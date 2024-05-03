Светлый праздник Пасхи: история, традиции и как отмечать

В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая и по традиции завершает собой Великий пост. Это один из самых любимых праздников у россиян. Об истории и традициях Пасхи читайте в материале.

История праздника Пасхи

Фото - © Воскресение Христово (Сошествие во ад) (икона Андрея Рублёва (?), 1408—1410 годы)/Wikipedia.org

Ветхозаветную Пасху (которая называлась Песах, в переводе – «проходить мимо») отмечали как воспоминание об исходе еврейского народа из Египта и освобождении от рабства.

В апостольское время праздник Пасхи соединял в себе уже два воспоминания: о страданиях и о Воскресении Иисуса Христа. Воскресение Христа означает, что он «воскрес, яко Бог». Это событие показало его божественную суть. Дни, предшествующие Воскресению, назывались Пасхой страданий. Дни после Воскресения — Пасхой Крестной, или Пасхой Воскресения.

В первые века христианства Пасху праздновали в разное время. На Востоке, в Малой Азии, ее отмечали в 14-й день месяца нисана (март – апрель), на какой бы день недели ни приходилось это число. Западная Церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

На Первом Вселенском Соборе в 325 году решили праздновать Пасху повсеместно в одно и то же время по Александрийской пасхалии. Так продолжалось до XVI века, когда единство западных и восточных христиан в праздновании Пасхи и других праздников нарушила календарная реформа папы Григория XIII.

Православная церковь определяет дату празднования Пасхи по Александрийской пасхалии: праздник должен быть в воскресение после иудейской пасхи, после полнолуния и после весеннего равноденствия. Праздник Пасхи, таким образом, является переходящим – каждый год он выпадает на разную дату. В 2024 году ее отмечают 5 мая, а в 2025-м она выпадет на 20 апреля.

Традиции празднования Пасхи

Фото - © Медиасток.рф

Благодатный огонь

Символ Пасхи – Благодатный огонь, или святой свет, зажигается накануне праздника, в Великую субботу. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие люди считают благодатный огонь святыней. Его называют чудом, как и то, что он появляется в канун православной Пасхи по молитвам Иерусалимского патриарха, духовенства и тысяч паломников в Храме Господня.

Поздравления

Верующие христиане поздравляют друг друга с праздником Пасхи радостными словами «Христос воскресе!», на что отвечают «Воистину воскресе!». Эти слова означают нашу веру и преданность Иисусу Христу. По традиции, первым эти слова должен произнести младший по возрасту человек, а потом уже только старший.

Кулич

Обязательное правило празднования Пасхи – накрытый стол, главные атрибуты которого – кулич и яйца. Кулич – это пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Иисуса Христа. Это своеобразный прообраз артоса, то есть квасного хлеба, который на Пасхальную седмицу освящают в храмах. Только артос выпекают в церковной пекарне, затем освящают и раздают беднякам, а кулич пекут дома.

Яйца

Традиция красить яйца берет корни в древности. Яйца означают жизнь и возрождение. Первые упоминания о яйцах на Пасху обнаружены исследователями в рукописях Х века. Крашеное пасхальное яйцо должно быть первой едой после Великого поста.

Богослужения

Конечно, еще с апостольских времен важное значение в Пасху имели праздничные богослужения. Как и израильский народ, который бодрствовал в ночь избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют в священную и предпраздничную ночь Христова Воскресения.

Около полуночи звучит колокольный звон – он возвещает о приближении Воскресения Иисуса Христа. В полночь открываются Царские врата иконостаса, а священники в парадных одеждах выходят из алтаря и вместе с верующими в молитве обходят вокруг храма крестным ходом.

Смысл крестного хода отсылает к шествию верующих за Воскресшим Иисусом Христом. Крестный ход останавливается перед закрытыми дверьми храма, как бы у входа в Гроб Господень. Трезвон в этот момент прекращается. Священник и прихожане трижды поют радостный пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот (жизнь) даровав!». Затем настоятель произносит стихи древнего пророческого псалма Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази (враги) Его…», а хор и народ в ответ на каждый стих поют: «Христос воскресе из мертвых…». Затем священник, держа в руках крест и трехсвечник, творит ими крестное знамение у закрытых дверей храма, они открываются, и все входят в церковь, где горят все светильники и лампады, и все вместе поют: «Христос воскресе из мертвых!».

Что нельзя делать в Пасху

Фото - © Медиасток.рф

Пасха – это особый день для верующих. В это время нельзя ругаться с близкими и провоцировать агрессию, включаться в конфликты. Испытывать негативные эмоции и грустить тоже не нужно, стоит поддерживать хорошее настроение в течение дня.

Под запретом алкоголь и обжорство. После пасхальной службы заканчивается Великий пост, однако это не повод устраивать себе трапезу с излишествами. Выход из поста не должен быть резким.

После пасхальной трапезы остатки блюд не надо выкидывать. По традиции их нужно отдать. Яйца можно использовать для новых блюд в виде начинки. Несъедобные остатки продуктов стоит выкинуть.

В православные праздники нежелательно устраивать дома генеральную уборку, да и в принципе прибирать, выносить мусор, расхламляться.

Желательно в Пасху отказаться от поездок на кладбище. Поскольку это праздник, в основе которого лежит победа над смертью, в этот день не нужно поминать усопших.

Не надо давать деньги взаймы, стричься, ходить в баню. Магические ритуалы и гадания тоже должны быть под запретом.

Что нужно делать в Пасху

Фото - © Медиасток.рф

Лучший вариант празднования Пасхи – посетить пасхальную службу и собраться с близкими и родными за накрытым столом. Не надо устраивать шумные застолья, это не развлекательное мероприятие, а религиозный праздник, который имеет духовное значение.

Можно в день Пасхи сходить в гости и подарить крашеные яйца или кулич хозяевам дома.

Если в день Пасхи вы встретили просящего – нужно помочь, чем сможете. Считается, что чем больше добрых дел совершит верующий в этот день, тем больше хорошего потом вернется.

Приметы, связанные с праздником Пасхи

Фото - © Медиасток.рф

Приметы, идущие корнями в старину, связаны с погодой.

Если в пасхальный день на дворе пасмурная и холодная погода – можно ждать такого же лета.

Если холодно, но не со знаком минус – лето будет сухое, без дождей.

Если снег сошел совсем – значит, лето будет урожайным.

Если стоит звездная ночь – можно ожидать заморозков и похолодания в ближайшие дни.

Богато накрытый стол сулил успех и удачу.

Если загадать желание под звон колоколов на всенощной службе – оно обязательно исполнится.