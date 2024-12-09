Денис Шишов: его бригада уничтожила 20 боевых единиц противника и отразила семь атак

Десантно-штурмовая бригада под командованием полковника Шишова была среди первых, кто пришел на помощь Донбассу во время спецоперации на Украине.

Семейный девиз: «Никто, кроме нас!»

Денис родился в Бурятии в семье военного, его отец служил десантником, воевал в Афгане. Естественно, семья часто переезжала, а детство будущего полковника прошло в Костроме. Мальчик и не думал ни о какой другой профессии, кроме военной, не видел себя никем, кроме десантника, поэтому после школы поступил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала В.Ф. Маргелова.

После успешного окончания вуза Денис прошел обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. С 2003 по 2017 годы служил в 104-м десантно-штурмовом полку, дислоцировавшемся в Псковской области, где 2015 году стал командиром.

Денис Шишов досрочно получил звание полковника. Он участвовал в первом и втором чеченском конфликтах, в миротворческой операции в Косово. Был награжден двумя орденами Мужества, имеет медали Суворова, Жукова и другие награды. После 2017 года переведен в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию в Иваново, в 2020 году Денис был назначен командиром 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Улан-Удэ.

Ранение, отражение атак и уничтожение противника

Именно эта десантно-штурмовая бригада под командованием полковника Шишова была среди первых, кто пришел на помощь Донбассу во время спецоперации на Украине. И 25 февраля бригаде Дениса Шишова предстояло совершить марш-бросок к мосту через реку Днепр в районе города Каховка, что в Херсонской области. Этот рубеж должен был стать плацдармом, на котором развернутся основные силы российских частей, и его нужно было удерживать до прихода основных сил.

В распоряжении наших бойцов были боевые машины десанта, а враг наступал, используя танки и артиллерию. Сам Денис в ходе атак был ранен в голову, его заместитель погиб, но все это не заставило бригаду и ее командира сдаться – полковник продолжал грамотное руководство операцией. В результате были отражены семь атак, уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 человек живой силы противника. В общей сложности десантники отбили семь атак и переправу отстояли.

Интересно, что Денис Шишов окончил училище имени Маргелова, а сам генерал в 1943 году форсировал Днепр в этом же районе Херсонской области. Вся бригада и ее командир показали, что они достойные сыны своего Отечества, продолжатели подвигов советских воинов, настоящие герои, которые ни при каких обстоятельствах не бросают своих.

За героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Денису Шишову присвоено звание Героя России и вручен знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда». В честь героя в Костроме установлен памятный знак на здании школы, где он учился.

По материалам портала «Герои спецоперации»