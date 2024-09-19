Корень сельдерея: в чем его польза, кому он противопоказан и что можно из него приготовить

В материале РИАМО разбираемся в полезных свойствах сельдерея и рассказываем обо всех его плюсах и минусах.

Миф об отрицательной калорийности сельдерея Фото - © Freepik.com Сельдерей — род травянистых растений семейства зонтичных, известен людям с древних времен. В Египте еще пять тысяч лет назад сельдерей выращивали как лекарственное растение. Древние греки и древние римляне считали, что сельдерей дает выносливость и силу, поэтому его не только употребляли в пищу, но и добавляли в корм лошадям. Интересно, что на верхней части коринфских колонн можно увидеть орнаменты, очень сильно напоминающие веточки сельдерея, а в некоторых источниках указывается, что листьями этого растения увенчивали прославленных воинов. В наше время сельдерей, в первую очередь, известен как полезный продукт с низкой калорийностью. Неслучайно стебли сельдерея являются компонентом множества диет. Существует даже распространенная теория, что у сельдерея «отрицательная калорийность», то есть организм тратит на усвоение больше энергии, чем содержится в самом продукте. Однако диетологи этот миф развеяли: переваривание любой пищи, даже самой легкой, «сжигает» не более 30 процентов содержащихся в ней калорий. Но сам по себе сельдерей действительно низкокалорийный: в 100 граммах корня содержится 33 кКал, в 100 граммах стебля — всего 17.

Чем полезен сельдерей Фото - © Румянцева Наталия / Фотобанк Лори Сельдерей — кладезь витаминов и микроэлементов. В нем содержится, например, витамин К, который участвует в синтезе протромбина, важного компонента системы свертывания крови. Витамины А и С, которые также присутствует в сельдерее, обеспечивают антиоксидантную защиту клеток организма, кроме того, витамин С способствует синтезу коллагена и участвует в процессе иммуномодулирования, помогает организму лучше усваивать железо. Присутствующие в сельдерее калий, магний и натрий отвечают за поддержание водного и кислотно-щелочного баланса в организме, нормализуют сердечный ритм и давление, способствуют уменьшению отеков и регуляции работы нервных импульсов. Кальций и фосфор помогают укреплению костной ткани и зубной эмали, профилактике остеопороза, помогают в регуляции обмена веществ. Кроме того, этот продукт содержит большое количество пищевых волокон, которые благотворно действуют на перистальтику и микрофлору кишечника, снижают аппетит и помогают выводу из организма вредных веществ. Рядом исследований отмечено, что регулярное потребление пищевых волокон (в составе сельдерея в том числе) может помочь в уменьшении воспалительных явлений на коже и снизить показатели холестерина в крови. Также стебли сельдерея обладают мягким мочегонным действием, что способствует выведению лишней воды из организма и снижению веса, а мужчинам к тому же помогает в профилактике простатита.

Кому сельдерей может навредить Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори В сельдерее присутствуют оксалаты — вещества, которые могут провоцировать образование камней в почках, поэтому людям с почечными проблемами от регулярного употребления сельдерея лучше отказаться. Этот продукт лучше исключить из рациона людям с повышенной свертываемостью крови или при приеме препаратов, которые регулируют этот процесс. С осторожностью сельдерей следует употреблять беременным женщинам. В стеблях растения присутствуют эфирные масла, которые содержат апиол — «камфару петрушки», химическое соединение, которое может вызвать чрезмерный приток крови к стенкам матки и спровоцировать преждевременные роды. Эфирные масла сельдерея могут вызывать аллергические реакции, а также раздражать стенки желудка, поэтому людям с гастритом и язвенной болезнью сельдерей можно употреблять лишь в небольших количествах. В сельдерее также содержатся фуранокумарины — вещества, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. При чрезмерном употреблении продукта могут появиться пигментные пятна, также повышается риск получить солнечные ожоги.