Неистребимый борщевик: чем опасен, как с ним бороться, какие штрафы в 2025 году
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В материале РИАМО рассказываем о том, почему дачникам рекомендуется истреблять борщевик и какие инновационные методы с сорняком разработаны российскими учеными.
Борщевик Сосновского: что это за растение и зачем его высаживали
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Борщевик Сосновского – высокое (до 5 метров) травянистое зонтичное растение, которое изначально произрастало на Кавказе, в Закавказье и на Дальнем Востоке. Борщевик был впервые описан в 1944 году ботаником Идой Манденовой, она назвала растение в честь своего наставника – известного ученого и исследователя Дмитрия Сосновского.
После того, как советские ботаники изучили борщевик, они пришли к выводу, что он может быть прекрасным источником корма для сельскохозяйственных животных: трава очень быстро росла, была устойчива к морозам и давала обильный урожай за считанные недели. Поэтому в 1950-х годах решено было высаживать борщевик на землях сельхозназначения, не предназначенных для возделывания зерновых и овощных культур – планировалось, что растение станет отличным сырьем для изготовления силоса.
Однако в следующие полтора десятилетия выяснилось, что борщевик Сосновского способен «самосевом» захватывать большие территории, вытеснять другие растения, при этом он губительно воздействует на местные экосистемы и бесконтрольно размножается (одно растение в среднем производит от 30 до 100 тысяч семян). К тому же коровы, которые питались борщевиком, давали молоко с неприятным горьким вкусом.
После того, как данные о свойствах борщевика были проанализированы, его активную культивацию решено было прекратить – однако растение к этому времени заполонило огромные площади почти во всех регионах России.
Чем опасен борщевик для человека и животных
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Борщевик – это ядовитый сорняк, контакт с которым может быть опасен для здоровья. Сок борщевика Сосновского и его пыльца содержат светочувствительные эфирные масла фуранокумарины, которые активизируются под воздействием солнечных лучей. Соприкосновение кожи человека с любыми частями растения чревато серьезными ожогами, при этом особенно сильная реакция отмечается после пребывания под солнцем. Ожоги от борщевика очень болезненны и долго заживают.
Опасна для человека и пыльца борщевика – частицы могут поражать роговицу глаз, вызывать отеки слизистых носа, горла и пищевода.
Животные не так сильно подвержены воздействию фуранокумарина, потому что их кожа покрыта шерстью и напрямую не соприкасается с этим веществом. Но в некоторых случаях эфирное масло борщевика может вызвать ожоги на носу или губах домашнего скота. Некоторые исследования показали, что фуранокумарины могут вызывать у животных бесплодие из-за стимуляции выработки эстрогенов. Кроме того, «перспективная кормовая культура» может быть причиной генетических мутаций у потомства коров, которые питались борщевиком.
Как избавиться от борщевика на дачном участке
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В 50-е годы прошлого века борщевик культивировали в основном на колхозных землях, но агрессивное растение быстро распространилось на больших площадях, в том числе и на дачных участках. Для дачников борьба с борщевиком представляет собой нелегкую задачу в первую очередь потому, что у семян очень высокая всхожесть: один стебель может посеять вокруг себя целую плантацию новых растений.
Специалисты рекомендуют начинать борьбу с борщевиком уже весной, когда температура почвы становится выше 5 градусов и начинают всходить прошлогодние семена. Если на участке ранее уже рос борщевик, имеет смысл вспахать землю на глубину до 30 см и использовать специальные гербициды, которые могут разрушить оставшиеся стебли и корни.
Если молодые побеги уже растут, рекомендуется регулярно пропалывать участок – при этом обязательно надевать плотные перчатки, чтобы избежать контакта с соком растений.
Если борщевик на участке уже вырос, необходимо скашивать его каждые две-три недели, а в перерывах укрывать место покоса плотным темным полиэтиленом, чтобы лишить корни света и влаги. Косить борщевик можно только в защитной одежде и специальных очках, так как аэрозольные пары сока могут сильно повредить кожу и слизистые. Но и эти меры не всегда дают надежный результат: борьба с ядовитым сорняком может занять несколько лет, при этом всегда есть вероятность повторного засева участка семенами, прилетевшими с ближайших полей.
Штрафы за борщевик на дачном участке в 2025 году
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С 2025 года собственники земель сельхозназначения могут получить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей за зарастание участка сорняками, если они занимают не менее 25% площади. Борщевик Сосновского при этом запрещен на всех типах земель, и за любое наличие сорняка на участке, согласно статье 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками», штраф будет составлять от 300 до 500 рублей.
Инновационный метод борьбы с борщевиком
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В апреле 2025 года Россельхознадзор заявил об инновационной разработке, которая позволит устранить засилье борщевика на больших территориях нашей страны. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.
«Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Наш институт занимается биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», – пояснил Данкверт в беседе с журналистами.
Инновационное средство, по прогнозам ученых, будет угнетать жизнеспособность борщевика Сосновского и препятствовать его дальнейшему распространению. Точные сроки производства препарата, впрочем, пока не называются.