противопожарной безопасности и сигнализации.

У мини-гостиницы должна быть независимая вентиляционная система.

Должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Как понять, что хостел работает незаконно Фото - © Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори Если жильцы дома хотели бы поспособствовать закрытию хостела, они могут самостоятельно обнаружить нарушения существующих законодательных норм. Например, если у хостела нет отдельного входа и выхода и постояльцы попадают в свои комнаты через общий подъезд жилого дома – это уже повод обратиться в надзорные органы. Если отдельный вход есть, можно проверить, законно ли размещение мини-гостиницы в данном помещении и переведено ли оно в нежилое (для этого следует заказать выписку из единого реестра (ЕГРН) об общих характеристиках объекта). При этом следует учитывать, что перевод помещения в категорию нежилых возможен только при соблюдении следующих условий: Все собственники соседних с хостелом помещений дали письменное согласие на перевод данного объекта в нежилой фонд.

Большинство владельцев жилых или нежилых помещений в доме также подтвердили согласие на такой перевод. Также на невыполнение требований законодательства может указывать отсутствие отдельной вентиляционной системы (запахи из кухни постояльцев идут в квартиры жильцов многоэтажки), отсутствие пожарной сигнализации, антисанитарные условия (мыши, тараканы у дверей хостела и в соседних помещениях). В некоторых случаях может быть выявлена незаконная перепланировка помещения – это тоже повод для обращения в надзорные органы. Но для того, чтобы узнать о перепланировке, жильцам дома придется проникнуть в хостел и осмотреть его, а также ознакомиться с поэтажным планом здания.