Что делать, если карта «Тройка» размагнитилась или потерялась
Фото - © Соболева Наталия / Фотобанк Лори
Читайте в материале РИАМО, что делать, если карта «Тройка» размагнитилась, сломалась или потерялась.
Что делать, если карта «Тройка» потерялась
Фото - © Sashenkov89 / Фотобанк Лори
Если карта «Тройка» потерялась и обнаружили вы это довольно быстро, то можно попытаться ее найти. Вернуться по маршруту обратно, осмотреть места, где вы были, обратиться к персоналу на станции, проверить свои карманы и сумку. Если карта пропала и вы не помните, где могли ее потерять, то лучше ее сразу заблокировать.
Для блокировки карты нужно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 и 3210. Если карта привязана к банковскому счету, то нужно обратиться в свой банк.
Заблокировать карту можно через приложение «Метро Москвы» или лично через кассу метрополитена. В обоих случаях понадобятся документы, удостоверяющие личность.
Очень важно при блокировке назвать уникальный номер карты. Поэтому его нужно записать в заметки, сфотографировать или сохранять чеки от пополнений. Без этого номера заблокировать карту не получится.
Что делать, если карта «Тройка» размагнитилась или сломалась
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Сломанную или размагниченную карту восстановить можно также в кассе метрополитена или через приложение «Метро Москвы». Если восстанавливать карту через приложение, ее можно получить как физически, так и сделать виртуальной. При обращении необходимо будет указывать уникальный номер карты и предоставить документы, удостоверяющие личность.
Лично в кассе также нужны будут документы, удостоверяющие личность, и заявление с номером испорченной карты. Восстановить карту можно и в сервисных центрах на станциях БКЛ: «Текстильщики» (выход 8), «Кунцевская» (выход 3), «Проспект Вернадского» (выход 8-9), «Савеловская» (выходы 6-7), «Петровский парк» (выход 3), «Сокольники» (выход 3, 4), «Каширская» (выход 3, 4).
На восстановление карты обычно уходит от нескольких минут до трех рабочих дней.
Сохранятся ли средства на карте «Тройка», если она сломалась или потерялась
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
Баланс и билеты на «Тройке» будут перенесены на новую карту. Восстановление баланса возможно, только если карта была зарегистрирована в приложении «Метро Москвы». Также при переносе средств с одной карты на другую обе карты должны быть зарегистрированы в приложении, только в этом случае возможен перенос средств.
Как правильно пользоваться картой «Тройка»
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Чтобы карта не блокировалась и можно было реально экономить на поездках, важно правильно использовать «Тройку».
- Регулярно проверяйте баланс карты через приложение или в кассах.
- Валидируйте карту при входе и выходе со станции.
- Регистрируйте карту в приложении «Метро Москвы» для возможности восстановления в случае утери.
И, конечно, старайтесь карту не терять и ломать.