Усадьбы Подмосковья: пруды, парки, выставки и конные прогулки

В материале РИАМО рассказываем о подмосковных усадьбах, где можно прогуляться по паркам, посетить экскурсии и устроить себе активный отдых.

Усадьбы и заповедники Подмосковья открыты круглый год, но весной их парки оживают и можно не только посещать экскурсии и выставки, но и просто гулять по живописным территориям, отдыхать у прудов и рек и наслаждаться красотой оживающей природы.

Усадьба Архангельское

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В архитектурный ансамбль усадьбы входят: Большой дворец с богатым интерьером XIX века, храм-усыпальница Юсуповых, храм Архангела Михаила, малый дворец «Каприз», театр Гонзаги, храм-памятник Екатерине II и памятник Александру Пушкину. Благодаря красоте усадебного парка Архангельское называют подмосковным Версалем, а театр Гонзаги входит в число немногих существующих в мире старинных театров, не затронутых позднейшими реконструкциями.

С 1703 по 1810 год усадьбой владел род Голицыных. Затем ее выкупил известный коллекционер, князь Николай Юсупов. Здесь он планировал хранить предметы искусства. В разное время имение посещали разные деятели русской культуры и императоры: от Александра I до Николая II. Посещение усадьбы – это не просто прогулка по парку, здесь организованы детские программы, квесты, выставки и многое другое.

Где: городской округ Красногорск, поселок Архангельское

Телефон: +7 (498) 568-95-80

Сколько стоит: единый билет на посещение парка и экспозиций – 700 рублей (льготный), 950 рублей (полный), посещение парка – от 50 рублей, выставки – от 150 рублей.

Сайт: https://arhangelskoe.su/

Усадьба Дубровицы

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Первым владельцем усадьбы Дубровицы был боярин Иван Морозов. Усадебный комплекс построили в XVII веке в стиле барокко. Усадебный комплекс – это главный дом, конный двор в псевдоготическом стиле, четыре флигеля и хозяйственные постройки. Главный дом представляет собой трехэтажное здание с балконами, бельведером, крытыми галереями в восточной и западной части здания и террасами вдоль южной и северной стен.

Украшением усадьбы является церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Ее построили в 1697 году, и интересна она тем, что вместо купола здание венчает корона, а вместо фресок в храме есть множество скульптур. В усадьбе можно посетить экскурсии и прогуляться по территории.

Где: г.о. Подольск, поселок Дубровицы

Телефон: +7 (496) 765-16-44

Сколько стоит: бесплатно

Сайт: https://dubrovitsy.tilda.ws/

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Усадьба хранит обстановку, в которой прошли последние годы жизни Владимира Ленина. Вождь революции сделал главный дом своей загородной резиденцией, а сама дворянская усадьба существовала с XVIII века. Тут есть личные вещи Ленина, коллекция мебели XVIII – XIX веков, галерея картин и предметы искусства XVIII – XIX веков, а также автомобиль на гусеничном ходу марки Rolls-Royce.

Посетить можно сам парк, побывать на конных прогулках, посмотреть музей крестьянского быта, музей заповедника и мемориальный гараж.

Где: Ленинский г.о., р.п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д 1

Телефон: +7 (495) 548-93-09, +7 (495) 548-94-80

Сколько стоит: от 100 рублей, есть бесплатные билеты для льготных категорий

Сайт:http://mgorki.ru/

Усадьба Мураново

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Уютная усадьба Мураново является одной из самых известных литературных усадеб в Подмосковье, где проживал сын Ивана Тютчева. Главный дом был построен по эскизам поэта Баратынского. В усадьбе жила и семья поэта Федора Тютчева и его сын сохранил здесь рукописи и личные вещи отца. Благодаря этому Мураново стало основным местом хранения наследия поэта.

Помимо главного дома в усадьбе есть флигель и кухня, гладилка, кучерская, ледник, домовая церковь Спаса Нерукотворного. Собрание музея насчитывает более 30 тысяч экспонатов. Большая часть предметов – мемориальные, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам.

В усадьбе проводятся фестивали, проходят выставки, здесь приятно просто прогуляться по окрестностям и посидеть на берегу реки.

Где: Пушкинский г.о., дер. Мураново

Телефон: +7 (985) 317-38-98

Сколько стоит: вход – от 50 рублей, экскурсии оплачиваются отдельно

Сайт:https://muranovo-museum.ru/ru/

Музей-заповедник «Абрамцево»

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Абрамцево – место, которое изначально привлекало деятелей культуры. В 1843 году усадьбу купил Сергей Аксаков, автор известной сказки «Аленький цветочек», и его гостями были историк Михаил Погодин, актер Михаил Щепкин, писатели Иван Тургенев. А Николай Гоголь работал над неизданным томом «Мертвых душ» именно в Абрамцево.

С 1870 года, когда усадьбу купил Савва Мамонтов, Абрамцево вовсе стало центром культуры – здесь меценат организовал Абрамцевский художественный кружок. В усадьбу приезжали гостить и работать Илья Репин, Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Исаак Левитан и другие. Для знаменитой картины Серова «Девочка с персиками» художнику позировала дочь Мамонтова — Вера.

На территории усадьбы, кроме усадебного дома, находятся баня-теремок, «Избушка на курьих ножках», церковь, мастерские и пруды.

Сегодня Абрамцево тоже притягивает художников и мастеров, здесь проводятся выставки, организуют детские программы, а приусадебная территория вдохновляет на творчество.

Где: Сергиево-Посадский г.о., с. Абрамцево, ул. Музейная, д 1

Телефон: +7 (916) 278-45-42

Сколько стоит: комплексный билет – от 500 рублей, посещение главного дома – от 350 рублей, входной билет в парк – 60 рублей, выставки – от 200 рублей.

Сайт:http://www.abramtsevo.net/

Усадьба Середниково

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Эта усадьба связана с именем великого русского поэта Михаила Лермонтова. В XIX веке Середниково купил Дмитрий Столыпин – брат бабушки Михаила Лермонтова. Здесь будущий писатель проводил летние каникулы и встретил свою любовь – Екатерину Сушкову, которой посвятил 11 лирических стихотворений. А построил парадный дом и первые служебные здания в Середниково дворянин Всеволод Всеволжский в 1775 году.

В конце XIX века имение перешло семье Фирсановых, которые построили рядом железнодорожную станцию и установили на территории памятный бюст и обелиск в память о Лермонтове. В усадьбе проводят конные прогулки, экскурсии, выставки, организуют активный отдых и детские программы.

Где: г.о. Солнечногорск, пос. санатория Мцыри, вл. 1

Телефон: 8 (800) 550-71-17

Сколько стоит: обзорные экскурсии в составе группы – от 300 рублей, индивидуальные – 500 рублей, входной билет в парк – 100 рублей.

Сайт:https://serednikovo.su/

Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

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Еще одна усадьба, сохранившая наследие писателя. В 1874 году усадьбу приобрел ректор Императорского Санкт-Петербургского университета Андрей Бекетов. Он часто привозил в дом своего внука — Александра Блока, который в будущем отдыхал и писал здесь каждое лето.

В 1984 году усадьбу в Шахматово включили в состав государственного историко-литературного и природного музея-заповедника А. А. Блока. Рядом расположено имение Боблово, которое принадлежало Дмитрию Менделееву, тестю Блока. И сегодня проводятся экскурсии сразу по двум памятным местам, связанными с Блоком и Менделеевым. Здесь также расскажут об уникальных растениях, птицах усадьбы, организуют прогулку на лошадях.

Где: г.о. Солнечногорск, дер. Гудино

Телефон: +7(965)252-83-94

Сколько стоит: полный билет на посещение усадьбы – от 400 рублей, входной билет – от 150 рублей.

Сайт:https://blokmendeleev.wordpress.com/

Музей-усадьба «Остафьево»

Фото - © Медиасток.рф

Усадьба Остафьево построена в одноименном селе в конце XVIII века при князе Андрее Вяземском. Она является бывшей загородной усадьбой Вяземских-Шереметевых. Это место стало литературным центром Москвы. Здесь гостили и устраивали творческие вечера Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Николай Карамзин, Николай Гоголь и многие другие.

Сейчас в музее-усадьбе «Остафьево» можно посетить четыре постоянные экспозиции, здесь проводятся экскурсии, лекции, концерты и проводятся детские программы. К тому же в усадьбе можно просто прогуляться по красивому парку.

Где: п. Рязановское, с. Остафьево

Телефон: +7 (495) 920-49-99, +7 (495) 123-30-32, +7 (495) 849-09-64

Сколько стоит: вход в парк – от 50 рублей, музеи – от 200 рублей

Сайт:https://ostafyevomuseum.ru/

Музей-заповедник А.С. Пушкина

Фото - © Медиасток.рф

Заповедник связан не только с именем поэта Александра Пушкина. При Иване Грозном Вяземы были последней точкой Большой Смоленской дороги перед Москвой. Во времена Годунова здесь появилась деревянная крепость, которую в Смутное время занял Лжедмитрий I. После воцарения Романовых владения приписали к дворцовому ведомству. Петр I пожаловал Вяземы своему дядьке Борису Голицыну. И здесь в 1918 году останавливались Кутузов и Наполеон.

В Вяземах стоит обратить внимание на церковь Преображения и необычную звонницу конца XVI века, дворец и флигели, а также побродить по тропинкам парков, по которым в свое время гулял сам Пушкин.

Где: Одинцовский г.о., с. Большие Вяземы, ул. Институт, д 12

Телефон: +7 (495) 598-24-04

Сколько стоит: вход в парк – 80 рублей, экспозиции – от 200 рублей

Сайт:https://museum-gol.ru/

Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново»

Фото - © Медиасток.рф

Музей расположен в уникальном здании бывшего «господского дома» усадьбы Лазаревых, построенного на рубеже XVIII-XIX вв. Усадебный ансамбль, состоящий из деревянного дома с флигелями и галереями, церкви Собора Иоанна Предтечи и регулярного парка с системой прудов, является памятником архитектуры и истории федерального значения.

Сегодня в господском доме размещен историко-краеведческий музей, сохранивший атмосферу поместья XIX века. Перед главным домом разбит небольшой уютный парк, а на другой стороне дороги стоит Иоанно-Предтеченский храм.

Где: г.о. Щелково, пгт Фряново, пл Ленина, д 2

Телефон: +7 (496) 563-53-40

Сколько стоит: входной билет – от 60 рублей, обзорная экскурсия – от 200 рублей

Сайт:https://fryanovomuseum.ru/

Усадьба Загряжских-Гончаровых

Фото - © Медиасток.рф

Усадьба сменила несколько владельцев. В 1684 году село Ярополец, в котором располагается усадьба, было пожаловано отставному гетману Петру Дорошенко. Потом имение досталось генералу Александру Загряжскому в качестве приданого после его женитьбы на внучке Дорошенко. А в 1821 году поместье по наследству перешло Гончаровой, будущей теще Александра Пушкина.

Перед главным домом располагается парадный двор, обрамленный металлической оградой с белокаменными столбами. Также на территории есть ткацкие мастерские, корпус конюшни и дом управляющего.

Где: г.о. Волоколамск, с. Ярополец, ул. Пушкинская

Телефон: +7 (903) 111-87-30

Сколько стоит: от 300 рублей, посещение смотровой площадки – 200 рублей, скидки для школьников и студентов

Сайт:https://volok-kreml.ru/

Усадьба Горенки

Фото - © Медиасток.рф

Эта усадьба — одна из самых больших Подмосковных усадеб, принадлежавшая во второй половине XVIII — начале XIX вв. семье графов Разумовских. Она расположена с южной стороны шоссе Энтузиастов, на левом берегу речки Горенки, исток которой находится у Мазуринского озера, с образованным при устройстве усадьбы каскадом из семи прудов с островами и мостиками.

Когда-то здесь был ботанический сад, где росли пальмы, кипарисы, бамбук, ямайский кедр, сибирские кедры и американские ели. Сейчас сохранилась лишь небольшая часть, но тем не менее, гуляя по усадьбе, можно окунуться в атмосферу начала XIX века.

Где: г.о. Балашиха, ул. Горенки, 6

Телефон: +7 (930) 928-97-76

Сколько стоит: экскурсия – 1000 рублей

Сайт:https://usadba-gorenki.ru/

Усадьба Быково

Фото - © Медиасток.рф

Старинный парк, разбитый еще в XVIII веке на 40 гектарах, хранит двухсотлетний дуб, Баженовскую ротонду, фрагменты усадебного партера, главный дом и домовую церковь усадьбы.

Здесь жили выдающиеся для истории России фамилии: Измайловы, Воронцовы-Дашковы, Ильины. В 1704 году Петр I пожаловал село Быково семье Воронцовых. Оно переходило по наследству до середины XVIII века. Затем императрица Екатерина II подарила земли своему тайному советнику Михаилу Измайлову. В те дни здесь возвели дворец, эрмитаж и деревянную церковь. По мнению некоторых искусствоведов, дом могли строить по проекту одного из главных архитекторов страны, автора дворцово-паркового ансамбля Царицыно — Василия Баженова, хотя документальных подтверждений этому не сохранилось.

Где: Раменский г.о., с. Быково

Сколько стоит: бесплатно

Сайт:https://usadbabykovo.ru/

Музейный комплекс «Усадьба купцов Лажечниковых»

Фото - © Медиасток.рф

В XVII веке боярин Иван Волынский построил на своей земле Знаменскую церковь и несколько деревянных домиков. В середине XVIII века имение близ деревни Губайлово досталось князю Василию Долгорукову. При нем возникла основная усадебная архитектура, которая сохранилась до нашего времени. В начале XX века благодаря меценату Сергею Полякову усадьба стала культурным центром московских поэтов-символистов. Здесь часто бывали Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, писатель Андрей Белый и художники объединения «Голубая роза» Судейкин, Милиоти и Феофилактов.

В парке можно увидеть двухсотлетние сосны, посмотреть художественные выставки, концерты, посетить мастер-классы.

Где: г.о. Красногорск, ул. Красная Горка, д 30

Телефон: +7 (498) 786-14-52

Сколько стоит: бесплатно

Сайт:https://usadbagubailovo.ru/