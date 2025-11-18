Что делать, если банк заблокировал денежный перевод — пошаговая инструкция

На каком основании и кем могут быть заблокированы денежные переводы Фото - © Adobe Stock С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг вправе самостоятельно принять решение о временной приостановке операций по банковскому счету физического лица на срок от 10 до 30 дней, если имеются основания полагать, что средства используются для финансирования экстремистской деятельности либо связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Под подозрение могут попасть операции граждан вне зависимости от размера перевода. Денежный перевод могут приостановить и по инициативе самого банка, если у того возникнут подозрения в незаконности этого самого перевода. Данное право банка закреплено в статье 7 Федерального закона № 115 от 07.08.2001.

Что делать в случае блокировки перевода Фото - © Adobe Stock Если ваш денежный перевод оказался заблокированным банком и операции по вашему счету были приостановлены, воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией для устранения ограничения, говорит эксперт: Ознакомьтесь с уведомлениями от банка. В сообщении зачастую указана причина блокировки и рекомендации по необходимым действиям для ее снятия. Немедленно обратитесь в службу поддержки банка. Подробно изложите суть проблемы и попросите разъяснить обстоятельства блокировки. Совет: заранее подготовьте информацию о проведенном переводе: укажите дату, сумму, реквизиты получателя и цель перевода. Выясните точные требования для разблокировки счета. Определите, какие документы или действия требуются для завершения процесса. Вероятно, понадобится предоставление удостоверения личности, справки о доходах или иных подтверждающих документов. Точно соблюдайте полученные от банка инструкции. Постарайтесь подготовить все необходимые документы и предоставить их сотрудникам банка. Постоянно отслеживайте статус вашего перевода. Через интернет-банк или телефонную консультацию уточняйте информацию о ходе разблокировки, чтобы убедиться, что процедура выполнена успешно. «Если ответ банка вас не устроил или, на ваш взгляд, блокировка была произведена ошибочно и без оснований, вы вправе подать официальную жалобу в банк», — говорит Васильева.

Какие денежные переводы считаются подозрительными: главные признаки Фото - © Adobe Stock Следующие признаки могут указывать на то, что клиент проводит сомнительные переводы: множественные переводы (более 30 в сутки);

большое число получателей-физлиц: более 10 в сутки или более 50 в месяц;

сумма переводов более 100 тысяч рублей в сутки или более 1 миллиона рублей в месяц;

моментальный (менее одной минуты) перевод сразу после зачисления денег на счет;

операции по зачислению и списанию средств, осуществляемые на протяжении 12 часов;

средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднесуточного объема операций;

по карте нет платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (услуги ЖКХ, мобильной связи, интернета и проч.);

переводы осуществляются с устройства, используемого разными клиентами. «Кроме того, банки устанавливают собственные критерии, определяющие подозрительные операции — например, перевод в нетипичное время (ночью) или за границу. В этом случае операции могут быть заблокированы», — отмечает эксперт.

Как разблокировать средства и вернуть деньги Фото - © Медиасток.рф Чтобы предотвратить приостановку операций по вашему банковскому счету, важно соблюдать правила вашего банка. Внимательно изучите условия обслуживания, чтобы знать, что разрешено, а что нет. Если планируете совершить крупную операцию, лучше уведомить банк об этом заранее — это поможет избежать подозрений в мошенничестве. Не совершайте большое количество переводов в короткие промежутки времени и соблюдайте налоговое законодательство, советует Васильева. Если ваш денежный перевод был заблокирован банком по соображениям безопасности, первым делом вам необходимо связаться с финансовой организацией и пройти процедуру идентификации. Чаще всего это делается по звонку на горячую линию банка при помощи секретного слова или специального кода.