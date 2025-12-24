Эвакуация более 200 мирных жителей и очистка более 1,5 тысяч зданий: подвиг полковника Темирханова в Северске

В материале РИАМО рассказываем о том, как подразделение полковника Темирханова освобождало Северск и какой урон был нанесен противнику.

Биография полковника Темирханова

Фото - © Сайт Администрации Дербентского района

Ярамир Темирханов родился в многодетной семье в селе Белиджи Дербентского района, где традиции и семейные ценности имеют особое значение. Его отец работал водителем, мать трудилась на ковровой фабрике. С самого детства Ярамира воспитывали в духе патриотизма и уважения к воинской службе, поэтому он выбрал путь защитника Отечества. Окончив среднюю общеобразовательную школу №2 села Белиджи, Ярамир поступил в Казанское высшее танковое училище и с головой окунулся в военное дело.

По распределению Темирханов был направлен в Забайкальский край, где прослужил в течение 10 лет. В 2021 году его направили на учебу в военную академию имени Фрунзе, которую он окончил досрочно, а в 2023 году Ярамир встал на защиту страны в зоне специальной военной операции.

Он командует 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Вооруженных Сил РФ и на четыре года раньше положенного срока получил звание полковника за проявленный героизм на поле боя.

Ярамир женат и воспитывает двоих дочерей.

Подвиг подразделения полковника Темирханова в Северске

Фото - © РИА Новости

Главным подвигом полковника Темирханова, конечно, является выполнение боевых задач с минимальными потерями среди своих бойцов. При освобождении Северска его подразделение очистило более 1,5 тысяч зданий, включая жилые дом, хозяйственные и промышленные здания. Кроме того, наши бойцы эвакуировали свыше 200 мирных жителей и взяли под контроль больше 20 стратегических объектов.

Более того, подразделение Темирханова нанесло противнику значительный урон – было уничтожено 12 боевых машин пехоты, 10 бронемашин, 13 автомобилей и 85 пунктов управления беспилотников.

В ДНР наши бойцы под руководством молодого полковника освободили более 20 квадратных километров территории и это в условиях активного использования FPV-дронов со стороны противника. Такой военный успех стал возможен, благодаря тому, что полковник тщательно изучал местность и грамотно распределял задачи.

17 декабря вместе с генерал-майором Александром Муратовым, генерал-лейтенантом Александром Токаревым, генерал-лейтенантом Игорем Кузьменковым, полковником Денисом Пироговым, старшим лейтенантом Нараном Очир-Горяевым, ефрейтором Никитой Сыромятниковым, сержантом Юрием Петровым, Ярамир Темирханов получил Звезду Героя из рук президента Российской Федерации. Помимо этого, он имеет три ордена мужества и звание Героя Донецкой Народной Республики.