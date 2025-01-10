Сергей Беляков: «В 2025 году ожидается дальнейшее развитие программы долгосрочных сбережений»

Об итогах работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) в прошлом году и о перспективах развития в 2025 году в интервью РИАМО рассказал президент НАПФ (Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов) Сергей Беляков.

— Какие законодательные изменения произошли в отношении ПДС в 2024 году и чего можно ожидать в 2025 году?

— Ключевые законодательные изменения, произошедшие в 2024 году, касались в первую очередь совершенствования программы долгосрочных сбережений, закон о которой был подписан президентом РФ в июле 2023 г. Так, в конце марта 2024 г. были приняты изменения в Налоговый кодекс, что позволило гражданам получать вычеты по НДФЛ в отношении долгосрочных сбережений при взносах на общую сумму до 400 тыс. рублей в год по трем продуктам: индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС3), взносам в ПДС и по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Таким образом, максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. рублей ежегодно в зависимости от размера доходов человека.

С 13 июля 2024 года увеличен срок государственного софинансирования с 3 до 10 лет, что позволит участникам программы получить максимально до 360 тыс. руб. Продление этого срока существенно увеличило привлекательность ПДС и расширило сегмент клиентов, которые рассматривают программу как инструмент для инвестирования в долгую. Тогда же были утверждены правила и порядок выплаты выкупной суммы при возникновении особых жизненных ситуаций, в том числе при оплате дорогостоящего лечения и при потере кормильца.

В ноябре 2024 г. были продлены сроки подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в программу ПДС с 1 декабря до 31 декабря.

Говоря о законодательных ожиданиях 2025 г., я бы отметил несколько инициатив. Во-первых, принятие поправок в Налоговый кодекс, которые не успели принять в прошлом году. Они касаются получения налоговых льгот для предпенсионеров и пенсионеров по участию в ПДС, снятия ограничений по количеству договоров ПДС для получения налоговых вычетов, а также учета срока действия предыдущего договора в случае перевода средств на новый договор ПДС для получения налоговых льгот.

Также в планах проработка стимулов для работодателей по их участию в ПДС. Многие из них сохраняют интерес к развитию корпоративных программ, и ПДС может стать действенным инструментом мотивации и удержания персонала в условиях кадрового дефицита.

Наконец, развитие инструментов цифровизации. Например, планируется обеспечить возможность подачи электронного заявления о переводе средств пенсионных накоплений в ПДС через портал «Госуслуг».

— Что изменилось с запуском ПДС? Наблюдается ли высокий интерес россиян к этому механизму?

— Да, интерес граждан к участию в ПДС довольно высок. Всероссийский опрос ВЦИОМ 29–30 ноября 2024 показал, что каждый пятый опрошенный (22%) заявил о готовности к участию в ПДС. При этом готовность участвовать в программе выше (32%) среди поколения цифры — 2001 год рождения и моложе, — которое активно использует цифровые технологии и лучше воспринимает современные финансовые инструменты. Результаты опроса показывают устойчивый интерес в отношении сбережений и долгосрочных финансовых инструментов среди различных возрастных групп. Это открывает возможности для дальнейшего развития ПДС и повышения финансовой грамотности населения.

Фото - © Пресс-служба СРО НАПФ

— В чем выгода ПДС, в отличие от прошлых аналогичных инструментов? Можно ли сказать, что он рассчитан на все возрастные группы?

— Конечно, можно. ПДС — это универсальный финансовый продукт для любого возраста. Основные его отличия от всех прочих финансовых продуктов — это государственное софинансирование и налоговые льготы. Также это повышенная надежность вкладов: в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда АСВ выплатит всю сумму, включая инвестиционный доход, в следующих пределах: сумму 2,8 миллиона рублей по личным взносам, всю сумму софинансирования, полученную от государства, и всю сумму по переведенным пенсионным накоплениям, если таковые есть у гражданина. Сохранность средств также обеспечена в силу закона: НПФ обязаны обеспечивать для граждан безубыточность инвестиций на сроке до 5 лет, то есть сбережения в результате их инвестирования не могут уйти в минус.

Требования, которые государство предъявляет к работе НПФ, привели к тому, что на нашем рынке за последние 10 лет отсутствуют банкротства.

— Как изменение условий на финансовом рынке России повлияло на доходность инвестиций НПФ?

— НПФ всегда были достаточно консервативными инвесторами. Портфель фондов сформирован так, чтобы успешно противостоять негативным тенденциям на финансовом рынке. Такой взвешенный подход к формированию инвестиционных портфелей продиктован двумя ключевыми задачами, которые выполняют НПФ: сберечь накопления людей и защитить их от долгосрочной инфляции.

По закону фонды должны инвестировать средства клиентов только в финансовые инструменты, обладающие наилучшим соотношением между ожидаемой доходностью и рисками. В случае нарушения этого требования Банк России обязывает фонд возместить клиентам понесенные потери.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики НПФ наращивали долю вложений в депозиты и инструменты денежного рынка до 5-6% от портфеля пенсионных активов, что объясняется высокой доходностью таких инструментов. Также управляющие компании инвестировали средства в ценные бумаги, привязанные к инфляции, чтобы получить дополнительный доход при повышении процентных ставок или в случае роста инфляции.

— Какие изменения в конъюнктуре российского финансового рынка НПФ ожидают в 2025 году и как на них будут реагировать?

— При нормализации ситуации управляющие пенсионными портфелями будут принимать решения, обратные тем, которые они принимали в 2024 году, то есть будут тратить сформированную на денежном рынке «подушку безопасности» на приобретение акций, увеличат вложения в корпоративные облигации с фиксированным купоном, а также снизят долю вложений в ОФЗ. Но НПФ — это в первую очередь долгосрочные инвесторы, и значительного изменения структуры портфеля ожидать не стоит.