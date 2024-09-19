Корень сельдерея: в чем его польза, кому он противопоказан и что можно из него приготовить
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В материале РИАМО разбираемся в полезных свойствах сельдерея и рассказываем обо всех его плюсах и минусах.
Миф об отрицательной калорийности сельдерея
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Сельдерей — род травянистых растений семейства зонтичных, известен людям с древних времен. В Египте еще пять тысяч лет назад сельдерей выращивали как лекарственное растение. Древние греки и древние римляне считали, что сельдерей дает выносливость и силу, поэтому его не только употребляли в пищу, но и добавляли в корм лошадям. Интересно, что на верхней части коринфских колонн можно увидеть орнаменты, очень сильно напоминающие веточки сельдерея, а в некоторых источниках указывается, что листьями этого растения увенчивали прославленных воинов.
В наше время сельдерей, в первую очередь, известен как полезный продукт с низкой калорийностью. Неслучайно стебли сельдерея являются компонентом множества диет. Существует даже распространенная теория, что у сельдерея «отрицательная калорийность», то есть организм тратит на усвоение больше энергии, чем содержится в самом продукте. Однако диетологи этот миф развеяли: переваривание любой пищи, даже самой легкой, «сжигает» не более 30 процентов содержащихся в ней калорий. Но сам по себе сельдерей действительно низкокалорийный: в 100 граммах корня содержится 33 кКал, в 100 граммах стебля — всего 17.
Чем полезен сельдерей
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Сельдерей — кладезь витаминов и микроэлементов. В нем содержится, например, витамин К, который участвует в синтезе протромбина, важного компонента системы свертывания крови. Витамины А и С, которые также присутствует в сельдерее, обеспечивают антиоксидантную защиту клеток организма, кроме того, витамин С способствует синтезу коллагена и участвует в процессе иммуномодулирования, помогает организму лучше усваивать железо.
Присутствующие в сельдерее калий, магний и натрий отвечают за поддержание водного и кислотно-щелочного баланса в организме, нормализуют сердечный ритм и давление, способствуют уменьшению отеков и регуляции работы нервных импульсов. Кальций и фосфор помогают укреплению костной ткани и зубной эмали, профилактике остеопороза, помогают в регуляции обмена веществ.
Кроме того, этот продукт содержит большое количество пищевых волокон, которые благотворно действуют на перистальтику и микрофлору кишечника, снижают аппетит и помогают выводу из организма вредных веществ. Рядом исследований отмечено, что регулярное потребление пищевых волокон (в составе сельдерея в том числе) может помочь в уменьшении воспалительных явлений на коже и снизить показатели холестерина в крови. Также стебли сельдерея обладают мягким мочегонным действием, что способствует выведению лишней воды из организма и снижению веса, а мужчинам к тому же помогает в профилактике простатита.
Кому сельдерей может навредить
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
В сельдерее присутствуют оксалаты — вещества, которые могут провоцировать образование камней в почках, поэтому людям с почечными проблемами от регулярного употребления сельдерея лучше отказаться.
Этот продукт лучше исключить из рациона людям с повышенной свертываемостью крови или при приеме препаратов, которые регулируют этот процесс.
С осторожностью сельдерей следует употреблять беременным женщинам. В стеблях растения присутствуют эфирные масла, которые содержат апиол — «камфару петрушки», химическое соединение, которое может вызвать чрезмерный приток крови к стенкам матки и спровоцировать преждевременные роды.
Эфирные масла сельдерея могут вызывать аллергические реакции, а также раздражать стенки желудка, поэтому людям с гастритом и язвенной болезнью сельдерей можно употреблять лишь в небольших количествах.
В сельдерее также содержатся фуранокумарины — вещества, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. При чрезмерном употреблении продукта могут появиться пигментные пятна, также повышается риск получить солнечные ожоги.
Что можно приготовить из сельдерея
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На прилавках магазинов чаще всего можно встретить стебли и корни сельдерея. Стебли часто добавляют в салаты (для этого их придется хорошо измельчить) и супы. Этот продукт входит, например, в состав низкокалорийного «боннского супа», основные компоненты которого — капуста, томаты, морковь, лук и болгарский перец и черешковый сельдерей. Смузи из сельдерея можно добавлять в соки, например, в томатный, яблочный или морковный, а также включать в различные соусы.
Корни сельдерея — крупные и круглые, в сыром виде по вкусу немного напоминают картофель, в отварном имеют слегка сладковатый привкус. Из корня можно приготовить, например, пюре, если очистить его, отварить в подсоленной воде, а затем истолочь и добавить теплое молоко и сливочное масло. Сельдереевое пюре часто смешивают с картофельным, чтобы получить более интересный вкус блюда. Также корни сельдерея можно запекать, тушить, добавлять в рагу или супы.