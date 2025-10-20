Без ума от Тейлор Свифт: в чем секрет феноменального успеха популярной артистки

3 октября вышел 12-й студийный альбом Тейлор Свифт под названием The Life of a Showgirl. В альбоме 12 песен, среди них есть также один фит с Сабриной Карпентер. Поклонники певицы тут же начали делиться в социальных сетях своими комментариями по поводу альбома. Некоторые считают, что артистка «уже не та», но большинство отзывов однотипные — «Тейлор, ты снова сделала это».

Своя в доску девчонка

Фото - © кинопоиск.ру

Будущий успех Свифт предопределило ее детство: оно пришлось на 90-е годы и начало нулевых, так что ей вполне знакомы те вещи, которые по душе миллениалам. Свифт в те годы волновали те же вопросы, что и сверстников и сверстниц: популярность, школа, первые отношения и первый поцелуй. В будущем именно на эти темы она будет писать свои первые песни, которые вместе с мамой отвезет потом в город Нэшвилл, штат Теннесси. Это настоящая Мекка стиля кантри — того самого, в котором Свифт решила творить.

Когда начинающая певица принесла демо-версии своих песен в звукозаписывающую студию, ей ответили отказом, но это не остановило ее — она начала творить еще активнее: записывала песни о том, что когда-то пережила — комплексы, отношения, сомнения, проблемы и тд.

Начало карьеры Свифт в стиле кантри

Фото - © кинопоиск.ру

Если начинала Свифт свою карьеру певицы в жанре кантри, то уже со второго альбома начала добавлять в свои песни элементы поп-музыки, а также синтипопа и поп-рока. Она буквально перевернула кантри-музыку с ног на голову, вдохнула в нее новую жизнь.

В 2014 году она выпускает совсем попсовый альбом, оставив позади стиль кантри. Теперь она — целеустремленная молодая женщина, которая переехала в Нью-Йорк и завоевала американскую сцену.

Помимо усердной музыкальной карьеры Свифт занималась выстраиванием диалога со своей аудиторией. Она одной из первых поняла, насколько в нашем мире важны социальные сети, поэтому вокруг нее тут же образовалось собственное комьюнити. И в те времена, когда индустрия обращалась с ней жестоко, именно «свои» люди выступали для нее поддержкой и опорой.

Невероятное усердие и трудоспособность

Фото - © кинопоиск.ру

Не только талантом наделена Тейлор Свифт. Также ее отличает невероятное трудолюбие и терпение на пути к своим целям. Именно эти качества «сделали» ее как артистку, помогли преодолеть трудности и справиться с нападками общественности. Достаточно вспомнить конфликт Свифт с Ким Кардашьян. Звезда шоу о семейке Кардашьян «подстроила» выдуманный диалог Свифт со своим на тот момент мужем Канье Уэстом, тем самым очернив ее репутацию. Однако Свифт не сломалась под давлением общественности, а пустила свои эмоции в творчество. Так появился альбом Reputation, в котором певица примерила на себя новый образ — холодной и мстительной особы.

Был в карьере певицы и еще один очень стрессовый эпизод. Ее предал лейбл, с которым она сотрудничала, и передал ее песни другому продюсеру. Но Свифт это не уничтожило морально, она собрала волю в кулак и перезаписала все свои альбомы с нуля.

Когда же случилась пандемия коронавируса, у Свифт был запланирован масштабный тур, который пришлось перенести. Во время, когда все сидели по домам, певица записала целых три альбома, а когда пандемия кончилась, уехала в длительное турне, в котором пела песни со всех своих десяти альбомов.

«Свифтфляция»: влияние Тейлор Свифт на экономику

Фото - © кинопоиск.ру

В 2024 году Свифт давала концерты (если точнее — целых 15!) в Великобритании в рамках своего турне. Тогда аналитики банка Barclays спрогнозировали, что эти концерты принесут в казну страны рекордные 1,27 миллиарда долларов.

«Когда дело касается таких кумиров, как Тейлор Свифт, как это было ранее в случае Элвиса и „битломании” в 1950-е и 1960-е, поклонники так сильно увлечены исполнителем и так вовлечены в фанатское сообщество, что их желание тратить только усиливается», — отметил тогда Питер Брукс, занимающий в Barclays должность ведущего бихевиориста.

В связи с этим аналитики отмечали, что турне Свифт может даже исказить данные по инфляции, что это побудит Банк Англии изменить свои планы и отложить снижение ключевой ставки. Как итог — ставку действительно не меняли.

В связи с концертами Свифт в Европе даже появился такой термин, как «свифтфляция», который обозначает рост расходов на отели, авиабилеты и рестораны, связанный с выступлением артистки. Например, в Португалии стоимость проживания в отелях выросла на 20% в те дни, когда Свифт давала свои концерты. Более того, годовая инфляция в гостиничном секторе увеличилась на 14%.

Тейлор Свифт и политика

Фото - © кинопоиск.ру

Большую часть своей карьеры певица держалась в стороне от политики. Даже когда в 2016 году США раскололись на два лагеря, она не стала публично одобрять кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В отличие от своих коллег (Бейонсе, Рианна, Леди Гага, Кэти Перри), артистка решила промолчать. И это ее молчание сразу же стало поводом для рождения слухов — то ли певица не хочет лишиться своих фанатов-консерваторов, то ли вообще тайно симпатизирует Дональду Трампу.

Но и это не все: в день голосования в Google одним из самых частых запросов был вопрос «за кого голосовала Тейлор Свифт».

Лишь в 2018 году Свифт сообщила, что выступила за реформу законодательства о ношении огнестрельного оружия. Это, к слову, один из камней преткновения между демократами и республиканцами (последние выступают против). В том же году Свифт призвала голосовать за демократов. «Я верю в борьбу за права ЛГБТК* и в то, что любая форма дискриминации по признаку сексуальной ориентации или пола — это неправильно. Я верю, что системный расизм, который мы все еще видим в этой стране по отношению к цветным людям, ужасает, вызывает отвращение и широко распространен», — написала певица в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).

Конечно, это политическое высказывание вызвало волну негодования со стороны противоположного лагеря. Да что уж там, даже Дональд Трамп заявил, что теперь любит ее музыку на «25 процентов меньше».

С тех пор голос Свифт в политике стал звучать все громче. Когда в США убили Джорджа Флойда и по всей стране начали вспыхивать протесты, певица обратилась в Дональду Трампу, обвинив его в разжигании «белого превосходства и расизма» и пообещав лишить его президентского поста на выборах в 2020 году. И тогда Дональд Трамп действительно не сумел переизбраться. В 2024 году демократы считали Свифт своим главным козырем и верили, что и теперь Трамп останется не у дел.

Благодаря агитации Свифт зарегистрироваться в качестве избирателей в США в течение первого же часа сайт vote.org зафиксировал 1,226-процентный рост посещаемости. Представители Демократической партии отметили, что это все заслуга Свифт.

«То, что она смогла сделать, заставив молодых людей задуматься о том, что у них есть право голоса и они должны иметь право голоса на следующих выборах, я считаю очень мощным поступком», — высказался тогда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В 2024 году накануне выборов президента США в ходе опроса было выявлено, что 18% людей верит в теорию заговора о том, что Пентагон использует Тейлор Свифт для пропаганды правительственных идей. Большинство из этих 18% — республиканцы. Они считают, что Свифт тайно помогает Джо Байдену.

Чем сейчас живет Тейлор Свифт

Фото - © кинопоиск.ру

Недавно певица выпустила свой новый альбом The Life of a Showgirl. Пластинка доступна для прослушивания на основных музыкальных платформах. «Есть альбомы, огромный успех которых предопределен, и есть The Life of a Showgirl. Спортивный подкаст жениха певицы Трэвиса Келси New Heights, в котором Тейлор Свифт объявила о выходе своего 12-го студийного альбома, собрал полмиллиарда просмотров, побив рекорд Дональда Трампа на подкасте The Joe Rogan Experience. <...> Основной валютой пластинки стал свежий, приятный на слух софт-рок: акустические гитары, туманные синтезаторные тона, тонкие оркестровки и хриплый бэк-вокал», — говорится в рецензии The Guardian.

Реакции фанатов были достаточно смешанными — особенно в первые часы. Кто-то обрадовался возвращению певицы к поп-звучанию, а кто-то негодовал. Некоторые даже писали, что это худший альбом Свифт в истории. Но большинство откликов — восторженные. «Ты снова сделала это, Тейлор» — говорят пользователи.

Помимо музыки Свифт активно занимается личной жизнью. Певица встречается с американским футболистом Трэвисом Келси, выступающим за команду «Канзас-Сити Чифс». Пара везде появляется вместе, а в августе 2025 объявили о помолвке.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.