Без дополнительных выходных: как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта 2025 года
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В материале РИАМО рассказываем, на какие дни выпадают праздники в феврале и марте и почему не будет дополнительных выходных.
На какие дни выпадают праздники 23 февраля и 8 марта в 2025 году
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных). В феврале и марте отдыхать россияне будут в следующие даты:
- 22 и 23 февраля,
- 8 и 9 марта.
Праздники выпадают на воскресенье и субботу, но дополнительных выходных не будет. То есть отдыхать в России будут, как в обычные дни, в субботу и воскресенье, а понедельники — 24 февраля и 9 марта — будут рабочими днями. 7 марта будет сокращенным рабочим днем.
На какие даты перенесли праздники 23 февраля и 8 марта
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Выходные дни, которые положены работающим россиянам в связи с праздниками, никуда не пропадут. Их перенесут на май и июнь:
- 23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг),
- 8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница).
Таким образом, в первые майские выходные получится отдохнуть четыре дня подряд — с 1 по 4 мая, и в день России — с 12 по 15 июня.
Как брать отпуск в феврале и марте 2025 года
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На отпуске праздники в феврале и марте никак не скажутся, так как дополнительных выходных дней не будет. Поэтому можно смело брать отпуск, не боясь потерять в зарплате.
Важно помнить, что работа в праздничные и выходные дни может быть только по согласованию с работником ( статья 113 Трудового кодекса). При выплате зарплаты не учитывается количество праздничных дней в месяце — оплата труда каждый месяц должна производиться в полном объеме. А во время отпуска должна быть сохранена средняя оплата труда.
Законом предусмотрены случаи, когда работа возможна без письменного согласия сотрудника.
Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном объеме либо оплатить стандартно и предоставить дополнительный выходной. Выбор делает сам сотрудник.