Топ-20 заброшенных усадеб Подмосковья: во что превратились поместья знаменитых князей

Даже полуразрушенные, окруженные непроходимыми зарослями старинные дворцы и усадьбы манят путешественников своей загадочностью и богатой историей. В материале РИАМО — здания, в которых когда-то отдыхали и жили князья, деятели культуры и даже императоры.

Усадьба Быково

Одна из самых известных усадеб Подмосковья, как ни печально, постепенно разрушается. По мнению некоторых искусствоведов, первый дом могли строить по проекту Василия Баженова — автора дворцово-паркового ансамбля Царицыно.

Долгие годы здесь жила семья Воронцовых, пока императрица Екатерина II не подарила земли своему тайному советнику Михаилу Измайлову, при котором на территории построили дворец, эрмитаж и деревянную церковь. В 1789 году здесь была возведена белокаменная церковь Владимирской иконы Божией Матери в память об умершей супруге владельца.

Под стать английскому замку разрушенную усадьбу переделали после войны 1812 года. В советские годы здесь разместили детскую колонию, а после войны — туберкулезный санаторий. В 1960 году усадьбе присвоили статус памятника, а затем восстановили внешний вид.

Однако сейчас главный дом приходит в запустение, многие ценности утрачиваются, а большой парк остается неухоженным. За состоянием имения следят только местные добровольцы.

Где: г.о. Раменский, с. Быково

Координаты: 55.607562, 38.049282

Усадьба Чернышевых

Бывшее родовое имение графов Чернышевых в селе Ярополец в XIX веке считалось одной из самых богатых усадеб в Подмосковье. В 1775 году по случаю победы над Турцией сюда приезжала Екатерина Великая — об этом говорит гранитный обелиск, аналогичный тому, что сохранился в подмосковном Архангельском. Раньше в парке был павильон Храм дружбы, возведенный в честь Екатерины II. Также в парке были театр и мечеть с двумя минаретами.

В 1917 году усадьба перешла государству и в дальнейшем в ней разместились лечебница и санаторий. После Великой Отечественной войны восстановлением дома и парковых сооружений никто не занимался. С конца XX века усадьба находится в распоряжении Московского авиационного института.

Где: г.о. Волоколамск, с. Ярополец, ул. Пушкинская

Координаты: 56.137673, 35.833783

Усадьба Отрада-Семеновское

Строительство роскошной усадьбы, которая должна была напоминать поместье английского лорда, задумал граф Владимир Орлов –– младший из знаменитых братьев.

Существуют догадки, что для возведения поместья Орлов пригласил лучших архитекторов, а проектировать дом могли Карл Бланк или Василий Баженов. Так или иначе, официальной информации не сохранилось. Известно лишь, что имение поражало своей роскошью. Помимо дворца в ансамбль усадьбы входили: храм, усыпальница, оранжереи, огромный парк с системой искусственных прудов, кузница в псевдоготическом стиле и несколько домов для прислуги.

После Октябрьской революции усадьбу разграбили. В последствии здесь открывали музей, сельскохозяйственный техникум и детский лагерь.

Чтобы посмотреть на один из крупнейших усадебных комплексов в Подмосковье, придется искать лазейку в заборе. Через главный вход не пропускает охрана.

Где: г.о. Ступино, с. Семеновское

Координаты: 55.057400, 37.769437

Усадьба Николо-Прозоровское

Бывшее имение князей Прозоровских находится в городском округе Мытищи, неподалеку от знаменитой усадьбы Марфино. В местной Никольской церкви в 1774 году дочь генерал-аншефа Ивана Прозоровского Варвара венчалась с Александром Суворовым. Утраченную роскошь поместья и очертания парка можно увидеть в фильме режиссера Владимира Мотыля «Лес».

В настоящее время поместье заброшено и никак не восстанавливается. В заросшем парке остались следы двухэтажного поместья, о величии которого напоминают остатки лепнины, полуразрушенные пещеры и другие обветшавшие постройки.

Где: г.о. Мытищи, п. Николо-Прозорово, ул. Никольская, д.1

Координаты: 56.082445, 37.619143

Усадьба Мещерских в Алабино

Усадьба XVIII века, построенная в стиле классицизма по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова, принадлежала князьям Мещерским. В советское время здесь была больница, а затем здание стало постепенно разрушаться. Потомок последних владельцев Евгений Мещерский в 1990-е годы пытался создать в пустующем флигеле музейную экспозицию, но безуспешно. К концу XX века усадьба превратилась в руины. В хорошую погоду здесь можно сделать красивые фото в художественных развалинах или прогуляться до храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Где: г.о. Наро-Фоминский, с. Петровское

Координаты: 55.532555, 36.995915

Усадьба Осташево

Частично сохранившееся владение на берегу Рузского водохранилища в селе Осташево в XIX веке принадлежало дворянам Муравьевым, а в начале XX века — внуку императора Николая I, великому князю Константину Романову. Здесь провела свое детство и внучка императора России, княжна Вера Константиновна, после смерти которой знаменитый род прервался.

В советские годы усадьба оказалась никому не нужна, поэтому местные крестьяне быстро ее разграбили. Александровскую церковь снесли в 1930 году, а главный дом в 1940-м. Во время Великой Отечественной войны пострадали и остальные здания.

Несмотря на статус культурного объекта, реставрация здесь не проводится. Из сохранившихся построек выделяется разве что башня конного двора, украшенная часами.

Где: г.о. Волоколамск, с. Осташево, Микрорайон, д.1

Координаты: 55.854205, 35.86411

Усадьба Пехра-Яковлевское

В XVIII веке на месте деревни Яковлево представители знатной семьи Голицыных построили деревянный дом с флигелями и разбили сад. Княжеский род владел усадьбой более двухсот лет. Благодаря постоянному развитию имения небольшая деревенька стала одним из выдающихся архитектурно-парковых комплексов своего времени.

Главный корпус усадьбы, предположительно, был построен в период с 1783 по 1786 годы. По версии историков, автором проекта был известный архитектор Карл Бланк. Помимо ветхого дворца, сегодня в парке можно увидеть скульптуры сфинксов, а перед зданием бывшего театра — фигуру улыбающегося льва.

Где: г.о. Балашиха, Леоновское ш., д.2

Координаты: 55.792505, 37.953041

Усадьба Ляхово

Первые деревянные постройки имения появились в конце XVIII века. В начале следующего столетия сгоревшие дома отстроил в камне генерал-лейтенант Григорий Васильчиков. После революции 1917 года возникший на месте подворья совхоз принадлежал обувной фабрике, а затем усадьбой владело хозяйство «Ильинское».

В 1984 году Марк Захаров снимал здесь культовый фильм «Формула любви», в котором запечатлен образ поместья, близкий к изначальному. Но потом усадьба постепенно стала разрушаться, в том числе из-за пожара. В наши дни все постройки лежат в руинах. Тропинки, подступающие к главному входу, заросли кустарниками. Внутри здания — развороченные печи, исписанные стены и мусор.

Где: г.о. Домодедово, д. Ляхово

Координаты: 55.255223, 37.995075

Усадьба Сенницы

Первым известным владельцем усадьбы был князь Матвей Гагарин –– первый губернатор Сибири. К началу XX века на территории имения появились ткацкие фабрики и электростанция. Вскоре после Октябрьской революции все здания усадьбы перешли в собственность государства. В 1920-х годах господский дом сгорел, а к середине столетия большая часть построек разрушилась.

В наши дни здесь можно увидеть частично восстановленный дом управляющего и конюшню. Среди всех построек в нормальном состоянии находится только действующий храм Вознесения. Возле прудов остались каменные «следы» электростанции и флигелей. В парке, рядом с семейным склепом, растут итальянская сосна, маньчжурский орех и японский клен.

Где: г.о. Озеры, с. Сенницы-2

Координаты: 54.863963, 38.750099

Усадьба Пущино-на-Наре

Главный дом усадьбы в стиле русского классицизма построил в конце XVIII века Сергей Вяземский, заведовавший государственными доходами Российской империи.

В архитектурный ансамбль усадьбы входили: господский дом с греческими портиками, итальянскими арками и колоннами, а также четыре флигеля, половина из которых была уничтожена в советское время. Дорожка от парадного дома мимо фонтанов вела в парк с липовыми аллеями.

В наши дни остатки былой роскоши можно застать, пробравшись через бреши в высоком заборе. Имение попало в программу правительства Московской области по восстановлению усадеб, поэтому территории находится под охраной.

Где: г.о. Серпухов, д. Пущино

Координаты: 54.938788, 37.360607

Усадьба булочника Филиппова

Усадьба Дмитрия Филиппова расположена на территории некогда существовавшего города Перемышль Московский, предположительно основанного в 1152 году. Как и в других стратегически важных поселениях, здесь был построен защитный кремль, от которого сейчас сохранились лишь земляные валы, окружающие усадьбу.

Филипповы владели крупным хлебопекарным производством в Москве, а также поставляли булочные изделия императору в Петербург. Дворец знаменитого пекаря был построен в начале прошлого века, но сегодня поместье и парковая аллея пребывают в полуразрушенном состоянии.

Даже если удастся попасть на территорию усадьбы, войти внутрь точно не получится — все окна и двери надежно закрыты железными решетками.

Где: Москва, поселение Щаповское, квартал № 398

Координаты: 55.362536, 37.407194

Усадьба Плещеево

Бывшая дворянская усадьба находится на окраине города Подольска, вблизи реки Пахры. Здесь жили бояре Морозовы, владевшие также соседними Дубровицами и Ерино. Во второй половине XVII века владельцем имения стал статский советник Александр Поспелов, служивший денщиком у Петра I. В начале XIX века имением завладел князь Александр Черкасский, который и построил кирпичный главный дом в стиле классицизм.

О своем пребывании в этом тихом и уютном имении приятно отзывался Петр Чайковский. Русский композитор закончил здесь «Концертную фантазию» и написал музыку ко многим романсам. В то время хозяйкой усадьбы была Надежда фон Мекк, с которой Чайковский переписывался 13 лет, но так и не встретился.

В советское время на территории усадьбы была индустриальная зона. Долгое время сохранившиеся усадебные постройки использовали в качестве коммунальных квартир. От бывшего имения остался полуразрушенный двухэтажный дом, большой парк запущен, а в его границах разрастается коттеджный поселок. Въезд в усадьбу украшен двумя парами каменных обелисков, на которых когда-то красовались чугунные львы.

Где: г.о. Подольск, п. Цемзавода, ул. Плещеевская, д.57

Координаты: 55.455433, 37.601465

Усадьба Липгарта

Усадьба Липгарта — редкий образец усадебного комплекса эпохи модерна, который в настоящее время пребывает в полуразрушенном состоянии. Главный дом окружен обширным парком с живописной композицией, среди посадок которого встречаются редкие и ценные породы деревьев и кустарников.

Дом построил промышленник Эмиль Липгарт в 1900-е годы для постоянного проживания неподалеку от своего производственного предприятия — цементного завода общества «Липгарт и Ко». Весной 1917 года семья Липгарта продала завод и спустя год эмигрировала из Советской России в Германию.

После Октябрьской революции в доме заседали депутаты первого Совета села Щурово, позднее здесь находился Клуб юного техника.

В настоящее время дом полностью заброшен. Утрачены многие элементы внешней отделки и внутреннего убранства — входной портик, балконы, терраса, кровля. Сохранились только внешние стены и частично внутренние перекрытия.

Где: Коломенский г.о., ул. Молодежная, д.1

Координаты: 55.059009, 38.842103

Усадьба Демьяново

Эта старинная усадьба связана с именами известных деятелей науки, литературы и искусства России XVIII–XX веков. Известно, что ее владельцами в разное время были представители знатных дворянских родов — Колычевых, Римских-Корсаковых, Танеевых. Семье последних имение досталось в 1883 году. Тогда усадьбу приобрел Владимир Танеев — известный адвокат, философ, старший брат композитора Сергея Танеева. Новый владелец значительно перестроил усадьбу, а все хозяйственные корпуса преобразовал в дачи.

Вскоре Демьяново превратилось в место отдыха и творческую лабораторию для многочисленных деятелей русской науки и культуры. В летние месяцы здесь часто гостили Петр Чайковский, Сергей Танеев, Александр Скрябин, Александр Столетов и многие другие. Поэт Андрей Белый называл это место родным и воспевал живописные окрестности Демьянова в своей книге «На рубеже двух столетий».

Архитектурная композиция практически не сохранилась. Главный дом и другие постройки разрушены. Исторические руины окружает пейзажный парк с липовыми аллеями. В южной части расположена Успенская церковь, при которой находятся мемориальные захоронения семьи Владимира Танеева и членов семьи Петра Чайковского.

Где: г.о. Клин, п. Демьяново, пр-д Танеева, вл.15, стр.1

Координаты: 56.32224, 36.748026

Усадьба Волхонка

В XVII веке для устройства своей летней усадьбы князь Алексей Волконский выбрал живописный лесной бор на левом высоком берегу реки Клязьмы близ нынешнего Ногинска. В имении был двухэтажный дом, окруженный липовыми аллеями, и пруд с каскадами небольших водоемов, которые спускались к реке. Семейство Волконских владело усадьбой на протяжении 150 лет.

После Октябрьской революции на территории в разное время располагались начальная школа, техникум, пионерский и студенческий лагеря.

В настоящее время руины главного усадебного дома можно увидеть в центральной части памятника истории. Также от бывшего княжеского имения сохранились остатки регулярного парка.

Где: г.о. Богородский, лесопарк «Волхонка»

Координаты: 55.860554, 38.429293

Усадьба Зендиково

Усадьбу основал в конце XVIII века князь Николай Барятинский. Имение принадлежало представителям знатной фамилии до 1820 года. Затем его купил профессор ботаники Иван Двигубский, ставший впоследствии ректором Московского университета.

Когда-то дворец был близок к эталонам архитектурного стиля Андреа Палладио и его учеников, но ни имени архитектора, ни следов величия до наших дней не сохранились. Известно, что главный дом был двухэтажным с мезонином и флигелями, слитыми воедино, дворец был оштукатурен и имел белокаменную отделку.

Но, к сожалению, от былой роскоши сохранился только поврежденный парк и осыпающиеся кирпичные стены главного здания усадьбы.

Где: г.о. Кашира, п. Зендиково

Координаты: 54.803199, 38.152576

Усадьба Удино

Небольшая усадьба Удино являлась родовой вотчиной князя Ивана Вяземского — деда знаменитого поэта Петра Вяземского. В XIX веке имение часто переходило из рук в руки. Сейчас все деревянные постройки утрачены. Помимо полуразрушенной Покровской церкви с белокаменными элементами, здесь сохранился парк с оригинальным набором пород деревьев — сибирской пихтой, пенсильванским ясенем.

А еще в 1960-х годах здесь снимали несколько сцен для фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Где: г.о. Дмитровский, д. Удино

Координаты: 56.149027, 37.318753

Усадьба Кузьминское

Кузьминское — одно из древнейших сел на Домодедовской земле. Оно располагалось вблизи старинного Каширского тракта и пережило за свою историю множество набегов крымских татар. В 1664 году Кузьминское купил помещик Степан Наумов, известный как соглядатай при ссыльном патриархе Никоне. Он обустроил здесь родовое имение, которое на протяжении долгого времени принадлежало представителям его фамилии.

Полуразрушенный главный дом усадьбы имеет скромный архитектурный облик с элементами неоклассицизма XIX века. Также на территории комплекса остались следы нескольких служебных строений, частично сохранилась парковая зона усадьбы — регулярные липовые посадки, подъездная аллея и пруды.

Где: г.о. Домодедово, с. Кузьминское

Координаты: 55.243709, 37.883087

Усадьба Васькино

Усадьба находится всего в пяти километрах от музея-заповедника имени Чехова «Мелихово» — неудивительно, что Антон Павлович бывал здесь. В главном доме, построенном в 1825 году в стиле ампир, также гостили родственники князя Дмитрия Щербатова и философ Петр Чаадаев.

На рубеже XIX–XX веков в поместье жил инженер флота Семенкович, а с 1911 и, вероятно, до 1917 года здесь обитала купчиха Капканчикова.



Об истории усадьбы после Октябрьской революции мало что известно. Скорее всего, она просто стояла как памятник культуры государственного значения. А в 1929 году здесь открыли первый интернациональный детский дом, где жили дети зарубежных коммунистов.

До наших дней сохранились одноэтажный главный дом, перестроенный в кирпиче в 1969 году, каретный сарай начала XIX века, служебные здания рубежа XIX–XX веков, липовый парк с прудами. От церкви Рождества Богородицы остался только нижний ярус.

Где: г.о. Чехов, п. Васькино

Координаты: 55.133663, 37.595115

Усадьба Собакиных

Усадьба была основана в конце XVII века в селе Чашниково. Имение представляло собой огромный архитектурный комплекс, состоящий из деревянного дома в оригинальном стиле XVI века. В 1807 году здесь была возведена Никольская каменная церковь в стиле ампир. Но, к сожалению, все основные здания были утрачены в середине XX века.

От усадьбы сохранился конный двор и более поздние постройки, а еще старинная ограда и липовый парк с прудом.