Неистребимый борщевик: чем опасен, как с ним бороться, какие штрафы в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем о том, почему дачникам рекомендуется истреблять борщевик и какие инновационные методы с сорняком разработаны российскими учеными.

Борщевик Сосновского: что это за растение и зачем его высаживали Фото - © Медиасток.рф Борщевик Сосновского – высокое (до 5 метров) травянистое зонтичное растение, которое изначально произрастало на Кавказе, в Закавказье и на Дальнем Востоке. Борщевик был впервые описан в 1944 году ботаником Идой Манденовой, она назвала растение в честь своего наставника – известного ученого и исследователя Дмитрия Сосновского. После того, как советские ботаники изучили борщевик, они пришли к выводу, что он может быть прекрасным источником корма для сельскохозяйственных животных: трава очень быстро росла, была устойчива к морозам и давала обильный урожай за считанные недели. Поэтому в 1950-х годах решено было высаживать борщевик на землях сельхозназначения, не предназначенных для возделывания зерновых и овощных культур – планировалось, что растение станет отличным сырьем для изготовления силоса. Однако в следующие полтора десятилетия выяснилось, что борщевик Сосновского способен «самосевом» захватывать большие территории, вытеснять другие растения, при этом он губительно воздействует на местные экосистемы и бесконтрольно размножается (одно растение в среднем производит от 30 до 100 тысяч семян). К тому же коровы, которые питались борщевиком, давали молоко с неприятным горьким вкусом. После того, как данные о свойствах борщевика были проанализированы, его активную культивацию решено было прекратить – однако растение к этому времени заполонило огромные площади почти во всех регионах России.

Чем опасен борщевик для человека и животных Фото - © Медиасток.рф Борщевик – это ядовитый сорняк, контакт с которым может быть опасен для здоровья. Сок борщевика Сосновского и его пыльца содержат светочувствительные эфирные масла фуранокумарины, которые активизируются под воздействием солнечных лучей. Соприкосновение кожи человека с любыми частями растения чревато серьезными ожогами, при этом особенно сильная реакция отмечается после пребывания под солнцем. Ожоги от борщевика очень болезненны и долго заживают. Опасна для человека и пыльца борщевика – частицы могут поражать роговицу глаз, вызывать отеки слизистых носа, горла и пищевода. Животные не так сильно подвержены воздействию фуранокумарина, потому что их кожа покрыта шерстью и напрямую не соприкасается с этим веществом. Но в некоторых случаях эфирное масло борщевика может вызвать ожоги на носу или губах домашнего скота. Некоторые исследования показали, что фуранокумарины могут вызывать у животных бесплодие из-за стимуляции выработки эстрогенов. Кроме того, «перспективная кормовая культура» может быть причиной генетических мутаций у потомства коров, которые питались борщевиком.

Как избавиться от борщевика на дачном участке Фото - © Медиасток.рф В 50-е годы прошлого века борщевик культивировали в основном на колхозных землях, но агрессивное растение быстро распространилось на больших площадях, в том числе и на дачных участках. Для дачников борьба с борщевиком представляет собой нелегкую задачу в первую очередь потому, что у семян очень высокая всхожесть: один стебель может посеять вокруг себя целую плантацию новых растений. Специалисты рекомендуют начинать борьбу с борщевиком уже весной, когда температура почвы становится выше 5 градусов и начинают всходить прошлогодние семена. Если на участке ранее уже рос борщевик, имеет смысл вспахать землю на глубину до 30 см и использовать специальные гербициды, которые могут разрушить оставшиеся стебли и корни. Если молодые побеги уже растут, рекомендуется регулярно пропалывать участок – при этом обязательно надевать плотные перчатки, чтобы избежать контакта с соком растений. Если борщевик на участке уже вырос, необходимо скашивать его каждые две-три недели, а в перерывах укрывать место покоса плотным темным полиэтиленом, чтобы лишить корни света и влаги. Косить борщевик можно только в защитной одежде и специальных очках, так как аэрозольные пары сока могут сильно повредить кожу и слизистые. Но и эти меры не всегда дают надежный результат: борьба с ядовитым сорняком может занять несколько лет, при этом всегда есть вероятность повторного засева участка семенами, прилетевшими с ближайших полей.

Штрафы за борщевик на дачном участке в 2025 году Фото - © Медиасток.рф С 2025 года собственники земель сельхозназначения могут получить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей за зарастание участка сорняками, если они занимают не менее 25% площади. Борщевик Сосновского при этом запрещен на всех типах земель, и за любое наличие сорняка на участке, согласно статье 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками», штраф будет составлять от 300 до 500 рублей.