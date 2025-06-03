«Умный» купальник: плюсы и минусы пляжного гаджета и как его правильно подобрать

В материале РИАМО читайте о том, что такое «умный» купальник, спасает ли он от солнечных ожогов и как выбрать подходящий.

Что такое «умный» купальник

Фото - © Страница "Умные купальники RoDaSoleil" в "ВКонтакте"

«Умным» купальник делает тот факт, что в нем можно загореть без следов от лямок и ткани, то есть кожа загорает под ним. Производители используют плотную, но эластичную и комфортную прозрачную ткань. По сути, это ткань с тысячью микропор, которые при растяжении пропускают солнечные лучи на 70-80%.

Ткань работает как крем от загара SPF30-35, то есть красивый цвет на кожу ложится ровно, без ожогов, покраснений и шелушений. Модельный ряд таких купальников довольно широкий, но в основном, учитывая их защитные функции, они закрывают зону декольте, плечи и руки. Это те участки, которые больше всего подвержены возрастным изменениям.

Ткань «умных» купальников в силу ее конструкции почти прозрачная. Но эту проблему решают принты – они выполнены в технике оптической иллюзии и скрывают деликатные зоны, создавая визуально привлекательные контуры фигуры. Кроме того, при плотном контакте с кожей эффект просвечивания исчезает.

Как правильно носить «умный» купальник

Фото - © Страница "Умные купальники RoDaSoleil" в "ВКонтакте"

Важно помнить, что загар даже под «умным» купальником будет отличаться от загара на открытых участках кожи. Это будет не так разительно, как с обычной одеждой для плавания, но тем не менее. Купальник защищает кожу, но не стимулирует загар. Поэтому не стоит ждать бронзового загара на бледной коже – купальник лишь позволяет провести на солнце чуть больше времени, а открытые участки тела все равно нужно защитить кремом с SPF 35. Если крем не нанести, загар будет разным.

Чтобы получить ровный загар в «умном» купальнике, нужно:

Нанести солнцезащитный крем SPF 35 на все открытые участки тела.

Для более интенсивного загара рук и ног, в том числе для плавного перехода, нанести крем по границе купальника (область проймы на плечах, бедра, шея).

Можно периодически двигать резинки на купальнике – они более плотные и при длительном нахождении на солнце могут оставить следы.

Плюсы «умного» купальника

Фото - © Страница "Умные купальники RoDaSoleil" в "ВКонтакте"

Производители «умной» пляжной одежды уверяют, что у купальников с функцией ровного загара одни плюсы. Они легкие, быстро сохнут на солнце, защищают кожу, не сковывают движения и идеальны для активного отдыха – занятий серфингом, кайтингом и другими видами спорта. К тому же они имеют эффект утяжки и могут помочь скрыть недостатки фигуры, и, конечно, такие купальники помогают приобрести ровный красивый загар максимально безопасно для кожи.

Минусы «умного» купальника

Фото - © Страница "Умные купальники RoDaSoleil" в "ВКонтакте"

Многие плюсы «умного» купальника неоднозначны. Первое – он стоит дороже обычного купальника, при этом ткань довольно нежная и может быстро прийти в негодность. Загар получается хоть и ровнее, но все же с некоторым отличием в пару тонов.

Медики все-таки рекомендуют наносить защитный крем не только на открытые участки, но и на условно закрытые «умным» купальником – это поможет избежать риска ожогов, пигментных пятен и чрезмерной выработки меланина, ведь с «умным» купальником легко потерять бдительность и провести на солнце слишком много времени.

То, что купальник не впитывает воду и высыхает почти мгновенно, – плюс, но эффект охлаждения будет ощущаться только в воде и совсем недолго на суше, есть риск получить тепловой удар.

Эффект утяжки тоже сомнителен – ткань тонкая, и какой бы эластичной она ни была, она не будет выполнять роль поддерживающего белья, модели «умных» купальников не имеют «косточек», поролоновых вставок и прочих удерживающих пышную грудь приспособлений. Значит, такой купальник подойдет стройным девушкам с небольшой грудью.

Как выбрать правильный купальник и на что обратить внимание

Фото - © Страница "Умные купальники RoDaSoleil" в "ВКонтакте"

Выбирая «умный» купальник, нужно сначала определиться с типом фигуры и четко понимать, что вы готовы смириться с прозрачностью ткани, даже несмотря на наличие принтов. Возможно, вам будет некомфортно просто от мысли, что купальник сшит из сетки, пусть и очень мелкой. Выбирать нужно модель, которая подчеркнет вашу фигуру и скроет недостатки.

Важно понимать, где вы будете носить этот купальник. Если вы хотите заниматься активными видами спорта, то, скорее всего, вам нужен максимально закрытый вариант, чтобы не бояться проводить много времени на солнце. Для пляжного отдыха подойдет любой фасон, который комфортен вам.

Ткань «умного» купальника должна быть легкой, быстросохнущей и устойчивой к повреждениям.​ Не стесняйтесь потрогать ткань и оценить ее качество перед покупкой. Лучше доверять брендам с хорошими отзывами. Да, они дороже, но и надежнее.

Стирать купальник нужно после каждого использования в холодной воде с мылом, сушить его нужно в тени и не использовать стиральную машину.

Помните, что во время солнечных ванн и вне зависимости от вида купальника загорать нужно постепенно, обязательно пить воду, делать перерывы, носить головной убор и использовать солнцезащитный крем в соответствии с типом кожи.