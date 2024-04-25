Безопасность в лесу: можно ли жарить шашлыки и что делать, если заметил пожар

В материале РИАМО рассказываем, как правильно вести себя в лесу, что делать, если начался пожар, и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил.

Частые причины лесных пожаров Фото - © Unsplash.com В МЧС России главными причинами пожара называют непотушенную сигарету, горящую спичку, тлеющий пыж после выстрела, масляную тряпку или ветошь, стеклянную бутылку, преломляющую лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства. Также причинами становится сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но основным источником пожаров в лесах является разведение костров. Также пожар может возникнуть из-за умышленного поджога и в результате техногенной аварии, катастрофы или горящих торфяников в сухую жаркую погоду. После пожара леса восстанавливаются десятилетиями, и любая беспечность может привести к большой катастрофе. Важно в лесу быть внимательными, не оставлять после себя тлеющих углей, сигареты и мусор, который может вызвать пожар.

Как вести себя в лесу, чтобы не допустить пожара Фото - © Медиасток.рф В лесу нельзя: бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

оставлять самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

поджигать камыш;

разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

оставлять костер горящим после покидания стоянки.

Что делать, если заметили лесной пожар Фото - © Unsplash.com Если в лесу вы заметили пожар, то в первую очередь о нем нужно сообщить по телефону 112, 01 или 101. Если вы попали в зону пожара, нужно ее незамедлительно покидать. Важно организовать выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходить из опасной зоны нужно быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли — там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После того, как вы оказались в безопасности, нужно принять все меры для того, чтобы оповестить местное население, власти и пожарных. Не запрещено принимать участие в тушении пожара. Если замеченный пожар не очень большой, его можно начать тушить своими силами. Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать. Такое пламя можно сбить ветками лиственных пород, заливать водой, забросать влажным грунтом или затоптать ногами. Главное при тушении небольшого пожара — не подвергать свои жизнь и здоровье опасности. Если вы понимаете, что не можете справиться, незамедлительно покидайте место пожара и сообщайте о нем экстренным службам. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара нужно быть внимательным: не уходить далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара важно учитывать, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

Можно ли в лесу жарить шашлыки Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори Организовывать пикники в лесу можно только в строго отведенных местах. Вне таких мест разведение костров даже в мангалах запрещено. В Московской области с 1 апреля действует специальный противопожарный режим. Жарить шашлыки в лесу в не отведенных для этого местах можно, но в таком случае отдыхающих оштрафуют на сумму до 60 тысяч рублей. Не стоит думать, что ответственности удастся избежать – помимо инспекторов, патрулирующих леса, есть неравнодушные граждане, которые имеют право сообщить о нарушении. Кроме того, установлены фотоловушки, которые работают круглосуточно. Жителям Подмосковья напоминают, что жарить шашлык на мангале или гриле разрешается только на специально отведенной площадке, находящейся не менее, чем в пяти метрах от дома и других построек. Разведение костра вне мангала увеличивает риск возникновения пожара. Для пикников в Подмосковье предусмотрены оборудованные зоны. Кроме того, такие зоны предусмотрены в парках муниципалитетов, их список есть на сайте. В Подмосковье специально оборудовано 1076 безопасных мест отдыха в лесах. В этом году планируется добавить еще 24 пикниковые зоны — их впервые выбрали жители на портале «Добродел». Все участки подобраны в наименее пожароопасных округах. Кроме голосования жители могут предложить и свои площадки. Для этого нужно направить координаты участка на электронную почту mosoblkomles@mosreg.ru. Официальные места для пикника в Москве можно найти на карте. Важно не оставлять огонь без присмотра и обязательно тщательно убирать мусор за собой, не оставляя ничего, что может вызвать пожар или стать причиной загрязнения окружающей среды. Весь мусор следует забирать с собой и выбрасывать в ближайший контейнер. Стоит помнить, что на отдыхе в лесу не нужно злоупотреблять алкоголем. Большинство трагедий происходит из-за того, что отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения не способны оценить ситуацию объективно. Штрафовать за пьянку в лесу не будут, но могут расценить слишком буйное поведение в лесопарке, например, как распитие спиртных напитков в общественном месте.