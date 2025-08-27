Что делать, если карта «Тройка» размагнитилась или потерялась

Что делать, если карта «Тройка» потерялась

Фото - © Sashenkov89 / Фотобанк Лори

Если карта «Тройка» потерялась и обнаружили вы это довольно быстро, то можно попытаться ее найти. Вернуться по маршруту обратно, осмотреть места, где вы были, обратиться к персоналу на станции, проверить свои карманы и сумку. Если карта пропала и вы не помните, где могли ее потерять, то лучше ее сразу заблокировать.

Для блокировки карты нужно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 и 3210. Если карта привязана к банковскому счету, то нужно обратиться в свой банк.

Заблокировать карту можно через приложение «Метро Москвы» или лично через кассу метрополитена. В обоих случаях понадобятся документы, удостоверяющие личность.

Очень важно при блокировке назвать уникальный номер карты. Поэтому его нужно записать в заметки, сфотографировать или сохранять чеки от пополнений. Без этого номера заблокировать карту не получится.