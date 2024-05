День славянской письменности и культуры: чем сейчас занимаются ученые-филологи

Ежегодно 24 мая в ряде славянских стран отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. В материале РИАМО поговорили с профессором кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, д. ф. н. Татьяной Пентковской о том, почему славяне перестали друг друга понимать и что сейчас исследуют филологи.

— Зачем мы отмечаем День славянской письменности?

— Значение этого дня, безусловно, шире, чем просто память о создании славянского алфавита. Создание письменности — это точка отсчета для появления книжной культуры славян, которая с тех пор развивается непрерывно. Этот праздник имеет важный просветительский аспект. Обычно к этому дню приурочены тематические конференции, публичные выступления, интервью с рассказами про святых Кирилла и Мефодия, глаголицу и кириллицу, развитие славянской письменности. А для всех, кто занимается славянскими древностями и книжной культурой, это еще и профессиональный праздник.

— Почему Кириллу и Мефодию нужно было создать новую азбуку, почему они не могли взять любой другой готовый алфавит?

— По пути приспособления к особенностям славянского произношения уже существовавшего алфавита (латинского) пошли западные славяне. Но в латинском алфавите изначально не было букв, которые могли бы передавать специфически славянские звуки, например, шипящие. Поэтому в славянской латинице с течением времени было выработано два варианта, например, для звука Ш: добавление дополнительного значка сверху Š (так в чешском) или же сочетание двух букв для выражения одного звука — sz (так в польском). В азбуке, разработанной Кириллом и Мефодием, глаголице, для этого используется один знак, что как минимум компактнее, а потому и удобнее. Первоначальная кириллица на Балканах, кстати, тоже приспособление греческого алфавита к славянскому языку. Но туда недостающие в греческом алфавите знаки были добавлены из глаголицы — те же Ш и Щ, например.

— У славян был какой-то общий древний язык? Если да, то почему сейчас русский человек вряд ли поймет вывеску, не говоря уж об общении, на болгарском или на македонском языке, мы ведь славяне?

— Такой язык существовал в дописьменный период развития славянского мира. Его принято называть праславянским. Мы можем реконструировать его особенности, опираясь в том числе на современные славянские языки. Однако со временем расхождения между славянскими диалектами, которые, как считается, изначально были незначительными, увеличились. Этому способствовали многие факторы, например, влияние различных неблизкородственных языков, разница исторического пути славянских народов, внутренние закономерности развития языковой системы. В итоге, например, болгарский и македонский языки утратили систему падежей, но усложнили глагольную систему, а русский язык, напротив, падежи сохранил, но из нескольких прошедших времен, которые были в общем славянском языке, в литературном русском языке осталось только одно.

Фото - © РИА Новости

— Возможно ли, что славяне однажды начнут друг друга снова свободно понимать?

— Что касается живых, разговорных языков, то в обозримом будущем вряд ли. Однако в истории славянства неоднократно предпринимались попытки создать искусственный общеславянский язык. Самая известная такая попытка принадлежит хорвату Юрию Крижаничу, который во второй половине XVII века написал ученый труд с изложением этой идеи. Язык, изобретенный Крижаничем, представлял собой сочетание русского, церковнославянского и родного для автора чакавского диалекта хорватского языка. Напечатан этот труд был, кстати, кириллицей.

— Может ли в нашем алфавите однажды появиться новая буква?

— Теоретически новая буква нужна, если появится новый звук и этот звук будет регулярно произноситься, то есть не в одном каком-нибудь заимствованном слове или в паре слов. Можно пофантазировать. Если вдруг, например, у нас возникнет регулярная необходимость произносить межзубный звук, как в английском think, тогда надо будет придумывать для этого звука особую букву. Хотя в этом случае далеко ходить не надо, в церковнославянском алфавите была буква фита (ѳ), вот она на Балканах веке в Х могла читаться как такой межзубный звук. Все потому, что встречалась она в словах, заимствованных из греческого языка, где в византийскую эпоху такой звук произносился, а славяне его воспроизводили. Но балканские славяне довольно быстро заменили этот звук на Т, а восточные славяне читали фиту как Ф.

— Чем сейчас занимаются ученые филологи? Что они исследуют?

— Филологи вообще исследуют языки и письменность на этих языках. Можно исследовать литературный язык, языковой стандарт в его современном состоянии и историческом развитии, а можно исследовать диалекты — от истории до современности.

Мне самой представляются перспективными исследования на стыке направлений — прежде всего, лингвистики, истории, текстологии, литературоведения. Все эти направления, как мне кажется, включает в себя переводоведение — можно рассматривать переводы в истории и современности в самых разных аспектах. У нас такой курс есть для магистрантов направления «Историческая русистика и палеославистика».

— Учитывая, что сейчас в науке идет упор на технологии, спонсируются ли государством гуманитарные проекты, в частности в филологии?

— Да, грантовая поддержка проектов в области гуманитарных наук, в том числе и филологии, есть. В такие проекты вовлечены сотрудники и аспиранты, в частности и на филологическом факультете МГУ. К примеру, я сейчас являюсь руководителем одного исследования, который при поддержке Российского научного фонда выполняется на кафедре русского языка и называется «Языковая личность в Петровскую эпоху: Петр Андреевич Толстой как переводчик». Петр Толстой — дальний предок Льва Толстого, он был дипломат и переводчик, в 52 года (!) по распоряжению Петра I отправился изучать морское дело в Европу, побывал в фаворе и в опале. Он знал латынь и итальянский языки, вероятно также, французский и польский. В течение многих лет он возглавлял первое постоянное русское посольство в Стамбуле. Здесь он перевел с итальянского языка английское сочинение Пола Рико «The History of the Present State of the Ottoman Empire», озаглавив ее «Гистория управления настоящаго Империи Оттоманской». Перевод этот сохранился в двух рукописях, но напечатан он был с редакторскими исправлениями только в 1741 году в Санкт-Петербурге. Мы с коллегами надеемся со временем издать первоначальный рукописный перевод «Гистории». Это сделает возможным его включение в базу данных Национального корпуса русского языка.

Фото - © РИА Новости

Толстой мог быть и переводчиком первого полного русского перевода Корана, который был напечатан в Санкт-Петербурге в 1716 году по распоряжению Петра I. Перевод этот был сделан, конечно, не напрямую с арабского языка, а с французской версии дипломата и востоковеда Андре Дю Рие. Мы с коллегой Елизаветой Бабаевой в 2022 году опубликовали этот печатный перевод Корана и его исследование в рамках проекта по изучению Петровской эпохи, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. Интрига заключалась в определении авторства, потому что перевод этот анонимный. Кроме того, редакторы того же времени переделали текст перевода так, что многие востоковеды до сих пор считают, что это не перевод, а пересказ, местами очень далекий от своего оригинала.

Нам хотелось бы, конечно, создать электронный архив рукописей, связанных с литературной и дипломатической деятельностью Петра Толстого, подобно тому архиву, который был создан в рамках проекта «Digital Петр», направленного на расшифровку рукописей Петра I при помощи новейших информационных технологий.

— Изменился ли с приходом Петра I к власти русский язык? Ведь Петр «открыл окно в Европу».

— Живой, то есть разговорный русский язык изменялся, конечно, и до Петра, и после него. Законы развития живого языка и литературного не во всем совпадают. Но Петр I был, безусловно, реформатор литературного языка, причем реформатор, наделенный властью осуществить свои реформы. Он отдал предпочтение не ученому церковнославянскому языку, который в конце XVII века становился языком науки, а именно русскому литературному языку, который, однако, в это время еще только предстояло выработать.

Этот язык, как когда-то старославянский, формировался во многом благодаря переводам. Только теперь это были переводы не с византийского греческого языка, а с языков европейских, в том числе с французского и итальянского. И именно этот начальный период формирования и развития русского литературного языка нового типа мы сейчас, например, изучаем в своем проекте.

— Зачем филологи изучают древние языки, какой в этом смысл?

— Древние языки хорошо структурируют мышление. Есть и практический смысл. Знание латыни, например, очень помогает видеть сходства между романскими языками — ее потомками. То есть опираясь на латынь, можно понимать французский, итальянский и испанский.

То же можно сказать и про старославянский язык. Знание его глагольной системы, прежде всего, прошедших времен, очень способствует пониманию того, что такое аорист и имперфект в современных болгарском, македонском и сербском языках. И, конечно, знание старославянского и церковнославянского языка позволяет понимать православное богослужение.