Ароматный имбирь: чем полезна и кому может навредить согревающая азиатская приправа

В материале РИАМО рассказываем, в чем польза популярной восточной приправы, кому она противопоказана и что можно приготовить с имбирем.

История появления имбиря на кухнях мира Фото - © Unsplash.com Имбирь — тропическое растение, родственное куркуме и кардамону. В пищу используют только корень имбиря, его употребляют в свежем или сушеном виде. В кулинарной традиции имбирь прочно закрепился в странах Юго-Восточной Азии, последние данные свидетельствую о том, что его использовали в пищу еще пять тысяч лет назад. Во многих культурах его считали отличным согревающим средством и афродизиаком. В Европу имбирь впервые завезли в XI веке. Стоил он очень дорого, так как доставлялся буквально с другого конца света, и позволить себе имбирную приправу могли только богатые феодалы (за один фунт имбиря можно было приобрести овцу). Со временем, когда торговые связи с Ост-Индией были налажены, ароматный корень начали использовать и люди среднего достатка. В годы различных эпидемий, например, во время чумы, имбирь использовали как «противоядие» от болезни: считалось, что если приправой обильно сдабривать все блюда, хворь обойдет стороной.

Чем полезен имбирь Фото - © Unsplash.com В имбире присутствует масса микроэлементов: марганец, магний, медь, фосфор, железо, кальций, калий, натрий, цинк, а также витамины С, В1, В2, В3, В6, А, Е и К. Также он имеет антиоксидантные свойства, то есть побуждает клетки организма обновляться и восстанавливаться. В состав корня имбиря входит гингерол — эфирное масло, которое «отвечает» за интенсивный вкус и аромат продукта, а кроме того, заметно активизирует лейкоциты, которые борются с инфекциями. При воспалительных заболеваниях полости рта имбирь оказывает успокаивающее и противомикробное действие, его также нередко используют как отхаркивающее средство при кашле. Корень имбиря улучшает секреторную функцию желудка, способствует лучшему усвоению пищи и эффективной работе ЖКТ, уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение. Отмечено, что имбирь хорошо помогает при тошноте во время раннего токсикоза беременных. Имбирь обладает согревающим действием, поэтому с ним часто готовят горячие напитки и супы, которые прекрасно подходят для промозглых осенних дней. Ряд научных исследований объясняет это тем, что эфирные масла, входящие в состав растения, способствуют улучшению кровообращения. Имбирь также неплохо зарекомендовал себя как средство для профилактики простатита. Прополис: чем он полезен, когда может навредить и в каких случаях используется≫

Кому противопоказан имбирь Фото - © Резеда Костылева / Фотобанк Лори Имбирь может вызывать аллергию, поэтому в первый раз его следует употреблять с осторожностью. Не рекомендуется этот продукт детям дошкольного возраста, а также людям, страдающим желчнокаменной болезнью, язвой, гастритом и другими воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При склонности к изжоге имбирь может усиливать неприятные симптомы. Из-за влияния на кровеносную систему корень растения не стоит употреблять людям, у которых диагностирована гипертония или ишемическая болезнь сердца. Не рекомендуется пить горячие напитки с имбирем во время сильной простуды или ОРВИ с температурой выше 38 градусов, а также на последних месяцах беременности.

Как вырастить имбирь дома Фото - © Unsplash.com Имбирь неплохо приживается в горшках как домашнее растение. Для того чтобы посадить имбирь, нужно взять сочный, молодой корень с уже проклюнувшимися «глазками» и заглубить его на три-пять сантиметров в просторный горшок с почвой, подходящей для домашних растений. Желательно выбирать рыхлый и легкий грунт. В теплые месяцы следует периодически подкармливать имбирь комплексными минеральными удобрениями и хорошо поливать, а также регулярно опрыскивать чистой водой. А вот осенью и зимой имбирь «уходит в спячку» и сбрасывает листья, в период с октября по март–апрель его не рекомендуется поливать вообще. Корень сельдерея: в чем его польза, кому он противопоказан и что можно из него приготовить≫