Без дополнительных выходных: как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта 2025 года

В материале РИАМО рассказываем, на какие дни выпадают праздники в феврале и марте и почему не будет дополнительных выходных.

На какие дни выпадают праздники 23 февраля и 8 марта в 2025 году Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных). В феврале и марте отдыхать россияне будут в следующие даты: 22 и 23 февраля,

8 и 9 марта. Праздники выпадают на воскресенье и субботу, но дополнительных выходных не будет. То есть отдыхать в России будут, как в обычные дни, в субботу и воскресенье, а понедельники — 24 февраля и 9 марта — будут рабочими днями. 7 марта будет сокращенным рабочим днем.

На какие даты перенесли праздники 23 февраля и 8 марта Фото - © РИА Новости Выходные дни, которые положены работающим россиянам в связи с праздниками, никуда не пропадут. Их перенесут на май и июнь: 23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг),

8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница). Таким образом, в первые майские выходные получится отдохнуть четыре дня подряд — с 1 по 4 мая, и в день России — с 12 по 15 июня.