Игорь Янковский: медийная и творческая карьера популярного актера

26 января 2025 года скончался актер и медиаменеджер Игорь Янковский. Причиной смерти называют онкологическое заболевание. В кино Игорь Янковский наиболее известен по роли в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1981 года. Кроме того, он был одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), президентом Международного фестиваля рекламы и телеведущим.

Юность и выбор профессии Игоря Янковского

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Игорь Ростиславович Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (ныне – Худжанд,Таджикистан). Его отец, Ростислав Иванович, старший брат знаменитого Олега Янковского, был актером-самоучкой. Ростислав со школьных лет участвовал в самодеятельных постановках местного Дома культуры, а затем его способности заметил руководитель Ленинабадского драматического театра и пригласил работать и учиться в театральной студии.

В 1957 году семья переехала Минск, где Ростислав Янковский был принят в труппу Государственного драмтеатра им. Горького. Вместе с ними в столицу Белорусской ССР переехал и брат Ростислава, 14-летний Олег Янковский, который именно в Минске сыграл свою первую роль в театре. Живя в таком окружении и постоянно общаясь в актерской среде, Игорь Янковский решил продолжить актерскую династию.

В 1974 году Игорь окончил театральное училище им. Щукина. Еще во время учебы состоялся кинодебют Янковского – он сыграл небольшую роль в фильме «Это сильнее меня», затем были и другие киноработы, в числе которых культовый сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Всесоюзную популярность Игорю Янковскому принесла роль Джеральдина-младшего в телесериале о принце Флоризеля «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». Фильмы с участием актера – «Колье Шарлотты», «Дураки умирают по пятницам», «Исповедь содержанки и многие другие – выходили на советские экраны каждый год. Однако, несмотря на востребованность в кино, Игорь Янковский большую часть времени отдавал работе в театре на Малой Бронной. Он служил там 18 лет.

Бизнес-карьера и возможная причина смерти Игоря Янковского

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В 1992 году Игорь Янковский решил кардинально поменять сферу деятельности: он уволился из театра и занялся рекламным бизнесом, став одним из основателей коммуникационной группы «Максима». В 1996 году Игорь Ростиславович получил почетный пост президента Московского международного фестиваля рекламы, с 2004 по 2006 год был президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

После 1992 года Игорь Янковский время от времени возвращался в мир кино, снимаясь в небольших ролях – например, работал со своим племянником Филиппом Янковским в его картине «В движении». Пробовал себя даже в роли телеведущего – несколько месяцев вел программу «Алчность» на телеканале НТВ. Однако медиаменеджмент все эти годы оставался основной сферой его деятельности.

27 января 2025 года стало известно, что Игорь Янковский скончался в одной из московских клиник 26 января, поздно вечером. По сообщениям ряда СМИ, причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым актер и бизнесмен боролся последние несколько лет.