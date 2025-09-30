Подруга Паши Техника и треш-блогер: кто такая Юлия Финесс, за что ее задержали и какое наказание ей грозит

В материале РИАМО читайте о биографии Юлии Максимовской, известной как Юлия Финесс, о ее контенте и о том, за что ее задержали.

Кто такая Юлия Финесс

Юлия Максимовская родилась в 2004 году, а популярность получила как треш-блогерша Юлия Финесс. Первая волна известности пришла к ней в январе 2022 года. Тогда блогерша пыталась совершить суицид из-за долгов, она рассказывала, что была закладчицей и украла у «работодателей» товар на полмиллиона рублей. Позже она стала записывать треш-контент в родной Пензе в одном из ресторанов быстрого питания. Там она оскорбляла посетителей и вела себя провокационно.

Потом Финесс пыталась попасть на шоу «Пацанки», но туда ее не взяли, и уже в Москве она продолжила снимать пранки, оскорбляла и унижала людей, сожгла Новый Завет, вела себя крайне вызывающе.

Финесс была подругой Паши Техника – она встречалась с рэпером с ноября по декабрь 2022 года. Она находилась в активном употреблении наркотических веществ, снимала провокационные «кружочки» с Пашей Техником и неоднократно попадала в скандалы.

Задержания и треш-контент: «карьера» треш-блогерши

В ноябре 2022 года Финесс пришла в ресторан быстрого питания с ножом и искала «кудрявого мальчика», чтобы его зарезать. На следующий день на Юлю было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», она была задержана и отправлена под домашний арест.

16 января 2023 года выпала с восьмого этажа своего дома под наркотическим опьянением и получила травмы ноги. В сентябре того же года Финесс и Стасик «Кудрявый» были отправлены на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Потом треш-блогерша уехала в Крым, но недолго не давала о себе знать – ее арестовали и приговорили к 13 суткам ареста за употребление наркотиков. Потом ей выписали еще штраф в пять тысяч рублей, после чего она по поддельному паспорту сбежала в Армению. В Ереване она не остановилась и продолжала снимать треш-контент. Вместе со своим другом они мочились в центре города, унижали людей, вырывали из ваз цветы и танцевали на них, бросались фруктами в продавщицу.

В итоге Финесс с другом были задержаны, потом стримерша попыталась сбежать от правосудия – она попросилась в туалет, оттуда выбралась в маленькое окно, упала и сломала ребра.

Ну а следователям в Армении Финесс рассказала, что до задержания к ней в дом ворвались неизвестные, поставили девушку на колени, обрили налысо, облили марганцовкой, избили и заставили извиняться перед армянским народом. СК возбудил уголовное дело о «психическом воздействии» и «физическом воздействии, совершенном группой лиц».

Ну а в 2024 году Финесс написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором сообщила, что гордится своим гражданством и хочет поехать на СВО отдавать долг родине.

За что задержали треш-блогершу Юлию Финесс 29 сентября

28 сентября Екатерина Мизулина заявляла, что обратилась в Следственный комитет и МВД с призывом проверить деятельность Юлии Максимовской. Общественница утверждала, что 21-летняя блогерша рекламирует магазины по продаже наркотиков, показывает интимные отношения с 14-летним возлюбленным, устраивает драки в прямом эфире и публикует другой треш-контент. По словам Мизулиной, Финесс также показывала подписчикам, как стреляет из пистолета в центре Москвы.

«Любого обычного блогера за такие действия давно бы задержали. Но тут речь идет не об обычном блогере, а о рабе наркобизнеса. Ведь именно наркошопы, по нашим данным, продюсируют деятельность этой блогерши и ряда других, требуя съемки треш-контента с сопутствующей рекламой магазинов запрещенных веществ. У многих подписчиков возникает вопрос — доколе государство будет бездействовать? Как молодежи верить заявлениям государства о борьбе с распространением наркотиков, если их повсюду в соцсетях окружает такой контент?» — написала Мизулина.

В итоге глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в отношении Юлии Финесс. Против нее могут завести уголовное дело за развращение несовершеннолетнего и рекламу наркотиков. За это ей может грозить лишение свободы сроком до трех лет.