Так делать нельзя! 5 распространенных мифов о домашнем отбеливании зубов

Несмотря на довольно низкую стоимость процедуры отбеливания зубов в стоматологических клиниках, россияне все еще ищут способы, как сделать улыбку белоснежной подешевле — подручными средствами дома. В материале РИАМО вместе с Юрием Кисилевым, стоматологом-хирургом, ортопедом и имплантологом, рассказываем о том, чем это чревато.

1. Отбеливание зубов перекисью водорода

В Интернете можно найти несколько способов, как отбелить зубы при помощи перекиси. Самый распространенный способ такой: нужно развести перекись с водой в пропорции 1:1. Далее — чистим зубы, желательно фторсодержащей пастой. После этого следует прополоскать рот раствором перекиси, а следом чистой водой. Такой способ можно использовать два раза в неделю, а потом взять перерыв минимум на две недели.

Более щадящий для эмали способ: чайную ложку привычной вам пасты нужно смешать с чайной ложкой перекиси водорода. Полученным раствором нужно чистить зубы два раза в день в течение недели, а затем сделать перерыв.

Мнение стоматолога: Перекись водорода разрыхляет поверхность эмали, окисляя верхний слой и, можно сказать, «вытравляя» ее. Затем обязательно нужно реминерализировать эту эмаль, то есть восполнить тот слой кальция, который убрала перекись. Без этого обнажаются дентинные канальцы и зубы становятся более чувствительными, реагируя на все раздражители: холод, горячее, воздух, кислое, сладкое и так далее. Кстати, существует еще Zoom-отбеливание, когда гель с перекисью водорода, нанесенный на зубы, как бы «активируют» при помощи ультрафиолета. Реакция происходит глубже и эффективнее, но зубы становятся еще более чувствительными. Нужна будет обязательно реминерализация, восстановление, о чем люди забывают.

2. Отбеливание зубов лимонной кислотой

Быстрое отбеливание, судя по отзывам в Интернете, обещает лимонная кислота. Способов несколько.

Способ 1. Натрите зубы внутренней поверхностью кожуры лимона и оставьте на 5 минут, после этого прополощите рот водой.

Способ 2. Смешайте лимонный сок и пищевую соль в соотношении 3:1 и прополощите данной смесью рот после чистки зубов.

Способ 3. Возьмите кусочек лимона, сделайте из его мякоти кашицу и втирайте ее в поверхность каждого зуба, а через 5 минут тщательно промойте рот водой. От чистки зубов после этого следует воздержаться на несколько часов.

Способ 4. Смешайте лимонный сок и пищевую соду до консистенции пасты и почистите этой смесью зубы, предварительно осушив салфеткой поверхность эмали. После обработки хорошо промойте рот водой.

Мнение стоматолога: Вряд ли люди используют лимонную кислоту для отбеливания зубов. Ей же можно все сжечь во рту. Даже не просто сжечь, а растворить эмаль зуба. Это очень агрессивный способ отбеливания, причем малоэффективный.

3. Энзимные пасты для отбеливания зубов

Энзимные пасты — новый тренд среди зумеров. Энзимы в составе пасты растворяют органику, поэтому зубы начинают казаться белее и чище. Особенно «полезны» такие пасты для любителей кофе, вина и табака.

Мнение стоматолога: Такой способ малоэффективен. Зубная паста не будет обладать такими ферментами, чтобы осветлить зубы на несколько тонов, но истончит эмаль, зубы будут чувствительными. А вот слизистую вокруг зуба, десну, она может повредить очень серьезно.

4. Отбеливание зубов активированным углем

Самый доступный способ отбелить зубы дома. Нужно смешать небольшое количество порошка активированного угля (1/2 чайной ложки) с водой, чтобы получилась паста. Ее следует нанести на зубную щетку и тщательно почистить зубы в течение 2-3 минут. Затем прополощите рот чистой водой — обратите внимание, чтобы на зубах не остались частички угля.

Мнение стоматолога: Активированный уголь — это абразив, который в небольшом количестве производители могут добавлять в зубные пасты. Однако паста из угля способствует износу эмали зубов, делая их более чувствительными. К тому же этот способ не подходит для глубокого отбеливания.

5. Отбеливание зубов при помощи кап и геля

Способ простой, но нужна специальная капа, сделанная по слепкам именно ваших зубов. Как отбеливать зубы при помощи нее?

Выдавить тонкую полоску геля в капу и разместить на зубах. Удалить излишки средства с десны салфеткой. Оставить такую конструкцию на зубах на час или более. Снять капу и прополоскать рот чистой водой.

После использования такого способа лучше воздержаться на какое-то время от приема пищи и любых напитков, чтобы не окрасить зубы красящими пигментами. Также нельзя использовать капу с гелем во сне.

Мнение стоматолога: После такого способа исходный цвет, который у вас был, начнет возвращаться уже через две-три недели, поэтому придется постоянно проводить поддерживающую терапию. Кроме того, даже в таком случае необходима обязательная реминерализация зубов. Так и получается: вы постоянно ходите в капах, потом делаете реминерализацию, потом цвет возвращается, и снова вы надеваете капы — попадаете в цикличную ловушку.