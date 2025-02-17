Военная техника, катание на БТР и мотокросс: куда сходить на 23 февраля в Подмосковье

О том, куда сходить на День защитника Отечества в Московской области и как планировать праздничные выходные, читайте в материале РИАМО.

Музей техники Вадима Задорожного

Фото - © Медиасток.рф

День защитника Отечества с размахом отметят в музее техники Вадима Задорожного. Гостей ждет увлекательная программа, посвященная истории, подвигам и героям нашей страны. В частности, пройдет парад кадетов и исторической техники, состоятся концерт духового оркестра, тематические экскурсии, интерактивные мероприятия, для детей проведут мастер-классы и анимационные программы, пройдут квесты и праздничная лотерея, а на полевой кухне можно будет подкрепиться.

В кинотеатре музея состоятся бесплатные показы кинофильмов «Подольские курсанты», «Учености плоды». Посетители смогут увидеть в движении отреставрированную технику. Мероприятия пройдут 22 и 23 февраля.

Где: г. о. Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское ш, 4-й км, с8

Сайт: https://tmuseum.ru/2025/02/11/den-zashhitnika-otechestva-v-muzee-tehniki-vadima-zadorozhnogo-2/

Парк «Патриот»

22 февраля в честь Дня защитника Отечества в конно-спортивном комплексе парка перед гостями развернутся завораживающие выездка и дрессура, виртуозная джигитовка и зрелищные трюки. Во время представления всадники продемонстрируют мастерство, превращая каждое движение в произведение искусства.

В этот же день в партизанской деревне покажут спектакль «Иван-да-Марья» по мотивам русских сказок, где добро борется со злом и неизменно побеждает. Дети не просто наблюдают за действием, но и активно участвуют в нем, помогая героям преодолевать трудности и находить правильные решения. Спектакль с родными героями, который предлагает путешествие в мир знакомой с малых лет культуры, и каждый здесь найдет частичку себя и своего детства.

22 и 23 февраля можно посетить историческую выставку и экспозицию вооружения, посвященную СВО.

Где: 55-й км трассы Минского шоссе (М-1)

Сайт: https://parkpatriot.ru/

Музей отечественной военной истории

В музее 23 февраля можно будет побывать на экскурсии внутри танков Т-34-85 и САУ СУ-100, пострелять холостыми патронами из исторического оружия, увидеть и потрогать макеты винтовок Мисина, автомата ППШ, ручного пулемета ДП-27, автомата Калашникова. Кроме того, состоятся экскурсии, а в 13:00 можно будет покататься на БТР-152 и БТР-40.

Где: Истринский г. о., дер. Падиково, ул. Конная, КСК «Дивный»

Сайт: https://www.kskdivniy.ru/museum/

Центральный музей военно-воздушных сил

В музее ВВС 23 февраля будет день открытых дверей, а посещение станет бесплатным. В музее можно увидеть более 34 тысяч музейных предметов. Посетители смогут рассмотреть подлинные образцы летательных аппаратов различных типов, авиационные двигатели, вооружение, уникальные фото и редкие документы.

Где: г. о. Щелково, р.п. Монино, ул. Музейная, д.1

Сайт: https://cmvvs.ru/

Музей русского десерта

В музее русского десерта 22 и 23 февраля можно погрузиться в атмосферу старинной русской кухни, где посетители с детьми смогут попробовать старинные лакомства, такие как кулага – традиционное сладкое блюдо из ржаной муки и калины. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, узнать об истории русской гастрономии. Также здесь покажут, как готовятся такие блюда, как гурьевская каша, курники, рыбники и многое другое. Записываться на мастер-классы нужно заранее.

Где: г. Звенигород, Фрунзе 23/2

Сайт: https://rusdessertmuseum.ru/ekskursii/

Спортивно-досуговый центр FreeZone

День защитника Отечества можно провести на большой территории развлечений. Полетать в аэродинамической трубе, попробовать свои силы на искусственной волне для серфинга с артезианской водой, на киберспортивной арене, в веревочном парке и интерактивном тире. Для компаний с детьми на территории обустроен детский уголок, а для любителей барбекю – мангальная зона.

Где: г. о. Чехов, Симферопольское ш. 59 км (от МКАД 39 км)

Сайт: https://www.freezone.net/

Мотокросс «Русская зима-2025»

Фото - © Медиасток.рф

В День защитника Отечества можно посмотреть зрелищные гонки – в Коломне пройдет традиционный мотокросс «Русская Зима-2025». Первые заезды мотокросса состоялись еще в 1972 году и были посвящены Дню машиностроителя и открытию зимнего мотосезона. Коломна – единственный в стране город, воспитавший восемь участников ралли «Париж – Дакар». В этом году спортсменов и зрителей соберут на трассе в Бочманове. Начало мероприятия в 12:00. На трассе пройдут соревнования по мотокроссу в различных классах, будет работать ярмарка, фудкорт, состоится розыгрыш призов у центральной сцены, а также концерт. Хедлайнером мотокросса станет группа Cherry on the cake.

Где: Коломна, район Бочманово, автодром

Военно-спортивная игра «Каширский рубеж»

В городском парке Каширы в День защитника Отечества пройдет военно-спортивная игра «Каширский рубеж». Помимо прохождения этапов игры, в программе мероприятия – работа полевой кухни, мастер-классы, выставка. В игре могут принимать участие дети в возрасте от 10 до 14 лет, имеющие медицинский допуск, по 6 человек в команде в сопровождении руководителя. До 19 февраля можно успеть зарегистрировать свою команду по электронной почте Noleg2005@yandex.ru. Начнется игра в 10:00, зрители и болельщики могут прийти бесплатно.

Где: г. о. Кашира, городской парк, ул.Гвардейская

Контакт: дополнительные вопросы можно задать по телефонам: +7 (978) 773-19-38 (военно-патриотический клуб «Наследники Победы»), +7 (909) 159-32-47 (Городской парк).