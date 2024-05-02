Выходные 3–5 мая: пасхальный концерт, фестиваль «правильного кино» и драма «Память»

О том, куда сходить в предстоящие выходные и что интересного посмотреть, читайте в материале РИАМО.

Выходные начнутся с концерта группы Raw Cats’88. В Даниловом монастыре состоится концерт мужского хора, посвященного Пасхе. В Музее Победы пройдет международный фестиваль правильного кино, в храмах Москвы начнется пасхальная неделя с семейными мастер-классами и концертами, а фанаты «Звездных войн» смогут посетить тематический фестиваль. Также можно посетить выставки, спектакли и посмотреть кинопремьеры. В материале РИАМО рассказываем о самых интересных событиях уикенда.

Концерты в Москве

Raw Cats’88

Raw Cats’88 — это рок-н-ролльная команда, широко известная не только в столице, но и за ее пределами. В репертуаре коллектива — хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Чака Берри, Джонни Кэша, а также собственные оригинальные композиции, мастерски стилизованные под любимые 50-е годы. 18+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Староваганьковский пер., 19, стр. 2, Rhythm&Blues Cafe

Когда: 3 мая, 20:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Izba Fest x «Три дня дождя»

Зрителей ждет масштабное выступление группы «Три дня дождя», а также выступления Lyriq, Тайко и Snizov в рамках Izba Fest. Концерты группы «Три дня дождя» — это всегда феерия и эмоции на долгое время. Коллектив сыграет свои треки вживую. Время выступления группы составит не менее 70 минут. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Ленинградский просп., 80, стр. 17, VK Stadium (ex. Adrenaline Stadium)

Когда: 4 мая, 18:00

Сколько стоит: от 999 рублей

Пасхальный концерт

В величественном и торжественном убранстве действующего православного храма на территории древнейшего московского монастыря с концертом выступит прославленный коллектив, Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря, имеющий статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Миссия сценических выступлений хора — знакомство публики с образцами русской церковной и народной культуры XV–XX веков. Музыка будет исполнена только мужскими голосами а-капелла при свечах. 6+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Даниловский Вал, 22, стр. 1, Данилов монастырь

Когда: 5 мая, 19:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Фестивали

III Международный фестиваль правильного кино

Фестиваль традиционно приурочен к празднованию Дня Победы и призван приобщить подрастающее поколение к изучению истории нашего Отечества, познакомить зрителей с новыми картинами и их создателями, усилить культурно-просветительскую роль кинематографа. В рамках фестиваля будут показаны фильмы, помогающие сохранять преемственность поколений, созданные на основе традиционных ценностей, а также идей гуманизма и милосердия. На фестивале покажут художественные, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные российские и зарубежные картины. 12+

Подробности о фестивале и регистрация — на сайте кинотеатра

Где: пл. Победы, 3, кинотеатр «Поклонка»

Когда: 3–10 мая

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

«Пасхальный дар при храмах»

5 мая в день Светлой Пасхи на территории Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря на улице Петровка торжественно откроется фестиваль при храмах. Ежегодно мероприятие проводится во время Пасхальной недели Департаментом культуры города Москвы, Московской епархией Русской Православной церкви и Московской дирекцией массовых мероприятий (МДММ). Народные гуляния, праздничные концерты, объединяющие семейные мастер-классы и роспись ростовых пасхальных яиц состоятся при восьми московских храмах.

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте МДММ

Где: на площадках акции

Когда: 5–12 мая

Сколько стоит: бесплатно

Фестиваль StarFans VIII

StarFans вновь собирает вместе фанатов и поклонников «Звездных войн». Участников и гостей ждут лучшие тематические стенды, костюмы, выставки, мастер-классы, показательные выступления, посвященные Саге. StarFans — фанатский проект, посвященный легендарной вселенной. Проведение фестиваля согласовано с компаниями Disney и Lucasfilm. 8+



Узнать подробнее о фестивале можно на странице в ВК

Где: Сумской проезд, 6А, Центра Культуры и Спорта «Чертаново»

Когда: 4–5 мая

Сколько стоит: от 770 рублей

Выставки в Москве

«Босх и Брейгели: загадки мистической эпохи»

Самая большая экспозиция картин Босха и династии Брейгелей. Эти загадочные и мистические гении эпохи Возрождения не боялись иронии и сатиры и исследовали человеческую греховность, помимо крестьян изображая пьяниц, бродяг и нечистую силу. Все работы являются репродукциями картин на холсте в оригинальном размере, благодаря чему точно переданы цвет, фактура и характер мазков, и даже мельчайшие следы времени, которые пережила каждая картина. 16+

Купить билет на выставку можно на официальном сайте

Где: Большая Якиманка, 26, торгово-офисный центр «Якиманка, 26»

Когда: до 26 мая

Сколько стоит: от 450 рублей

«Выпуск. История. Суриковский»

Фото - © zaryadyepark.ru

Выставка посвящена уникальному наследию Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств. Зрители смогут увидеть свыше 200 работ преподавателей и студентов разных поколений, которые внесли большой вклад в отечественные культуру и искусство, из фонда института, собрания Союза художников России, РОСИЗО, Студии военных художников им. М. Б. Грекова, а также частных коллекций. Значительная их часть будет представлена широкому зрителю впервые.

В общей сложности на выставке «Выпуск. История. Суриковский» представлены произведения более 160 авторов, охватывающие период с 1934 года и по наше время. Работы дополнены видеоматериалами: документальными съемками, интервью с художниками, хроникой. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 3–5 мая

Сколько стоит: от 600 рублей

«Рене Магритт. Вероломство образов»

Выставка — это более 50 литографий, а также мультимедийная экспозиция. Рене Магритт — знаменитый бельгийский художник, который занимался созданием плакатов, поэтому оттенок иллюзорности рекламного мира заметен и в его литографиях. Художник ведет очень тонкое наблюдение за незаметной жизнью простого служащего, «маленького человека», жизнь которого претерпевает множество метаморфоз. «Вероломство образов» представит собрание практически всех существующих литографий мастера — такие шедевры, как «Преодоление пустоты», «Голконда», и, возможно, самая известная работа мастера «Сын человеческий». 16+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Берсеневский пер., 2, стр. 1, «Люмьер-Холл»

Когда: 3–5 мая

Стоимость: от 500 рублей

Спектакли

Мюзикл «Принцесса цирка»

«Принцесса цирка» в постановке Театра мюзикла — это история отчаяния и обид, любви и надежды, где чувства усилены опасностью цирковой профессии. В спектакле совмещены следующие жанры: оперетта, мюзикл, танец, а также современное цирковое направление nouveau cirque. Специально для постановки один из создателей знаменитого канадского цирка «7 пальцев» Себастьен Солдевилья придумал уникальные цирковые номера, которые актеры театра исполнят вместе с профессиональными цирковыми артистами. 6+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Пушкинская пл., 2, Театр мюзикла

Когда: 3–5 мая, 19:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Драма «Тремя этажами выше»

Режиссер и драматург Родион Овчинников, создавший спектакль, исследует жизнь людей в замкнутом мирке, который диктует довольно жесткие условия бытия. Основная цель, которая стоит перед человеком, угодившим в подобную систему, — попросту выжить. В такой ситуации единственным выходом может показаться побег от реальности.

Гале, Вале и Рае это и кажется единственным вариантом. На протяжении 10 лет они играют в игру, которую сами же и придумали, в игру, которая своей кажущейся абсурдностью опровергает законы опостылевшей, рациональной и бесчеловечной реальности. Свой замысел, а также бесчисленное количество других, столь же важных для них тем, женщины обсуждают во время долгих, задушевных разговоров, в которых грусть и смех неотделимы друг от друга.

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Триумфальная пл., 2, Театр Сатиры

Когда: 4 мая, 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей

Сказка «Кролик Эдвард»

Сказка, в которой, помимо любви, есть боль и жестокость — поэтому создатели приглашают посмотреть ее родителей вместе с детьми, чтобы потом обсудить. Спектакль рассказывает историю игрушечного фарфорового кролика. Это его путешествие через тьму, эгоизм к способности открыть свое сердце людям. 8+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Театральная пл., 2, РАМТ

Когда: 5 мая, 12:00

Сколько стоит: от 300 рублей

Кинопремьеры

Триллер «Спящие псы»

Бывший детектив по расследованию убийств лечит провалы в памяти. Параллельно с этим он приступает к пересмотру дела, которое было заведено десять лет назад в связи с жестоким убийством профессора колледжа. 18+

Режиссер: Адам Купер

В ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган и другие

Драма «Память»

Сильвии не дает покоя прошлое. Однажды на вечере выпускников она встречает Сола, которого обвиняет в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Парень страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Это противостояние в итоге перерастает в сильное чувство, и эта история любви помогает двоим справиться с демонами прошлого и обрести надежду на счастье. 18+

Режиссер: Мишель Франко

В ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер и другие

Драма «Реальная история Уиннер»

Драма о любовном треугольнике между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Все они ждут любви, но при этом ужасно инфантильны. Они запутались в своих мечтах, мыслях, желаниях и фантазиях и за всем этим не замечают, во что превращается их жизнь. 18+

Режиссер: Тина Саттер

В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис, Бенни Элледж и другие