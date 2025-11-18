Что делать, если банк заблокировал денежный перевод: пошаговая инструкция
Фото - © Freepik, Drazen Zigic
Каков алгоритм действий в случае блокировки переводов денежных средств, РИАМО рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
На каком основании и кем могут быть заблокированы денежные переводы
Фото - © Adobe Stock
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг вправе самостоятельно принять решение о временной приостановке операций по банковскому счету физического лица на срок от 10 до 30 дней, если имеются основания полагать, что средства используются для финансирования экстремистской деятельности либо связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Под подозрение могут попасть операции граждан вне зависимости от размера перевода.
Денежный перевод могут приостановить и по инициативе самого банка, если у того возникнут подозрения в незаконности этого самого перевода. Данное право банка закреплено в статье 7 Федерального закона № 115 от 07.08.2001.
Что делать в случае блокировки перевода
Фото - © Adobe Stock
Если ваш денежный перевод оказался заблокированным банком и операции по вашему счету были приостановлены, воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией для устранения ограничения, говорит эксперт:
- Ознакомьтесь с уведомлениями от банка. В сообщении зачастую указана причина блокировки и рекомендации по необходимым действиям для ее снятия.
- Немедленно обратитесь в службу поддержки банка. Подробно изложите суть проблемы и попросите разъяснить обстоятельства блокировки. Совет: заранее подготовьте информацию о проведенном переводе: укажите дату, сумму, реквизиты получателя и цель перевода.
- Выясните точные требования для разблокировки счета. Определите, какие документы или действия требуются для завершения процесса. Вероятно, понадобится предоставление удостоверения личности, справки о доходах или иных подтверждающих документов.
- Точно соблюдайте полученные от банка инструкции. Постарайтесь подготовить все необходимые документы и предоставить их сотрудникам банка.
- Постоянно отслеживайте статус вашего перевода. Через интернет-банк или телефонную консультацию уточняйте информацию о ходе разблокировки, чтобы убедиться, что процедура выполнена успешно.
«Если ответ банка вас не устроил или, на ваш взгляд, блокировка была произведена ошибочно и без оснований, вы вправе подать официальную жалобу в банк», — говорит Васильева.
Какие денежные переводы считаются подозрительными: главные признаки
Фото - © Adobe Stock
Следующие признаки могут указывать на то, что клиент проводит сомнительные переводы:
- множественные переводы (более 30 в сутки);
- большое число получателей-физлиц: более 10 в сутки или более 50 в месяц;
- сумма переводов более 100 тысяч рублей в сутки или более 1 миллиона рублей в месяц;
- моментальный (менее одной минуты) перевод сразу после зачисления денег на счет;
- операции по зачислению и списанию средств, осуществляемые на протяжении 12 часов;
- средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднесуточного объема операций;
- по карте нет платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (услуги ЖКХ, мобильной связи, интернета и проч.);
- переводы осуществляются с устройства, используемого разными клиентами.
«Кроме того, банки устанавливают собственные критерии, определяющие подозрительные операции — например, перевод в нетипичное время (ночью) или за границу. В этом случае операции могут быть заблокированы», — отмечает эксперт.
Как разблокировать средства и вернуть деньги
Фото - © Медиасток.рф
Чтобы предотвратить приостановку операций по вашему банковскому счету, важно соблюдать правила вашего банка. Внимательно изучите условия обслуживания, чтобы знать, что разрешено, а что нет. Если планируете совершить крупную операцию, лучше уведомить банк об этом заранее — это поможет избежать подозрений в мошенничестве. Не совершайте большое количество переводов в короткие промежутки времени и соблюдайте налоговое законодательство, советует Васильева.
Если ваш денежный перевод был заблокирован банком по соображениям безопасности, первым делом вам необходимо связаться с финансовой организацией и пройти процедуру идентификации. Чаще всего это делается по звонку на горячую линию банка при помощи секретного слова или специального кода.
Что делать, если при блокировке перевода банк запускает дополнительную проверку
Фото - © Медиасток.рф
Иногда бывает, что после первоначальной проверки банк запускает дополнительную внутреннюю проверку. В таком случае рекомендуется не игнорировать запросы финансовой организации. Когда банк требует предоставить доказательства легитимности перевода, обязательно нужно это сделать вовремя.
«Вам могут предложить подать документы, подтверждающие происхождение переведенных средств, если сумма крупная», — предупреждает эксперт.
Банк может попросить выписки по зарплатному счету, договор купли-продажи недвижимости или иной контракт, связанный с переводом.
Если сроки сбора документов недостаточны, необходимо сообщить об этом финансовой организации.
«Будьте готовы к дополнительным запросам. Банк может провести не одну проверку и потребовать больше информации. Будьте внимательны и терпеливы в процессе взаимодействия с финансовым учреждением», — резюмирует Васильева.