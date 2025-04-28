Весь этот джаз: где в Москве научат танцевать под ретромузыку?

С мая по сентябрь в центре московского Парка Горького на площадке «Пионер» можно заметить танцующие пары: это джазовые опен-эйры. К Международному дню джаза, который в 2025 году отмечается 30 апреля, РИАМО подготовило материал о том, как и где можно научиться танцевать под эти чарующие звуки.

Несомненное преимущество ретротанцев и российского сообщества — это уникальная дружеская атмосфера на вечеринках, возможность погрузиться в интересную и глубокую историю, танцевальная свобода, бережность и взаимоподдержка, а еще частые концерты с живой музыкой. Понятие «вечеринка» здесь употребляется не совсем в привычном понимании: главная цель такого мероприятия — танцы и движение. Для записи на занятия в любом возрасте не важен предыдущий танцевальный опыт, можно вообще без него: вам всегда будут рады и во всем помогут. Пара для записи не нужна.

Начало — в рок-н-ролле

Сегодня в столице работают две школы таких танцев: «Танцкласс» и МСДК (Московский свинг дэнс клуб), а история движения в России началась еще в 90-е годы с танца буги-вуги, его танцуют под рок-н-ролл и старые фортепианные композиции, близкие к быстрому блюзу. Буги-вуги — самый спортивный из семейства свинговых танцев (swing — от англ. «качать»): на занятиях учат делать зрелищные трюки, танцоры регулярно соревнуются между собой. Попробовать можно по будням вечером в залах в центре столицы, а подробности посмотреть по ссылке: www.tantsklass.ru во вкладке «Расписание».

Оп! Линди хоп

Дружеское взаимодействие в танцевальной паре, быстрый и легкий кардио — все это линди хоп.

«Линди хоп — парный танец возникший в „Эру свинга“, время бешеной популярности биг бэндов, исполнявших джазовую танцевальную музыку — свинг. Импровизация, свобода самовыражения, взаимодействие партнеров, веселье и неожиданные трюки — вот черты, присущие линди хопу, как и музыке, под которую его танцуют. Этот танец стал новаторским, его танцевальные па никогда прежде не исполнялись в традиционных парных танцах. Революционность линди хопа подчеркнута в его названии», — заявил основатель студии танцев «Танцкласс», один из пионеров линди хопа в России Владимир Ишимов.

Сейчас линди хоп стал даже популярнее чем во время его появления. Нет, пожалуй, ни одной страны, где его не танцуют. В России также очень большое комьюнити любителей и профессионалов линди хопа.

Название танца связано с необычной историей: в 1929 году американский летчик Чарльз Линдберг впервые перелетел через Атлантику. Случившееся попало во все газеты и обсуждалась повсюду, как и новомодный танец с прыжками и трюками. Одного из танцоров спросили, как он называется, и тот, недолго думая, ответил что-то вроде: «Линди перепрыгнул через Атлантику!». По-английски это звучало как: «Линди хоп».

Ножкой эть

Еще один быстрый и веселый танец под джаз — это бальбоа. Глядя на танцующие пары, невозможно не залюбоваться и не проникнуться уникальной атмосферой: быстро и ловко летают девичьи ножки на небольших каблуках, партнеры сосредоточены и уверенно ведут.

«Он зародился на переполненных танцполах в Южной Калифорнии в 1930-х годах, его танцевали подростки и молодежь, которая сходила с ума от музыки Каунта Бейси, Бенни Гудмана, Арти Шоу и других биг-бэндов. В конце 20 века танец получил свое второе рождение, и сейчас его можно встретить по всему миру. Бальбоа характеризуется близким и тонким взаимодействием, в нем много поворотов и вращений. Это не самый простой танец, но открыв его, вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие», — рассказала преподаватель «Танцкласса» и настоящий эксперт в бальбоа, победитель российских и международных соревнований Марина Перелешина.

Бальбоа-сообщество в Москве небольшое, но очень дружное и уютное.

Средство от грусти

Особняком в ряду свинговых танцев стоит блюз. Это медленные и томные движения, иногда в близкой позиции, которые танцуют под старую музыку чернокожих рабов. Песни часто повествуют о тяготах жизни в неволе или любви, но парадоксальным образом этот танец может помочь услышать себя, замедлиться и успокоиться. Танец блюз развивает уникальную пластику и гибкость.

Соло — это здорово

Танцевать джазовые танцы можно не только в паре, но и одному — дома под любимую музыку, в зале на вечеринке или где угодно. Преимущество соло в том, что не нужно искать пару, зато так же можно соревноваться и оттачивать умения самостоятельно. Но сначала, как и во всем, поможет опытный преподаватель: аутентичный джаз вместе с линди хопом, бальбоа и даже тэпом глубоко и профессионально много лет изучают в МСДК, найти сайт школы можно по ссылке: msds.ru.

Иногда опытные танцоры даже запускают онлайн-челленджи, когда ученики ежедневно в течение месяца учат несложную хореографию и записывают сами себя на видео: это позволяет посмотреть на себя со стороны и значительно повысить свой уровень.

Танцевальное путешествие

Буги, линди, бальбоа и блюз можно танцевать в Москве и Санкт-Петербурге, Смоленске и Нижнем Новгороде, на Алтае и в Новосибирске, в Минске и Витебске, а еще — в Южной Корее, Париже, Афинах, Китае. Школы в самых разных точках мира регулярно организуют танцевальные фестивали, куда можно съездить, чтобы познакомиться и потанцевать с новыми людьми, послушать лекции и местные оркестры. Танцы — это не всегда просто увлечение, они могут стать образом жизни и указать путь к здоровью и понимаю себя.