Блогер-антистресс Николай Василенко: чем ростовский бизнесмен покорил интернет-подписчиков

В материале РИАМО рассказываем о восходящей звезде Instagram* Николае Василенко, который характеризует себя так: «Бизнесмен. Литературный человек, популяризатор Стиха, Прозы и обязательно вслух. Люблю и уважаю, Слово».

Кто такой Николай Василенко

Импозантному мужчине, который совсем недавно ворвался в топ популярных блогеров, приписывают самые разные профессии. Вероятно, полагают подписчики, этот человек – дизайнер, модельер, стилист, дипломат, музыкант, а возможно – топ-менеджер какой-нибудь крупной нефтяной компании.

Некоторые считают, что он имеет персидские или арабские корни, именно поэтому ему присущи вальяжность, размеренность движений, спокойствие, уверенность в себе и пристрастие к красивым вещам и интерьерам.

На самом деле популярный блогер – вовсе не заморский принц голубых кровей. Николай Василенко родился в Виннице в семье потомственных военных, детство провел в Таганроге, затем переехал в Ростов-на-Дону. В юности он всерьез планировал связать свою жизнь с вооруженными силами и даже окончил училище ракетных войск. Но в начале «лихих девяностых» молодой человек пришел к выводу, что карьерные перспективы армейского офицера слишком туманны, чтобы посвятить им свою жизнь.

Уволившись из рядов ВС, Николай сначала работал барменом в кафе, затем взялся за традиционное для 90-х «купи-продай», был совладельцем нескольких десятков торговых точек в Ростове-на-Дону. В 1998 году вместе с друзьями «запустил» российское производство водки. Дело было прибыльным до 2011 года, но когда доходы пошли на спад, Николай решил еще раз резко сменить жизненный курс, продал завод и основал несколько коммерческих журналов. А в 2020 году Василенко стал одним из учредителей популярного ростовского ресторана «Онегин дача».

Чем Николай Василенко покорил Интернет

Николай Василенко продвигает имидж изысканности и спокойствия: перед своими подписчиками он предстает утонченным, стильным, уверенным в себе мужчиной, который неизменно излучает добро и позитивный взгляд на мир. Его страница в Instagram* с короткими видео всего за пару месяцев набрала больше 520 тысяч фолловеров.

Некоторые интернет-эксперты объясняют столь стремительный взлет никому не известного блогера слаженной работой стилистов, коучей, тренеров и даже пластических хирургов: на своих видео Николай выглядит практически безупречным, своего рода «мужчиной мечты», и это только способствует росту его популярности.

Рилсы у популярного блогера довольно незатейливые: вот он едет на машине и желает всем доброго дня, вот описывает свою любовь к галстукам и шейным платкам, вот подбирает стильный лук на вечер, затем тренируется в спортзале, берет уроки вокала, танцует в коридоре или цитирует классиков, сидя в кресле в красивом интерьере шикарно обставленного дома. На его странице нет серьезного контента или актуальной повестки, Николай просто поддерживает в своем небольшом мирке атмосферу доброжелательного и расслабленного спокойствия, «и пусть весь мир подождет».

«Лучше чаще улыбаться, чем совсем не улыбаться. Это такая медитация, с улыбкой относиться к миру, с улыбкой относиться к жизни», «Отправляю в мир какой-то лучик своего сердца, своей открытости», «Ловите улыбки других людей, создавайте свои улыбки, свое солнце» – эти фразы, произнесенные размеренным вкрадчивым баритоном, чем-то напоминают сеансы у гипнотизера.

«Если бы лавандовый раф на кокосовом молоке был мужчиной», «Если бы антидепрессант был человеком» – примерно так характеризуют Василенко подписчики. Его благодарят за ежедневный заряд хорошего настроения, за возможность замедлиться и предаться созерцанию красоты мира вокруг.

Николай, в свою очередь, благодарит поклонников за то, что они его «залюбили»: «Я улыбаюсь и несколько смущен такой щедрой добротой, вниманием ко мне». Судя по тому, что число подписчиков стабильно увеличивается каждый день, этот «человек-антидепрессант» для многих становится тем, «что доктор прописал» в условиях стрессов и нестабильности современного хаотичного мира.

Некоторые из наиболее придирчивых интернет-расследователей, впрочем, считают, что Николай Василенко готовит почву для того, чтобы стать очередным продавцом «успешного успеха», а пока что набирает благодарную аудиторию. Оправдаются ли эти предположения – покажет время.

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